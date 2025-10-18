Mới nhất
Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

Thứ bảy, 07:01 18/10/2025
GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.

Cơ thể nghẽn độc tố sẽ kêu cứu bằng ngôn ngữ riêng

Mỗi cơ thể là một tiểu vũ trụ. Khi dòng năng lượng trong ngũ hành vận hành thông suốt, cơ thể ta sẽ sáng khỏe, vui vẻ, ngủ ngon và tràn đầy sức sống. Nhưng khi một hành bị nghẽn, độc tố không thải ra kịp thì cơ thể sẽ gửi đi những tín hiệu sớm, nhưng chúng ta lại thường bỏ qua - Ths. BS Thái Nhân Sâm (nguyên giảng viên Đại học Y Dược Huế, Viện trưởng Viện Y học sự sống) chia sẻ.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 1.Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.

Sau đây là những dấu hiệu nhận biết sớm khi ngũ hành cơ thể mất cân bằng theo nguyên lý kết hợp giữa sinh lý học và tướng học tự nhiên.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 2.

1. Gan – hành Mộc nghẽn độc tố kêu cứu thế nào?

Theo sinh lý học, khi cây (gan trong cơ thể) không còn xanh sẽ ảnh hưởng tới vai trò lọc máu, giải độc hóa chất, điều hòa cảm xúc.

Dấu hiệu nghẽn:

Về sinh lý, người có gan bị nghẽn độc tố tính tình dễ cáu gắt, khó ngủ, hay mệt buổi sáng, gân khớp cứng, đau tức hạ sườn phải. Vẻ ngoài thấy mắt đỏ, da sạm, nổi mụn quanh má hoặc giữa lông mày.

Về tướng học: Người gan yếu thường trán nhăn sớm, mắt buồn, giọng nói dễ gắt.

Nguyên nhân: Do ăn nhiều dầu mỡ, thức khuya, căng thẳng kéo dài, dùng thuốc lâu ngày.

Gợi ý thanh lọc:

* Uống nước ấm với vài lát chanh tươi buổi sáng.

* Ăn nhiều rau xanh, rau họ cải, nghệ, tỏi. Uống trà atiso, hoặc cà gai leo.

* Ngủ sớm, đi bộ sáng sớm để Mộc được thư giãn.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 3.

Khi ngọn lửa trong tim yếu, hoặc cháy quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới tim – trung tâm vận hành khí huyết, giữ nhịp sống và cảm xúc yêu thương. Ảnh: Viện YHSS

2. Tim – hành Hỏa và dấu hiệu bị nghẽn độc tố 

Khi ngọn lửa trong ta yếu, hoặc cháy quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới tim – có vai trò là trung tâm vận hành khí huyết, giữ nhịp sống và cảm xúc yêu thương.

Dấu hiệu nghẽn:

Người có tim bị nghẽn độc tố thường tim sẽ đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ, hay bốc hỏa, dễ xúc động, cáu hoặc buồn vô cớ... Nhìn bên ngoài thấy mặt đỏ, đầu nóng, hay đổ mồ hôi tay chân.

Tướng học: Người Hỏa vượng mắt long lanh, mặt đỏ hồng; Người Hỏa suy thì mặt nhợt, môi tím, lưỡi trắng.

Nguyên nhân: Do stress, ăn cay nóng, dùng nhiều cà phê, rượu, hay thức khuya.

Gợi ý thanh lọc:

* Giảm đồ cay, chiên rán, cà phê, rượu.

* Uống nước ấm, ăn trái cây mát như táo, lê, dưa lưới.

* Tập thở chậm, thiền, cười nhẹ – giúp Hỏa trở về trung hòa.

3. Tỳ – hành Thổ

Tỳ thuộc Thổ. Khi vùng đất tiêu hóa bị ứ đọng thì Tỳ - có vai trò hấp thu dinh dưỡng, tạo năng lượng và vận chuyển khí huyết sẽ bị ảnh hưởng.

Dấu hiệu nghẽn:

Người có tỳ bị nghẽn độc tố ăn không ngon miệng, chậm tiêu, bụng trướng, đầy hơi, dễ buồn ngủ sau ăn, da vàng, môi nhợt, hay lo nghĩ nhiều... nhưng lại thích ăn đồ ngọt.

Tướng học: Người tỳ yếu dáng cúi, vai đổ, bụng to, da nhợt, môi khô.

Nguyên nhân: Do hay ăn vội, lạm dụng đường, ăn lạnh, uống nước đá.

Gợi ý thanh lọc:

Thay đổi thói quen bằng cách ăn chín, uống ấm, ưu tiên cháo, canh, khoai, gạo lứt. Khi ăn cần ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn khuya.

Hàng ngày dành thời gian xoa bụng nhẹ chiều kim đồng hồ giúp khí huyết lưu thông.

4. Phổi – hành Kim

Phổi hấp thu dưỡng khí, thải độc khí, điều hòa cảm xúc buồn.

Dấu hiệu "nghẽn":

Khi phổi bị tắc nghẽn, hơi thở trở nên nặng nề, dễ ho, ngạt mũi, da khô, giọng khàn. Ngoài ra, người bị nghẽn phổi còn hay thở dài, ít nói, dễ buồn, ngủ ngáy, hay có mụn quanh mũi, hoặc hai bên gò má.

