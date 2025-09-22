Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đá
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (22/9), chủ trang trại lợn Hồng Phát nghe lời đàn em đến gặp Chí để mở lời hợp tác làm ăn. Hóa ra, ân oán trước đây giữa Hồng Phát và Chí ngoài tiền bạc còn có liên quan đến người mẹ quá cố của Chí.
Hồng Phát tiết lộ toàn bộ số tiền đã cầm của Chí đều đã đầu tư vào trại lợn nên hắn muốn Chí tới làm việc ở đây. Điều đó cũng giúp Hồng Phát phần nào thoát cảnh bị người dân rình rập, làm khó liên tục.
Biết trại lợn khó qua được "cơn sóng" lần này, Hồng Phát ngửa bài với ông chủ đích thực của trại lợn nhưng với cái đầu của mình, Hồng Phát không thể chống lại ông Phó Chủ tịch xã.
"Cái trại này đang được điều hành bởi Giám đốc Nguyễn Hồng Phát, tất cả hóa đơn, chứng từ đều là tên mày, chữ ký của mày, mày nghĩ trốn mà thoát à?" - Phó Chủ tịch xã Xuân cảnh báo Hồng Phát.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch xã Thứ lại mời nhà báo về để viết bài ca ngợi mình. Nhà báo đề xuất viết bài "Chân dung Chủ tịch xã Tiên Phong nói không với lợi ích nhóm" khiến ông Thứ vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, nhà báo này cũng chẳng phải dạng vừa khi đề cập đến mỏ đá của ông Thứ, khiến chủ tịch xã "tái mặt".
"Mỏ đá của em Tiến nhà ta có rất nhiều vấn đề, dư luận thì bàn tán xôn xao, họ còn kéo cả anh vào đấy. Sắp tới đoàn thanh tra lại về. Để em đặt lại cái tiêu đề khác" - Nhà báo nói với ông Thứ.
Tập 30 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 22/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
