Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'

Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, sau khi biết Hồng Phát bỏ trốn, Phó Chủ tịch xã Xuân rất lo lắng. Anh ta tới gặp trợ lý của lãnh đạo tỉnh để tìm cách tháo gỡ. Người này khuyên Xuân nên giải quyết đền bù cho người dân nếu không muốn bị “rụng”. Giải pháp tốt nhất lúc này là bán trại lợn để có tiền đền bù.

Trưởng công an xã Huy cũng nhận được thông tin Hồng Phát bỏ trốn và báo cáo ngay lập tức với lãnh đạo công an cấp tỉnh. Theo đó, vụ việc sẽ được phòng cảnh sát kinh tế thuộc công an tỉnh tiếp nhận xử lý. Các nhân viên của trại lợn được đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng.



Thiếu tá Huy trực tiếp đến trang trại lợn để nắm bắt tình hình việc Hồng Phát bỏ trốn. Ảnh VTV

Người dân biết tin này thì rất hoảng hốt, tìm đến cửa trại lợn nghe ngóng tình hình. Công an xã đã chính thức thông báo tin Hồng Phát không có mặt ở trại lợn. Người dân không nên tin các tin đồn thất thiệt. Sâm - người được ủy quyền quản lý trại lợn đã tuyên bố để người dân bắt lợn thay thế cho tiền đền bù, nhưng người dân không đồng ý.

Người dân hoang mang trước thông tin chủ trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn. Ảnh VTV

Công an nhiều lần tới gửi giấy mời làm việc nhưng không có kết quả. Đúng lúc này, đàn lợn lại xuất hiện một số cá thể bị bệnh. Na lo ngại có thể lây ra cả đàn nên muốn Sâm phải giải quyết nhanh chóng. Sâm đã tìm người chở lợn đến lò mổ nhưng bị người dân bắt quả tang.

Công an xã và Chủ tịch xã Thứ đã có mặt ngay lập tức, ngăn chặn hành động tẩu tán lợn bệnh ra ngoài. Ông Thứ cũng tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề của trại lợn nghiêm minh.

Linh "rô" tống tiền nhà bào Điền bằng clip "nóng". Ảnh VTV

Linh nhận được lệnh của Bằng đến đưa quà cho nhà báo Điền. Tuy nhiên, khi thấy Điền từ chối nhận quà, còn thể hiện thái độ khác thường, Linh đã “quay xe” tống tiền lại nhà báo bằng clip "nóng". Điền rất tức tối nhưng vẫn chuyển tiền cho Linh. Ngay sau đó, anh ta đã báo việc này cho Bằng.

Sau khi về nhà báo cáo tình hình với Bằng, chờ đợi Linh chính là sự tức giận của Bằng và một cái tát trời giáng. “Anh Điền thương cháu vất vả, đêm hôm đưa anh ấy đi công việc nên bồi dưỡng” - Linh nói dối. Nhưng điều đó không qua mặt được Bằng. Anh ta cảnh cáo Linh không được tùy tiện động vào khách của mình. Tuy vậy, dường như Linh cũng không coi trọng mệnh lệnh của Bằng.

Tập 32 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 24/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

