Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em

Nếu dạo này bạn hay lạnh chân tay, mặt mũi nhợt nhạt, soi gương thấy da xám thiếu sức sống, hãy thử bát canh ngọt ấm này. Long nhãn an thần, táo đỏ trợ khí, kỷ tử dưỡng mắt, đường đỏ giúp ấm bụng, trứng gà bổ sung đạm chất lượng. Năm nguyên liệu bình dân phối cùng nhau tạo nên món canh dễ nấu, hợp ví tiền, hợp nhịp sống bận rộn của phụ nữ công sở, mẹ bỉm hay người vừa qua kỳ kinh. Đây không phải thuốc chữa bệnh mà là mẹo ăn uống nuôi cơ thể từ từ, khi khí huyết đủ đầy thì sắc mặt cũng tự nhiên bừng sáng.

Vì sao bát canh nhỏ dưỡng nhan này lại được ưa chuộng?

Long nhãn mang vị ngọt thơm giúp thư giãn và ngủ sâu hơn. Táo đỏ được coi là bạn của dạ dày vì hỗ trợ tiêu hóa và trợ khí. Kỷ tử thường xuất hiện trong các món bổ mắt và cân bằng độ ẩm cho cơ thể. Đường đỏ làm ấm bụng, hữu ích với người hay lạnh. Trứng gà cung cấp đạm tốt để cơ thể hấp thụ dưỡng chất. Khi kết hợp, món canh vừa êm bụng vừa dễ ăn, ngọt dịu tự nhiên, hợp khẩu vị nhiều người.

Người làm việc căng thẳng hay thức khuya có thể dùng vài lần một tuần để bù đắp năng lượng. Phụ nữ sau kỳ kinh nên tranh thủ giai đoạn vàng để bổ khí huyết. Mẹ sau sinh đang phục hồi cũng có thể dùng theo lời khuyên của bác sĩ và gia đình. Không ít người kể rằng sau vài tuần duy trì, da dẻ đỡ xám, bàn tay bớt lạnh và giấc ngủ yên hơn.

Cách nấu chi tiết dễ làm tại nhà

Bạn chuẩn bị long nhãn khô khoảng tám đến mười hạt, táo đỏ sáu đến tám quả, một quả trứng gà, một nắm nhỏ kỷ tử và đường đỏ theo khẩu vị.

Long nhãn và táo đỏ rửa sạch rồi ngâm nước mười phút để mềm và dễ ra chất ngọt. Cho long nhãn và táo đỏ vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu mười lăm phút để hương vị thấm vào nước.

Tắt bếp, chờ nước lặng bọt, đập nhẹ trứng thả vào, đậy nắp om chừng một đến hai phút cho trứng định hình. Mở bếp lại ở mức nhỏ để trứng chín mềm. Cuối cùng rắc kỷ tử và thêm đường đỏ, nấu thêm một phút là nhấc xuống.

Cách thả trứng khi nước không còn sôi cuồn cuộn giúp lòng trắng không nát, trứng mềm mượt và đẹp mắt. Kỷ tử cho sau để giữ trọn màu sắc và dưỡng chất.

Thời điểm uống để đạt hiệu quả

Sau kỳ kinh là lúc cơ thể hấp thụ tốt các món bổ, bạn có thể uống liên tiếp ba ngày, mỗi ngày một bát vào buổi sáng để khởi động nhẹ nhàng cho dạ dày và nạp năng lượng trong ngày. Người làm việc muộn nên tránh uống sát giờ ngủ vì đường đỏ và vị ngọt ấm dễ khiến cơ thể tỉnh táo hơn.

Cơ địa dễ nóng trong hoặc hay bốc hỏa nên giảm lượng long nhãn cho hợp người. Người có bệnh nền về đường huyết cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng và có thể thay đường đỏ bằng lượng nhỏ đường ăn kiêng phù hợp. Nếu bụng yếu, bạn hãy nấu loãng hơn và ăn khi còn ấm. Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai cần tham khảo lời khuyên chuyên môn vì nhu cầu dinh dưỡng khác biệt.

Mẹo nhỏ để bát canh thêm bổ và đẹp

Táo đỏ nên rạch nhẹ để nước ngọt tỏa ra đều. Có thể thêm vài lát gừng nếu thời tiết lạnh, hương canh sẽ ấm nồng và dễ tiêu hơn. Khi muốn đổi vị, bạn thả sợi nấm tuyết đã ngâm mềm vào giai đoạn cuối để tăng độ giòn và thêm chất xơ. Ai thích thơm béo có thể nhỏ vài giọt sữa tươi không đường sau khi tắt bếp, canh vẫn thanh mà có hậu vị mềm mịn.

Một bát canh không thể thay mọi thói quen, vì thế bạn hãy kết hợp giữ ấm bụng và bàn chân khi thời tiết thay đổi, ngâm chân nước ấm buổi tối, ngủ đúng giờ và hít thở sâu vài phút mỗi ngày để lưu thông khí huyết. Tập nhẹ như đi bộ nhanh hay kéo giãn mười lăm phút cũng giúp da dẻ hồng hào hơn. Tâm trạng vui vẻ là liều dưỡng chất miễn phí, đừng để áp lực bóp nghẹt giấc ngủ và bữa ăn.

Đẹp từ bếp không có nghĩa là tốn kém. Bát canh long nhãn táo đỏ trứng giá chỉ vài nghìn đồng nhưng đủ ấm bụng, dễ uống và hợp nhiều hoàn cảnh. Hãy coi đây là món quà nhẹ nhàng dành cho bản thân, nhất là sau mỗi kỳ bận rộn hay khi cơ thể báo hiệu mệt mỏi. Khi khí huyết được bồi đắp đều đặn, khuôn mặt sẽ tươi tắn hơn, bàn tay ấm trở lại và ngày mới bắt đầu với nhiều năng lượng.

Chúc bạn thực hiện thành công!