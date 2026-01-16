Hãy ngừng ăn ngay 4 loại bữa sáng này, nếu không muốn bị ung thư
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nếu chọn sai thực phẩm, bạn đang tự mở cửa cho các tế bào ung thư tấn công.
Các bác sĩ chuyên khoa ung bướu đặc biệt lưu ý: 4 loại thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể trở thành "mầm mống" gây ra các khối u ác tính (ung thư) nếu duy trì trong thời gian dài.
4 loại thực phẩm quen thuộc dễ thành mầm mống gây ung thư
1. Thực phẩm chiên rán: "Ổ" chứa chất gây ung thư
Quẩy nóng, bánh rán, bánh bao chiên... là lựa chọn yêu thích của nhiều người vì sự tiện lợi và hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm nên được loại bỏ khỏi thực đơn bữa sáng.
Nguy cơ: Thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao chứa lượng lớn axit béo chuyển hóa (trans-fat). Chất này làm tăng gốc tự do trong cơ thể, gây tổn thương oxy hóa tế bào.
Chất độc tiềm ẩn: Quá trình chiên đi chiên lại tạo ra các chất gây ung thư mạnh như Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) và Benzopyrene.
Lời khuyên: Hãy thay thế bằng bánh mì nguyên cám, trứng luộc hoặc sữa chua để bảo vệ hệ tiêu hóa.
2. Sự kết hợp giữa thịt chế biến sẵn và tinh bột tinh luyện
Xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng ăn kèm với bánh mì trắng là công thức "tử thần" cho sức khỏe nhưng lại cực kỳ phổ biến.
Nguy cơ: Thịt chế biến sẵn chứa nhiều muối, phụ gia và chất bảo quản. Trong quá trình chế biến, chúng sản sinh ra Nitrosamine – tác nhân chính gây ung thư dạ dày và đại trực tràng.
Hệ lụy kép: Khi kết hợp cùng tinh bột tinh luyện (bánh mì trắng), bữa sáng này làm đường huyết tăng vọt, gây áp lực lên tuyến tụy, dẫn đến tiểu đường và các bệnh mãn tính.
Lời khuyên: Nên chọn thịt tươi (ức gà, cá) phối hợp cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch.
3. Bữa sáng "tiện lợi" cao đường, cao béo
Các loại bánh ngọt đóng gói, bánh quy, mì ăn liền là cứu cánh của những người bận rộn nhưng lại nghèo nàn dinh dưỡng.
Nguy cơ: Lượng đường và chất béo xấu (fatty acids) quá cao khiến năng lượng tăng nhanh nhưng không bền vững, gây tích tụ mỡ thừa.
Mối liên hệ với ung thư: Béo phì là một trong những tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư vú, ung thư ruột và ung thư tử cung.
Lời khuyên: Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein chất lượng cao.
4. Đồ ăn thừa qua đêm: Nguy cơ từ sự oxy hóa và vi khuẩn
Nhiều gia đình có thói quen hâm lại thức ăn thừa từ tối hôm trước để làm bữa sáng nhằm tiết kiệm thời gian.
Nguy cơ: Thức ăn để qua đêm, đặc biệt là các loại rau xanh và thực phẩm giàu protein, rất dễ sản sinh Nitrit và bị vi khuẩn xâm nhập.
Độc tố tích tụ: Việc hâm đi hâm lại nhiều lần khiến dinh dưỡng thất thoát, đồng thời giải phóng các chất có hại do quá trình oxy hóa chất béo, làm tăng gánh nặng cho gan và dạ dày, thúc đẩy nguy cơ hình thành khối u.
Lời khuyên: Luôn ưu tiên thực phẩm tươi mới. Rau củ quả tươi chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do hiệu quả.
Công thức cho một bữa sáng "không ung thư"
Một bữa sáng lành mạnh nên là sự kết hợp của:
Protein chất lượng: Trứng, đậu nành, thịt nạc.
Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, ngô, khoai lang.
Chất xơ tự nhiên: Rau xanh và trái cây tươi.
Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Việc thay đổi thói quen ăn sáng ngay từ hôm nay chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn tháo gỡ "ngòi nổ" ung thư trong cơ thể.
Theo Sohu
Người đàn ông phát hiện ung thư ác tính hiếm gặp từ dấu hiệu bất thường ở chânSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ đi khám vì khối u ở chân, ông Thành không ngờ mình mắc sarcoma cơ trơn – một dạng ung thư mô mềm ác tính hiếm gặp.
Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Các dưỡng chất có trong ớt chuông giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, tăng cường miễn dịch và được xem là yếu tố hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư.
Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.
Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ýBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Trong Đông y, củ riềng giúp trị đau bụng, đầy hơi cực nhạy. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm đối tượng nếu lạm dụng loại củ này sẽ gây phản tác dụng, thậm chí là nguy hại cho sức khoẻ.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...
Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.
BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọSống khỏe
GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.