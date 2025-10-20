Uống 1 bát là da dẻ hồng hào, sáng khỏe: Công thức dưỡng khí huyết cực rẻ cho chị em
Một bát canh long nhãn táo đỏ trứng, chi phí rẻ mà hiệu quả bồi bổ khí huyết khiến nhiều chị em mê mẩn.
Nếu dạo này bạn hay lạnh chân tay, mặt mũi nhợt nhạt, soi gương thấy da xám thiếu sức sống, hãy thử bát canh ngọt ấm này. Long nhãn an thần, táo đỏ trợ khí, kỷ tử dưỡng mắt, đường đỏ giúp ấm bụng, trứng gà bổ sung đạm chất lượng. Năm nguyên liệu bình dân phối cùng nhau tạo nên món canh dễ nấu, hợp ví tiền, hợp nhịp sống bận rộn của phụ nữ công sở, mẹ bỉm hay người vừa qua kỳ kinh. Đây không phải thuốc chữa bệnh mà là mẹo ăn uống nuôi cơ thể từ từ, khi khí huyết đủ đầy thì sắc mặt cũng tự nhiên bừng sáng.
Vì sao bát canh nhỏ dưỡng nhan này lại được ưa chuộng?
Long nhãn mang vị ngọt thơm giúp thư giãn và ngủ sâu hơn. Táo đỏ được coi là bạn của dạ dày vì hỗ trợ tiêu hóa và trợ khí. Kỷ tử thường xuất hiện trong các món bổ mắt và cân bằng độ ẩm cho cơ thể. Đường đỏ làm ấm bụng, hữu ích với người hay lạnh. Trứng gà cung cấp đạm tốt để cơ thể hấp thụ dưỡng chất. Khi kết hợp, món canh vừa êm bụng vừa dễ ăn, ngọt dịu tự nhiên, hợp khẩu vị nhiều người.
Người làm việc căng thẳng hay thức khuya có thể dùng vài lần một tuần để bù đắp năng lượng. Phụ nữ sau kỳ kinh nên tranh thủ giai đoạn vàng để bổ khí huyết. Mẹ sau sinh đang phục hồi cũng có thể dùng theo lời khuyên của bác sĩ và gia đình. Không ít người kể rằng sau vài tuần duy trì, da dẻ đỡ xám, bàn tay bớt lạnh và giấc ngủ yên hơn.
Cách nấu chi tiết dễ làm tại nhà
Bạn chuẩn bị long nhãn khô khoảng tám đến mười hạt, táo đỏ sáu đến tám quả, một quả trứng gà, một nắm nhỏ kỷ tử và đường đỏ theo khẩu vị.
Long nhãn và táo đỏ rửa sạch rồi ngâm nước mười phút để mềm và dễ ra chất ngọt. Cho long nhãn và táo đỏ vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu mười lăm phút để hương vị thấm vào nước.
Tắt bếp, chờ nước lặng bọt, đập nhẹ trứng thả vào, đậy nắp om chừng một đến hai phút cho trứng định hình. Mở bếp lại ở mức nhỏ để trứng chín mềm. Cuối cùng rắc kỷ tử và thêm đường đỏ, nấu thêm một phút là nhấc xuống.
Cách thả trứng khi nước không còn sôi cuồn cuộn giúp lòng trắng không nát, trứng mềm mượt và đẹp mắt. Kỷ tử cho sau để giữ trọn màu sắc và dưỡng chất.
Thời điểm uống để đạt hiệu quả
Sau kỳ kinh là lúc cơ thể hấp thụ tốt các món bổ, bạn có thể uống liên tiếp ba ngày, mỗi ngày một bát vào buổi sáng để khởi động nhẹ nhàng cho dạ dày và nạp năng lượng trong ngày. Người làm việc muộn nên tránh uống sát giờ ngủ vì đường đỏ và vị ngọt ấm dễ khiến cơ thể tỉnh táo hơn.
Cơ địa dễ nóng trong hoặc hay bốc hỏa nên giảm lượng long nhãn cho hợp người. Người có bệnh nền về đường huyết cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng và có thể thay đường đỏ bằng lượng nhỏ đường ăn kiêng phù hợp. Nếu bụng yếu, bạn hãy nấu loãng hơn và ăn khi còn ấm. Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai cần tham khảo lời khuyên chuyên môn vì nhu cầu dinh dưỡng khác biệt.
Mẹo nhỏ để bát canh thêm bổ và đẹp
Táo đỏ nên rạch nhẹ để nước ngọt tỏa ra đều. Có thể thêm vài lát gừng nếu thời tiết lạnh, hương canh sẽ ấm nồng và dễ tiêu hơn. Khi muốn đổi vị, bạn thả sợi nấm tuyết đã ngâm mềm vào giai đoạn cuối để tăng độ giòn và thêm chất xơ. Ai thích thơm béo có thể nhỏ vài giọt sữa tươi không đường sau khi tắt bếp, canh vẫn thanh mà có hậu vị mềm mịn.
Một bát canh không thể thay mọi thói quen, vì thế bạn hãy kết hợp giữ ấm bụng và bàn chân khi thời tiết thay đổi, ngâm chân nước ấm buổi tối, ngủ đúng giờ và hít thở sâu vài phút mỗi ngày để lưu thông khí huyết. Tập nhẹ như đi bộ nhanh hay kéo giãn mười lăm phút cũng giúp da dẻ hồng hào hơn. Tâm trạng vui vẻ là liều dưỡng chất miễn phí, đừng để áp lực bóp nghẹt giấc ngủ và bữa ăn.
Đẹp từ bếp không có nghĩa là tốn kém. Bát canh long nhãn táo đỏ trứng giá chỉ vài nghìn đồng nhưng đủ ấm bụng, dễ uống và hợp nhiều hoàn cảnh. Hãy coi đây là món quà nhẹ nhàng dành cho bản thân, nhất là sau mỗi kỳ bận rộn hay khi cơ thể báo hiệu mệt mỏi. Khi khí huyết được bồi đắp đều đặn, khuôn mặt sẽ tươi tắn hơn, bàn tay ấm trở lại và ngày mới bắt đầu với nhiều năng lượng.
Chúc bạn thực hiện thành công!
Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50Ăn - 19 giờ trước
GĐXH - Soflavone và vitamin K từ loại thực phẩm này giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.
Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tâyĂn - 1 ngày trước
Dù là nấu ăn tại gia hay tụ bạn bè, những công thức nấu ăn sử dụng nguyên liệu khoai tây đều mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vị giác
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chấtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với các nguyên liệu đơn giản, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh đơn giản, đầy đủ chất trong 20 phút.
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơmẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.
Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bận bịu công việc kinh doanh nhưng chị Thùy Linh (30 tuổi, Hà Nội) rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày.
Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uốngĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.
Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tócĂn - 2 ngày trước
Nếu bạn muốn ăn đồ chua và ăn uống lành mạnh vào mùa thu, thì không cần phải nghĩ đến những món ăn cầu kỳ, phức tạp. Dưới đây là 3 món có vị chua rất dễ để tự làm.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.
Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơmĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.
Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đàĂn - 3 ngày trước
Đây là một vài mẹo làm chín hồng. Cách nhanh nhất sẽ giúp hồng chín trong một ngày. Hồng giòn, ngọt và thơm ngon, thật tuyệt vời.
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.