Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơ
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi Mỹ Anh phải van xin, lạy lục người khác chỉ vì công ty nhưng Đăng vẫn buông lời trách móc vợ.
Tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã phát sóng để lại ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) xoay từng cửa để tìm mọi cách cứu công ty. Cô chấp nhận cung phụng hội quý bà, đặc biệt là bà Lý và Sương, với hy vọng tiếp cận được chồng của Sương - giám đốc một công ty truyền thông lớn, mà công ty Mỹ Anh Đăng chỉ là hạng nhỏ trong ngành này.
Để tiếp cận và thân thiết với Sương, Mỹ Anh bắt con trai đi học pickleball để bắt thân với mẹ con Sương. Bé Minh nghe lời mẹ, ra sân pickleball nhưng cậu bé lại thích bóng đá, bóng rổ hơn. Đáng buồn là trong lần hẹn với hai mẹ con Sương nhưng không tới, làm cho Mỹ Anh có mặt trên sân tập một cách buồn bã, nhưng vẫn cố gắng động viên con cố gắng tập luyện cùng mẹ.
Trở về nhà, bé Minh tâm sự điều này với bố, khiến Đăng rất thương con và không đồng ý cách làm của vợ. "Cố làm những điều viển vông rồi hành cả con mình... Đừng ép nó làm những thứ mà nó không thích" - Đăng trách vợ. Anh tiếp tục nặng lời hơn với vợ: "Em không thấy mệt à? Cứ vơ tất cả mọi thứ vào người".
Đăng muốn vợ dừng lại tất cả những việc van xin, lạy lục người khác khiến cả vợ và con cũng mệt theo. Đăng muốn vợ dừng lại nhưng Mỹ Anh lại tuyên bố: "Không dừng lại được... Em không chấp nhận an phận".
Sau cuộc tranh cãi vì không cùng quan điểm, suy nghĩ, cách sống, Đăng thốt lên: "Sống thế này anh thấy khó". Bé Minh ở trong phòng nghe thấy bố mẹ cãi nhau, cậu bé ra nói với bố rằng sẽ đi chơi pickleball, cả nhà cùng cố gắng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân đã tình cờ gặp anh Trường (Denis Đặng) - chủ của chiếc du thuyền sang trọng. Cách làm quen của anh ta với Kim Ngân hứa hẹn sẽ tạo nên điều bất ngờ thú vị giữa hai người. Khi đang ở trên du thuyền, Kim Ngân bất ngờ được nhân viên phục vụ mang tới 2 ly nước, trong khi cô chỉ gọi có 1. Sau đó nhân viên giải thích ly đặc biệt là do anh Trường chủ thuyền mời, pha riêng để tặng.
Kim Ngân từ chối vì không uống được rượu, nhưng vẫn lịch sự quay sang bàn bên cạnh để cảm ơn anh chủ thuyền đã mời đồ uống. Trường bất ngờ than vãn: "Chẳng mấy khi được từ chối phũ phàng như thế". Kim Ngân uống ly rượu, nhưng rồi khi uống lại bất ngờ khen rượu cocktail ngon dù không uống được rượu. Sau đó cô mới biết mình uống nhầm, không phải ly mình đã gọi mà là của anh chủ thuyền mời.
Cả hai ly nước đều là do Trường pha tặng, một cách khéo léo để Kim Ngân dù từ chối hay chấp nhận thì vẫn uống ly nước được mời. Trường sang bên bàn rồi giải thích mong Kim Ngân đừng hiểu lầm thành ý, chỉ là muốn khách hàng có những trải nghiệm tốt trên chiếc du thuyền nên tự phục vụ.
Sau lần đầu ra mắt ấn tượng, Kim Ngân tỏ ra vui vẻ, mong muốn gặp lại anh chàng điển trai, ga lăng và hết sức tinh tế. Kim Ngân đã chuẩn bị rất kỹ và chờ đợi cho lần gặp tiếp theo. Giữa Kim Ngân và Trường có những điểm tương đồng và cả hai bắt đầu cho một mối quan hệ tình cảm lãng mạn, đầy cảm xúc.
Tập 21 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 24/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.
Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần ra mắt không thành, Kim Ngân đã gặp được soái ca lịch lãm, tinh tế...
Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.
VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.
Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vuiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.
Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh tiếp tục tiếp cận "phú bà" Sương, trong khi đó Trúc Lam muốn ly hôn Toàn.
Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đáXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay ToànXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, chưa hết khủng hoảng vì mất con, cộng với việc mèo cưng đi lạc khiến Trúc Lam chỉ muốn ly hôn Toàn.
Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm", chương trình có sự tham gia của các nữ khách mời như: Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Dương Hoàng Yến, Phương Anh Đào và Mie.
VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcXem - nghe - đọc
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.