Tướng học: Người phổi yếu vai rũ, lưng gù nhẹ, da xám, giọng mỏng.

Nguyên nhân: Do không khí ô nhiễm, hút thuốc thụ động, thiếu vận động, buồn kéo dài.

Gợi ý thanh lọc:

- Nên ăn quả lê, củ cải, mật ong, gừng ấm để dưỡng phổi.

- Hít thở sâu buổi sáng, tập giãn lồng ngực.

- Giữ phòng thoáng khí, trồng cây xanh, tránh mùi nhân tạo.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 6.

Uống đủ nước ấm, giữ ấm eo lưng, tránh thức khuya, ngâm chân nước muối ấm... giúp thận thoát nghẽn độc tố. Ảnh: Viện YHSS

5. Thận – hành Thủy

Thận điều hòa nước, lọc máu, kiểm soát năng lượng sinh khí. Thận yếu khi nguồn nước trong ta cạn kiệt.

Dấu hiệu nghẽn:

Người yếu thận lưng mỏi, tiểu ít, da khô, sạm, rụng tóc, sợ lạnh, chân tay lạnh, trí nhớ kém, hay mệt mỏi sáng sớm.

Tướng học: Vùng dưới mắt thâm, da sạm, giọng nhỏ, lưng hơi cong.

Nguyên nhân: Thiếu ngủ, uống ít nước, lạm dụng cà phê, stress lâu ngày.

Gợi ý thanh lọc:

- Nên uống đủ nước ấm.

- Giảm ăn mặn.

- Hạn chế thức khuya, tránh sợ hãi quá mức. Ngâm chân nước ấm muối 10 phút mỗi tối. Giữ ấm vùng eo lưng.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 7.

Hệ bạch huyết giống như hệ thống thoát nước, nếu bị nghẽn độc tố mọi cơ quan trong cơ thể đều tắc nghẽn. Ảnh internet

6. Hệ bạch huyết – dòng chảy thầm lặng của sự sống

Hệ bạch huyết là mạng lưới dẫn lưu độc tố, giống như hệ thống thoát nước trong thành phố cơ thể. Khi nó bị ứ, mọi cơ quan trong cơ thể đều nghẽn.

Dấu hiệu nghẽn hệ bạch huyết:

Người hay mệt mỏi vô cớ, dễ sưng hạch, đau đầu, phù nhẹ, dễ cảm cúm.

Cách hỗ trợ:

- Cần vận động nhẹ mỗi ngày như đi bộ nhanh, yoga, vươn vai, xoay khớp.

- Cười, hát, hít thở sâu – giúp hệ bạch huyết lưu thông đều.

Nhận biết nghẽn độc tố sớm để điều chỉnh

Ngũ hành trong cơ thể giống như dòng nước – khi dòng năng lượng trong ngũ hành vận hành thông suốt, ta khỏe, sáng, vui, ngủ ngon và tràn đầy sức sống (sự sống tươi tốt).

Nhưng chỉ cần một hành bị nghẽn, độc tố không được thải ra kịp thời, và cơ thể sẽ gửi đi những tín hiệu từ sớm – chỉ là ta thường bỏ qua. Khi cơ thể bị tắc nghẽn, mọi thứ sẽ ứ đọng lại và sinh bệnh tật.

Vì thế, chúng ta cần học cách nhận biết sớm để "nghe tiếng thì thầm của cơ thể" trước khi nó kêu đau rồi phát bệnh. Một vết nám không chỉ là vấn đề da; nó là lời nhắn của gan. Một giấc ngủ trằn trọc là tín hiệu của tim. Một hơi thở ngắn là tiếng gọi của phổi. Vì vậy, hãy quan sát, lắng nghe, và yêu cơ thể như người bạn thân thiết nhất – bởi vì có hiểu thì mới biết thương cơ thể. Có thương mới biết cách chăm sóc, ăn uống cân bằng, điều hòa cơ thể đúng cách.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 9.Nhân duyên hiếm gặp trong đời và may mắn đặc biệt cho ai nhìn thấy hoa Ưu Đàm nở

GĐXH - Gần đây, một gia đình ở TP Hồ Chí Minh phát hiện hoa Ưu Đàm nở trên quả chuối - cũng là lần thứ hai loài hoa tâm linh huyền bí này nở trong nhà họ. Tuy khoa học còn nhiều tranh luận, nhưng vẻ đẹp, sự huyền bí về hoa Ưu Đàm luôn thu hút mọi người như một biểu tượng may mắn, nhân duyên hiếm gặp trong đời.

Một vết nám, một hơi thở ngắn... báo hiệu cơ thể nghẽn độc tốt ở đâukêu cứu và cách dễ nhất để biết cơ thể - Ảnh 10.Hoa Bỉ Ngạn – ý nghĩa phong thủy và câu chuyện giữa hai bờ sinh tử

GĐXH - Hoa Bỉ Ngạn – đóa hoa tâm linh huyền thoại có sức thu hút mạnh mẽ lại gắn liền với nghịch lý giữa hai bờ sinh tử và hành trình buông bỏ - tái sinh.



Ngọc Hà - BS Thái Nhân Sâm
