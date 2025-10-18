Mới nhất
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất

Thứ bảy, 16:00 18/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với các nguyên liệu đơn giản, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh đơn giản, đầy đủ chất trong 20 phút.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh trong 20 phút đơn giản, thanh lành mà đầy đủ dưỡng chất.

Nguyên liệu được nữ ca sĩ chuẩn bị bao gồm: Gạo lứt, hạt sen, mè đen, rau ngót, bầu, nấm bào ngư tươi.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 1.

Các nguyên liệu được nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chuẩn bị nấu bữa ăn thuần chay đủ dưỡng chất.

Theo chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương, mỗi nguyên liệu đều mang trong mình năng lượng của đất trời.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 2.

Cơm gạo lứt giúp tăng năng lượng, được hấp thu chậm, giúp cơ thể no lâu mà không tăng đường huyết. Hạt sen giúp an thần; mè đen nuôi gan thận và làm đẹp da.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 3.

Rau ngót và nấm bào ngư là hai thực phẩm thanh mát, giàu chất xơ, vitamin và đạm thực vật giúp cơ thể nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Một chén canh nhỏ nhưng chứa đầy khoáng chất và năng lượng mát lành.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 4.

Nấm kho tiêu xanh món đậm đà thơm nồng nhưng rất lành. Nấm giàu đạm thực vật và chất chống ôxy hóa giúp tăng sức đề kháng. Tiêu xanh ấm kích hoạt tiêu hóa và giúp tâm tỉnh táo hơn.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 5.

Bầu là món rau đơn giản nhưng đầy năng lượng thanh mát. Mè đen giúp bổ sung canxi và dưỡng lão.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 6.

"Chỉ trong 20 phút đã có bữa ăn đủ đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất. Một bữa cơm thuần chay nhỏ nhưng đủ nuôi dưỡng cả thân và tâm", nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Nguồn ảnh: Cắt từ video bữa ăn thuần chay Facebook Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắcHồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

GĐXH - Món chay từ nấm thông nướng ăn kèm rau, bún, bánh tráng được Hồ Quỳnh Hương xem là giản dị nhưng đủ đầy, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn.

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chayHồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.

L.Vũ (th)
