Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Tương đỗ - Thực phẩm tốt cho xương khớp và tim mạch

Tương đỗ có giá trị dinh dưỡng cao, chủ yếu nhờ thành phần từ đậu nành, với hàm lượng protein thực vật, chất xơ, các vitamin nhóm B, vitamin K, sắt, magie, canxi và các khoáng chất khác. Quá trình lên men còn giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hơn, đồng thời bổ sung vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Protein thực vật và isoflavone trong tương đỗ có thể giúp giảm cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Isoflavone và vitamin K giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.