Hãy ngừng ăn ngay 4 loại bữa sáng này, nếu không muốn bị ung thư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Các bác sĩ chuyên khoa ung bướu đặc biệt lưu ý: 4 loại thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể trở thành "mầm mống" gây ra các khối u ác tính (ung thư) nếu duy trì trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

4 loại thực phẩm quen thuộc dễ thành mầm mống gây ung thư

1. Thực phẩm chiên rán: "Ổ" chứa chất gây ung thư

Quẩy nóng, bánh rán, bánh bao chiên... là lựa chọn yêu thích của nhiều người vì sự tiện lợi và hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm nên được loại bỏ khỏi thực đơn bữa sáng.

Nguy cơ: Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao chứa lượng lớn axit béo chuyển hóa (trans-fat). Chất này làm tăng gốc tự do trong cơ thể, gây tổn thương oxy hóa tế bào.

Chất độc tiềm ẩn: Quá trình chiên đi chiên lại tạo ra các chất gây ung thư mạnh như Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) và Benzopyrene.

Lời khuyên: Hãy thay thế bằng bánh mì nguyên cám, trứng luộc hoặc sữa chua để bảo vệ hệ tiêu hóa.

2. Sự kết hợp giữa thịt chế biến sẵn và tinh bột tinh luyện

Xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng ăn kèm với bánh mì trắng là công thức "tử thần" cho sức khỏe nhưng lại cực kỳ phổ biến.

Nguy cơ: Thịt chế biến sẵn chứa nhiều muối, phụ gia và chất bảo quản. Trong quá trình chế biến, chúng sản sinh ra Nitrosamine – tác nhân chính gây ung thư dạ dày và đại trực tràng.

Hệ lụy kép: Khi kết hợp cùng tinh bột tinh luyện (bánh mì trắng), bữa sáng này làm đường huyết tăng vọt, gây áp lực lên tuyến tụy, dẫn đến tiểu đường và các bệnh mãn tính.

Lời khuyên: Nên chọn thịt tươi (ức gà, cá) phối hợp cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch.

3. Bữa sáng "tiện lợi" cao đường, cao béo

Các loại bánh ngọt đóng gói, bánh quy, mì ăn liền là cứu cánh của những người bận rộn nhưng lại nghèo nàn dinh dưỡng.

Nguy cơ: Lượng đường và chất béo xấu (fatty acids) quá cao khiến năng lượng tăng nhanh nhưng không bền vững, gây tích tụ mỡ thừa.

Mối liên hệ với ung thư: Béo phì là một trong những tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư vú, ung thư ruột và ung thư tử cung.

Lời khuyên: Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein chất lượng cao.

4. Đồ ăn thừa qua đêm: Nguy cơ từ sự oxy hóa và vi khuẩn

Nhiều gia đình có thói quen hâm lại thức ăn thừa từ tối hôm trước để làm bữa sáng nhằm tiết kiệm thời gian.

Nguy cơ: Thức ăn để qua đêm, đặc biệt là các loại rau xanh và thực phẩm giàu protein, rất dễ sản sinh Nitrit và bị vi khuẩn xâm nhập.

Độc tố tích tụ: Việc hâm đi hâm lại nhiều lần khiến dinh dưỡng thất thoát, đồng thời giải phóng các chất có hại do quá trình oxy hóa chất béo, làm tăng gánh nặng cho gan và dạ dày, thúc đẩy nguy cơ hình thành khối u.

Lời khuyên: Luôn ưu tiên thực phẩm tươi mới. Rau củ quả tươi chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do hiệu quả.

Công thức cho một bữa sáng "không ung thư"

Một bữa sáng lành mạnh nên là sự kết hợp của:

Protein chất lượng: Trứng, đậu nành, thịt nạc.

Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, ngô, khoai lang.

Chất xơ tự nhiên: Rau xanh và trái cây tươi.

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Việc thay đổi thói quen ăn sáng ngay từ hôm nay chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn tháo gỡ "ngòi nổ" ung thư trong cơ thể.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

Theo Sohu