Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đà

Mùa thu cũng là mùa thu hoạch những trái hồng. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khắp chợ, trên phố, chợ online... đâu đâu cũng rao bán những trái hồng trông rất ngon mắt. Hồng giòn, ngọt và ngon, ai cũng thích ăn. Ngoài ra hồng còn mang ý nghĩa rất tốt, cầu mong mọi việc hanh thông, suôn sẻ. Xét về ý nghĩa, hồng rất được ưa chuộng. Các loại hồng phổ biến trên thị trường bao gồm hồng mềm (hồng da tre, hồng trứng, hồng Tám Hải...) có vỏ rất mỏng, hồng giòn (hồng giòn Fuju, hồng vuông đồng Đà Lạt, hồng tim son...).

Với loại hồng mềm, khi chín chúng rất nhão, nếu chúng ta vô tình dùng lực mạnh chạm mạnh vào, vỏ sẽ bị vỡ. Loại hồng này thường phải chín mềm, ăn ngọt thanh. Trong khi đó loại hồng giòn khi chúng ta mua dù là chín hay chưa chín thì chúng sẽ có kết cấu cứng. Nếu không có kỹ năng mua hồng giòn thì rất dễ mua phải những quả có vị nhạt, thậm chí chát và đầy nhựa. Khi mua hồng giòn chúng ta thường khó nhận biết được nó đã chín thực sự chưa và có thể ăn ngay được không. Những người trồng hồng cho biết rằng, thông thường, hồng giòn sau khi mua về sẽ chưa thể ăn, mà phải chờ chín. Và việc phải chờ đợi với một người đang thèm ăn thì quả là "cực hình".

Nhiều bạn không biết cách làm chín hồng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số mẹo làm chín hồng. Bạn có thể ăn hết trong một ngày, mỗi quả đều giòn, ngọt và thơm ngon.

1. Dùng những loại trái cây chín để ủ hồng

Đây cũng là cách đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng để làm chín những quả hồng giòn mới mua về. Chúng ta hãy chuẩn bị một chiếc túi nilon rồi tìm 1-2 quả táo. Nếu nhà không có táo thì có thể thay thế bằng chuối, lê... Bạn có thể dùng bất kỳ loại trái cây nào có sẵn ở nhà, nhưng phải là trái cây chín.

Nếu bạn dùng táo thì tốt nhất nên chọn táo có màu đỏ. Bởi những quả táo này thường thơm hơn so với những quả táo xanh hay vàng... Những quả táo có mùi thơm nồng có thể dùng để làm chín hồng. Sau khi đã chọn được quả táo ưng ý, bạn cho vào vào túi ni lông, rồi xếp từng quả hồng cần chín nhanh dọc theo mép túi.

Sau khi đặt chúng vào đúng vị trí, chúng ta đóng túi lại. Khi đóng túi, hãy cố gắng dùng tay đẩy hết không khí ra ngoài để duy trì trạng thái chân không tương đối bên trong. Sau đó bạn đặt túi ở nơi thoáng mát.

Nếu làm theo cách này, đảm bảo những quả hồng xanh bạn đã mua về thì khoảng 2-3 ngày là chín và có thể ăn được. Nguyên lý rất đơn giản, vì các loại trái cây chín có mùi thơm nồng như táo và chuối chứa một lượng lớn khí ethylene, và khí ethylene giải phóng có thể làm chín trái cây. Do đó, chúng ta có thể sử dụng khí ethylene trong táo để làm chín hồng. Đây là phương pháp an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là số lượng quả hồng chín mỗi lần bị hạn chế. Nếu cùng lúc chín một lượng lớn hồng, thì việc sử dụng một quả táo sẽ không mang lại hiệu quả tốt. Nhìn chung, nếu muốn làm chín từ 3 đến 5 quả hồng thì dùng một quả táo.

2. Dùng rượu và màng bọc thực phẩm

Bạn cần chuẩn bị một lượng rượu gạo cần thiết, nồng độ cồn càng cao càng tốt. Sau đó, đổ rượu vào đĩa (hoặc dùng bình xịt). Không nên đổ quá nhiều, cứ dùng hết nếu còn nhiều hồng, bạn có thể rót thêm ra. Sau đó bạn cho quả hồng vào đĩa đựng rượu, lăn qua để từng quả được phủ một lớp rượu.

Tiếp đó bạn dùng màng bọc thực phẩm để bọc lại. Nếu không có màng bọc thực phẩm, bạn có thể dùng túi nilon. Làm như vậy rượu sẽ được bọc tốt hơn trên bề mặt quả hồng, phát huy tác dụng tốt hơn. Sau khi đã gói xong hết số hồng bạn cần làm chín, hãy cho chúng vào một túi nilon lớn, buộc kín miệng túi lại. Sau đó để túi hồng ở nơi thoáng mát, và sau 2-3 ngày là có thể ăn.

Trong trường hợp bạn thấy không cần thiết phải cho vào túi nilon thì có thể để những quả hồng đã được bọc màng bọc thực phẩm vào giỏ trái cây để trên bàn trong 2-3 ngày. Sau khi chín, gỡ bỏ màng bọc thực phẩm ra và thưởng thức. Hồng được ủ bằng rượu thường có hương thơm thoang thoảng của rượu.

3. Dùng tăm tạo vết xước

Trong trường hợp bạn không thích ăn hồng mà có mùi cồn thì hãy xem xét phương pháp thứ ba. Phương pháp này cũng rất đơn giản. Chúng ta cần sử dụng một chiếc tăm tre có đầu nhọn. Bạn dùng chiếc tăm đó chọc vài lỗ nhỏ trên bề mặt gần tai quả hồng sau đó cho vào túi nilon buộc kín lại. Việc tạo một vài vết xước ở quả hồng làm tăng tốc độ giải phóng ethylene kích thích chúng chín nhanh hơn. Và sau khoảng 2 ngày là bạn có thể thưởng thức được những quả hồng giòn ngon ngọt.

4. Dùng nồi cơm điện làm chín hồng

Phương pháp thứ tư này là cách giúp những quả hồng giòn chín nhanh nhất. Chỉ sau 1 ngày áp dụng là bạn đã làm chín được những quả hồng.

Phương pháp này cần có 1 chiếc nồi cơm điện. Sau đó bạn cho một lượng nước ấm vừa đủ vào. Nhiệt độ nước ấm khoảng 40°~50°C. Sau đó bạn cho hồng trực tiếp vào nồi nước ấm. Khi cho hồng vào, hãy nhớ đặt mặt tai hồng hướng lên trên. Sau khi đã cho hồng cần làm chín vào thì đậy nắp nồi cơm điện lại.

Sau đó cắm điện, chúng ta chọn chế độ giữ ấm. Chọn chế độ giữ ấm, sau đó trong 24 giờ, tức là cả ngày. Và sau 1 ngày là, những quả hồng giòn xanh đã hoàn toàn chín. Sau đó rút phích cắm điện rồi lấy những quả hồng ra, dùng khăn giấy lau sạch hơi ẩm trên quả. Khi bạn cắt hồng ra, cắn một miếng thì giòn rụm và rất ngọt.

Trên đây là những mẹo giúp làm chín hồng giòn an toàn, không sử dụng hóa chất. Nếu bạn mua hồng giòn và chúng có vị chát, nhiều nhựa, cứng và không ngon, thì bạn có thể thử những mẹo làm hồng chín này nhé. Khi đó, những quả hồng giòn sẽ chín rất ngon và đậm đà.