Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơ

Tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã phát sóng để lại ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) xoay từng cửa để tìm mọi cách cứu công ty. Cô chấp nhận cung phụng hội quý bà, đặc biệt là bà Lý và Sương, với hy vọng tiếp cận được chồng của Sương - giám đốc một công ty truyền thông lớn, mà công ty Mỹ Anh Đăng chỉ là hạng nhỏ trong ngành này.

Để tiếp cận và thân thiết với Sương, Mỹ Anh bắt con trai đi học pickleball để bắt thân với mẹ con Sương. Bé Minh nghe lời mẹ, ra sân pickleball nhưng cậu bé lại thích bóng đá, bóng rổ hơn. Đáng buồn là trong lần hẹn với hai mẹ con Sương nhưng không tới, làm cho Mỹ Anh có mặt trên sân tập một cách buồn bã, nhưng vẫn cố gắng động viên con cố gắng tập luyện cùng mẹ.

Bé Minh kể lại chuyện chỉ thích đi đá bóng trong khi bị mẹ ép đi tập môn thể thao khác. Ảnh VTV

Trở về nhà, bé Minh tâm sự điều này với bố, khiến Đăng rất thương con và không đồng ý cách làm của vợ. "Cố làm những điều viển vông rồi hành cả con mình... Đừng ép nó làm những thứ mà nó không thích" - Đăng trách vợ. Anh tiếp tục nặng lời hơn với vợ: "Em không thấy mệt à? Cứ vơ tất cả mọi thứ vào người".

Đăng và Mỹ Anh bất đồng quan điểm chỉ vì Mỹ Anh luôn tìm mọi cách để lo cho công ty. Ảnh VTV

Đăng muốn vợ dừng lại tất cả những việc van xin, lạy lục người khác khiến cả vợ và con cũng mệt theo. Đăng muốn vợ dừng lại nhưng Mỹ Anh lại tuyên bố: "Không dừng lại được... Em không chấp nhận an phận".

Sau cuộc tranh cãi vì không cùng quan điểm, suy nghĩ, cách sống, Đăng thốt lên: "Sống thế này anh thấy khó". Bé Minh ở trong phòng nghe thấy bố mẹ cãi nhau, cậu bé ra nói với bố rằng sẽ đi chơi pickleball, cả nhà cùng cố gắng.

Sau nhiều lần xem mắt thất bại, Kim Ngân tình cờ gặp được anh chủ du thuyền gă lăng, điển trai. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân đã tình cờ gặp anh Trường (Denis Đặng) - chủ của chiếc du thuyền sang trọng. Cách làm quen của anh ta với Kim Ngân hứa hẹn sẽ tạo nên điều bất ngờ thú vị giữa hai người. Khi đang ở trên du thuyền, Kim Ngân bất ngờ được nhân viên phục vụ mang tới 2 ly nước, trong khi cô chỉ gọi có 1. Sau đó nhân viên giải thích ly đặc biệt là do anh Trường chủ thuyền mời, pha riêng để tặng.

Kim Ngân từ chối vì không uống được rượu, nhưng vẫn lịch sự quay sang bàn bên cạnh để cảm ơn anh chủ thuyền đã mời đồ uống. Trường bất ngờ than vãn: "Chẳng mấy khi được từ chối phũ phàng như thế". Kim Ngân uống ly rượu, nhưng rồi khi uống lại bất ngờ khen rượu cocktail ngon dù không uống được rượu. Sau đó cô mới biết mình uống nhầm, không phải ly mình đã gọi mà là của anh chủ thuyền mời.

Cả hai ly nước đều là do Trường pha tặng, một cách khéo léo để Kim Ngân dù từ chối hay chấp nhận thì vẫn uống ly nước được mời. Trường sang bên bàn rồi giải thích mong Kim Ngân đừng hiểu lầm thành ý, chỉ là muốn khách hàng có những trải nghiệm tốt trên chiếc du thuyền nên tự phục vụ.

Sau lần đầu ra mắt ấn tượng, Kim Ngân tỏ ra vui vẻ, mong muốn gặp lại anh chàng điển trai, ga lăng và hết sức tinh tế. Kim Ngân đã chuẩn bị rất kỹ và chờ đợi cho lần gặp tiếp theo. Giữa Kim Ngân và Trường có những điểm tương đồng và cả hai bắt đầu cho một mối quan hệ tình cảm lãng mạn, đầy cảm xúc.

Tập 21 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 24/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

