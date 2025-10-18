Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết: Chỉ cần 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất
GĐXH - Với các nguyên liệu đơn giản, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh đơn giản, đầy đủ chất trong 20 phút.
Mới đây trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ bí quyết nấu bữa cơm thuần chay dưỡng sinh trong 20 phút đơn giản, thanh lành mà đầy đủ dưỡng chất.
Nguyên liệu được nữ ca sĩ chuẩn bị bao gồm: Gạo lứt, hạt sen, mè đen, rau ngót, bầu, nấm bào ngư tươi.
Theo chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương, mỗi nguyên liệu đều mang trong mình năng lượng của đất trời.
Nguồn ảnh: Cắt từ video bữa ăn thuần chay Facebook Hồ Quỳnh Hương.
