Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Chủ nhật, 14:00 19/10/2025 | Ăn
GĐXH - Soflavone và vitamin K từ loại thực phẩm này giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.

Tương đỗ - Thực phẩm tốt cho xương khớp và tim mạch

Tương đỗ có giá trị dinh dưỡng cao, chủ yếu nhờ thành phần từ đậu nành, với hàm lượng protein thực vật, chất xơ, các vitamin nhóm B, vitamin K, sắt, magie, canxi và các khoáng chất khác. Quá trình lên men còn giúp cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hơn, đồng thời bổ sung vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Protein thực vật và isoflavone trong tương đỗ có thể giúp giảm cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Isoflavone và vitamin K giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.

Trứng gà chưng cái tương đỗ: Món ngon độc lạ hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 1.

"Có lẽ rất ít chị em biết đến món này, nhưng ở quê hương mình thì hầu hết rất phổ biến. Nhưng cũng có người thích ăn hoặc không thích ăn". Chị Linh chia sẻ.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 2.

"Nước tương thì để chấm rau, kho cá còn cái thì để dành chưng trứng ăn với cơm nóng. Nhà mình có bà trẻ chuyên làm tương thủ công bà làm bao năm nay, mỗi năm đến dịp hè mình lại nhắc bà để phần cho 1 lọ cái tương cất tủ để ăn quanh năm", chị Thùy Linh cho biết.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 3.

Với phần còn lại của cái tương, món ăn này thực sự đơn giản. Nguyên liệu cũng rất đơn giản gồm 1 củ hành khô, 2 quả trứng gà, 2 thìa cơm cái tương đỗ, chút mỡ lợn.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 4.

Cái tương thơm lừng.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 5.

Để làm món này, đầu tiên bạn phi hành thơm rồi cho phần cái tương vào đảo đều, 2 quả trứng gà đập vào đảo đều tay cho trứng và cái tương săn lại chín đều tắt bếp. Phần tiếp theo nhớ cắm nồi cơm đầy kẻo hết cơm nha chị em

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 8.

Cho phần cái tương vào chảo hành phi. Đảo đều trong vòng 1 phút.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 10.

Thêm 2 quả trứng vào.Đảo tiếp cho trứng và tương săn lại.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 11.

Rất dễ dàng để có một món ngon.

Món ngon độc lạ từ tương đỗ tốt cho phụ nữ U50 và tim mạch - Ảnh 13.

Thêm quả cà muối, dưa chuột giúp món ăn trở nên hoàn hảo.

Phương Nghi (t/h)
