Mách bạn cách nấu 10 món ngon và giàu dinh dưỡng từ khoai tây

Thịt gà om khoai tây là một món ăn bổ dưỡng. (Ảnh : ITN)

Thực tế, khoai tây là một nguyên liệu ngon miệng, đa dạng cách chế biến và giàu dinh dưỡng. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, hãy cùng gia đình thưởng thức những món ăn chế biến từ khoai tây và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy.

Cách chế biến khoai tây rất phong phú, có thể luộc, xào, nướng, hấp, hoặc làm khoai tây nghiền, bánh khoai tây và nhiều món ngon khác.

Trong ẩm thực châu Á, khoai tây có thể dùng để làm các món hầm, xào hoặc nấu canh, có kết cấu mềm dẻo và hương thơm hấp dẫn. Trong ẩm thực phương Tây, khoai tây đóng một vai trò quan trọng, chẳng hạn như món khoai tây hầm kiểu Pháp hay khoai tây nghiền ăn kèm bít tết và nhiều món kinh điển khác.

Dưới đây là những cách chế biến khoai tây kinh điển nhất:

Thịt bò kho khoai tây

Thịt bò kho khoai tây là một món ăn gia đình vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Thịt bò được hầm mềm và thấm gia vị, khoai tây thì ngấm đầy nước sốt, khi ăn tan ngay trong miệng.

Bí quyết của món này là hầm chậm, để thịt bò và khoai tây hòa quyện hương vị, mỗi miếng ăn đều mang lại cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Thịt gà om khoai tây

Thịt gà om khoai tây là một món ăn bổ dưỡng. Thịt gà mềm và mọng nước, khoai tây mềm dẻo và ngon miệng, khi kết hợp với nhau vừa thỏa mãn vị giác, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Cách chế biến món ăn này đơn giản, là lựa chọn không tồi cho bữa cơm gia đình.

Khoai tây nghiền

Khoai tây nghiền là món ăn phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Sau khi luộc chín khoai tây, nghiền nhuyễn, sau đó thêm sữa, bơ và muối để nêm nếm, tạo cảm giác mịn màng và mềm mại. Món ăn này có thể dùng làm món khai vị hoặc là món ăn kèm cho bữa chính, rất được trẻ em yêu thích.

Khoai tây nanh sói

Khoai tây nanh sói là một món ăn vặt đường phố khá đặc sắc. Khoai tây được cắt thành hình nanh sói, chiên đến khi vàng giòn, sau đó rắc bột ớt, bột thì là và các gia vị khác, thơm ngon cay nồng, khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi.

Thịt sườn hầm khoai tây

Thịt sườn hầm khoai tây là một món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Thịt sườn được hầm mềm, tách khỏi xương, khoai tây thấm đẫm hương vị tinh túy từ sườn, càng thêm ngon miệng. Món ăn này không chỉ có hương vị phong phú mà còn rất giàu dinh dưỡng.

Khoai tây xào giấm

Khoai tây xào giấm là một món ăn nhẹ nhàng, dễ kích thích vị giác. Khoai tây được cắt sợi mỏng, xào cùng giấm, đường, muối và các gia vị khác, vị chua ngọt vừa phải, rất thích hợp để thưởng thức vào ngày mát mẻ.

Bánh khoai tây

Bánh khoai tây là một món ăn sáng đơn giản và tiện lợi. Khoai tây được luộc chín, nghiền nhuyễn, sau đó trộn với bột mì, trứng và các gia vị khác rồi chiên lên. Đây vừa có thể làm món chính, vừa có thể làm đồ ăn nhẹ, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Khoai tây hầm cà tím

Khoai tây và đậu cô ve được hầm cùng nhau, tạo ra hương vị mềm mại và ngon miệng. (Ảnh : ITN)

Khoai tây hầm cà tím là một món ăn gia đình phổ biến. Khoai tây và cà tím được hầm cùng nhau, tạo ra một kết cấu mềm mại và ngon miệng.

Salad khoai tây

Salad khoai tây - một món ăn kiểu phương Tây vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Khoai tây được luộc chín rồi cắt thành miếng nhỏ, trộn cùng hành tây, cà rốt, sốt mayonnaise và các gia vị khác, mang lại hương vị đa dạng, là lựa chọn tuyệt vời cho các buổi dã ngoại.

Khoai tây hầm đậu cô ve

Khoai tây hầm đậu cô ve cũng là món ăn gia đình phổ biến, khoai tây và đậu cô ve được hầm cùng nhau, tạo ra hương vị mềm mại và ngon miệng. Cách làm món ăn này đơn giản, chi phí thấp, được nhiều gia đình yêu thích.