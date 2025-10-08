Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Thứ tư, 07:01 08/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Không cần cầu kỳ, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có thể chế biến hai món ngon khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa. Bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây để đổi vị trong những ngày mưa bão.

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 1.Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Hủ tiếu bò kho chuẩn ngon, chuẩn ấm bụng ngày mưa

Trong ngày mưa bão se lạnh, chị Thanh Huệ đã chia sẻ cách làm món hủ tiếu bò kho. Mùi ngũ vị hương thơm nồng, thịt bò mềm thấm đẫm gia vị, nước dùng sánh đậm màu điều…giúp cho bạn có một món ngon đổi vị trong ngày mưa bão.

Nguyên liệu làm hủ tiếu bò kho

+ 500gr thịt bò

+ 2 củ khoai tây

+ 2 củ cà rốt

+ Hủ tiếu khô vừa đủ cho cả nhà

+ Gia vị: hành tím, tỏi, dầu điều, ngũ vị hương, tiêu, muối, đường, nước mắm, bột bò kho

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 2.

Các nguyên liệu chuẩn bị làm hủ tiếu bò kho. Ảnh NVCC

Cách làm hủ tiếu bò kho

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 3.
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 4.
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 5.
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 6.

Bước 1: Nạm bò rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, cắt khúc. Hủ tiếu khô ngâm cho mềm. Ảnh: Thanh Huệ

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 7.

Bước 2: Đem thịt bò vào bát, thêm muối, đường, tiêu, ngũ vị hương, bột bò kho trộn đều rồi ướp 30 phút cho ngấm gia vị

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 8.

Bước 3: Phi thơm hành tỏi, cho thịt bò đã ướp vào đảo cho săn, thêm chút dầu điều để có màu đẹp mắt.

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 9.

Bước 4: Cho thịt bò đã xào, khoai tây, cà rốt vào nồi hầm, thêm nước xâm xấp và chỉnh chế độ hầm 15 phút. Sau khi xả áp, nêm nếm lại cho vừa miệng là được. Khi ăn, bạn chan nước bò kho vào hủ tiếu, thêm hành ngò, ớt, rau thơm để tăng hương vị thơm ngon. Ảnh: Thanh Huệ

Thịt bò kho dưa

Món thịt bò kho dưa không quá cầu kỳ nhưng lại khiến ai nếm thử cũng phải xuýt xoa bởi hương vị đậm đà, hòa quyện giữa vị chua thanh của dưa cải và vị ngọt tự nhiên của thịt bò hầm mềm. Với sự hướng dẫn của chị Thanh Huệ, mọi người có thể làm món bò kho dưa ăn kèm cơm trắng là đủ "ấm lòng" trong ngày mưa.

Nguyên liệu làm bò kho dưa:

+ 500gr thịt bò

+ 1 bát dưa cải chua

+ 2 quả cà chua

+ Gia vị: đường, muối, hạt nêm, nước mắm, dầu hào, gừng, tỏi.

Cách làm bò kho dưa:

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 10.

Bước 1: Thịt bò đem rửa, cắt thành từng miếng vuông vừa ăn. Cà chua sau khi rửa, cắt múi cau. Dưa muối đem vắt bớt nước để cho bớt chua. Gừng và tỏi gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 11.

Bước 2: Thịt bò cho vào bát to, thêm gừng, tỏi, dầu ăn, nước mắm, dầu hào trộn đều để khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn có ngay 2 món ngon ấm bụng đổi vị ngày mưa bão - Ảnh 12.

Bước 3: Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi rồi dùng nồi nấu chậm để hầm. Chức năng nấu chậm làm món ăn ngon giữ được dinh dưỡng. Khi chín nêm nếm lại gia vị vừa miệng là được.

Loại củ được ví như nhân sâm Hàn Quốc, mùa thu có nhiều ở chợ Việt, làm được nhiều món ngon bổ phổiLoại củ được ví như nhân sâm Hàn Quốc, mùa thu có nhiều ở chợ Việt, làm được nhiều món ngon bổ phổi

GĐXH – Loại củ này được ví như nhân sâm Hàn Quốc, vào mùa thu mọi người có thể mua nhiều ở chợ Việt với giá rất rẻ. Loại thực phẩm này có hương vị thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn giúp bổ phổi mùa thu.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

Cùng chuyên mục

Bữa cơm mùa thu nên có gì: 5 món dễ ăn, dễ nấu, tốt cho người trung niên và cao tuổi

Bữa cơm mùa thu nên có gì: 5 món dễ ăn, dễ nấu, tốt cho người trung niên và cao tuổi

Ăn - 1 giờ trước

Trời sang thu, nhiều người thấy uể oải và buồn ngủ cả ngày. Giải pháp rất gần gũi: Tăng thực phẩm giàu kali để cơ thể tỉnh táo và có sức hơn.

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh

- 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.

Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

Bất ngờ với loại quả cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ", chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Loại quả đang vào mùa này tốt cho người bị khô miệng, khô họng, da khô, bởi chứa lượng lớn vitamin E, khả năng cấp ấm của nó cực tốt.

Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

Hướng dẫn pha trà mạn đúng cách để nước trà xanh ngát

Ăn - 18 giờ trước

Uống trà mạn là thú vui và niềm yêu thích của nhiều người Việt Nam, nhưng đâu là cách pha trà ngon để nước xanh, hương thơm ngát và vị chát dịu, ngọt hậu?

Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên

Ăn - 1 ngày trước

Tiếng rao “Ai cà na dầm không?” rộn rã giữa chợ quê bỗng khiến bao người con xa xứ nao lòng nhớ về thứ quả dân dã mọc ven bờ rạch, chát ngắt đầu lưỡi nhưng ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ.

Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm ngũ quả Trung thu ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Ăn - 1 ngày trước

Mỗi miền Bắc – Trung – Nam lại có cách bày mâm ngũ quả Trung thu riêng, vừa mang dấu ấn phong tục, vừa gửi gắm ước vọng đủ đầy, sum vầy.

Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

Loại hải sản giúp cân bằng nội tiết tố nữ, giúp tăng sinh collagen và giảm cân, chị em nên ăn mỗi tuần

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng kém và các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng đến việc tổng hợp protein giúp sản xuất collagen.

Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.

Bữa sáng trong 1 tuần của gia đình tôi có gì mà nhận về 'bão' lời khen?

Bữa sáng trong 1 tuần của gia đình tôi có gì mà nhận về 'bão' lời khen?

Ăn - 2 ngày trước

Một số món ăn trong bữa sáng của gia đình tôi gồm 2 người trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại cực kỳ dễ làm. Đay cũng là cách đối xử tốt với bản thân, gia đình... và có khởi đầu ngày mới tốt đẹp!

8 món cực dễ nấu lại ngon miệng, giúp bạn chuẩn bị sẵn cho thực đơn cơm nhà thêm phong phú và khỏe mạnh

8 món cực dễ nấu lại ngon miệng, giúp bạn chuẩn bị sẵn cho thực đơn cơm nhà thêm phong phú và khỏe mạnh

Ăn - 2 ngày trước

Dưới đây là gợi ý 8 món ăn ngon và dễ nấu để bạn có thể luân phiên thay đổi, chế biến cho gia đình thưởng thức.

Xem nhiều

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top