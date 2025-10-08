Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Hủ tiếu bò kho chuẩn ngon, chuẩn ấm bụng ngày mưa

Trong ngày mưa bão se lạnh, chị Thanh Huệ đã chia sẻ cách làm món hủ tiếu bò kho. Mùi ngũ vị hương thơm nồng, thịt bò mềm thấm đẫm gia vị, nước dùng sánh đậm màu điều…giúp cho bạn có một món ngon đổi vị trong ngày mưa bão.

Nguyên liệu làm hủ tiếu bò kho

+ 500gr thịt bò

+ 2 củ khoai tây

+ 2 củ cà rốt

+ Hủ tiếu khô vừa đủ cho cả nhà

+ Gia vị: hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho

Các nguyên liệu chuẩn bị làm hủ tiếu bò kho. Ảnh NVCC

Cách làm hủ tiếu bò kho

Bước 1: Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm. Ảnh: Thanh Huệ

Bước 2: Đem thịt bò vào bát, thêm muối, đường, tiêu, ngũ vị hương, bột bò kho trộn đều rồi ướp 30 phút cho ngấm gia vị

Bước 3: Phi thơm hành tỏi, cho thịt bò đã ướp vào đảo cho săn, thêm chút dầu điều để có màu đẹp mắt.

Bước 4: Cho thịt bò đã xào, khoai tây, cà rốt vào nồi hầm, thêm nước xâm xấp và chỉnh chế độ hầm 15 phút. Sau khi xả áp, nêm nếm lại cho vừa miệng là được. Khi ăn, bạn chan nước bò kho vào hủ tiếu, thêm hành ngò, ớt, rau thơm để tăng hương vị thơm ngon. Ảnh: Thanh Huệ

Thịt bò kho dưa

Món thịt bò kho dưa không quá cầu kỳ nhưng lại khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa bởi hương vị đậm đà, hòa quyện giữa vị chua thanh của dưa cải và vị ngọt tự nhiên của thịt bò hầm mềm. Với sự hướng dẫn của chị Thanh Huệ, mọi người có thể làm món bò kho dưa ăn kèm cơm trắng là đủ "ấm lòng" trong ngày mưa.

Nguyên liệu làm bò kho dưa:

+ 500gr thịt bò

+ 1 bát dưa cải chua

+ 2 quả cà chua

+ Gia vị: đường, muối, hạt nêm, nước mắm, dầu hào, gừng, tỏi.

Cách làm bò kho dưa:

Bước 1: Thịt bò đem rửa, cắt thành từng miếng vuông vừa ăn. Cà chua sau khi rửa, cắt múi cau. Dưa muối đem vắt bớt nước để cho bớt chua. Gừng và tỏi gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Bước 2: Thịt bò cho vào bát to, thêm gừng, tỏi, dầu ăn, nước mắm, dầu hào trộn đều để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 3: Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi rồi dùng nồi nấu chậm để hầm. Chức năng nấu chậm làm món ăn ngon giữ được dinh dưỡng. Khi chín nêm nếm lại gia vị vừa miệng là được.