Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão
GĐXH – Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến hai món ngon khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa. Bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây để đổi vị trong những ngày mưa bão.
Hủ tiếu bò kho chuẩn ngon, chuẩn ấm bụng ngày mưa
Trong ngày mưa bão se lạnh, chị Thanh Huệ đã chia sẻ cách làm món hủ tiếu bò kho. Mùi ngũ vị hương thơm nồng, thịt bò mềm thấm đẫm gia vị, nước dùng sánh đậm màu điều…giúp cho bạn có một món ngon đổi vị trong ngày mưa bão.
Nguyên liệu làm hủ tiếu bò kho
+ 500gr thịt bò
+ 2 củ khoai tây
+ 2 củ cà rốt
+ Hủ tiếu khô vừa đủ cho cả nhà
+ Gia vị: hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho
Cách làm hủ tiếu bò kho
Bước 1: Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm. Ảnh: Thanh Huệ
Thịt bò kho dưa
Món thịt bò kho dưa không quá cầu kỳ nhưng lại khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa bởi hương vị đậm đà, hòa quyện giữa vị chua thanh của dưa cải và vị ngọt tự nhiên của thịt bò hầm mềm. Với sự hướng dẫn của chị Thanh Huệ, mọi người có thể làm món bò kho dưa ăn kèm cơm trắng là đủ "ấm lòng" trong ngày mưa.
Nguyên liệu làm bò kho dưa:
+ 500gr thịt bò
+ 1 bát dưa cải chua
+ 2 quả cà chua
+ Gia vị: đường, muối, hạt nêm, nước mắm, dầu hào, gừng, tỏi.
Cách làm bò kho dưa:
