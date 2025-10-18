Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy
GĐXH - Bận bịu công việc kinh doanh nhưng chị Thùy Linh (30 tuổi, Hà Nội) rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày.
Hot mom 9X chia sẻ, bản thân thích nấu ăn và thích nấu cho những người mình thương yêu thưởng thức. Điều đó tuy giản dị nhưng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bà mẹ trẻ.
Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uốngĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.
Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tócĂn - 5 giờ trước
Nếu bạn muốn ăn đồ chua và ăn uống lành mạnh vào mùa thu, thì không cần phải nghĩ đến những món ăn cầu kỳ, phức tạp. Dưới đây là 3 món có vị chua rất dễ để tự làm.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.
Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơmĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.
Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đàĂn - 1 ngày trước
Đây là một vài mẹo làm chín hồng. Cách nhanh nhất sẽ giúp hồng chín trong một ngày. Hồng giòn, ngọt và thơm ngon, thật tuyệt vời.
Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.
Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho conĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.
Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giảĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.
Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngonĂn - 2 ngày trước
Gió heo may về mang theo cái khô rát đặc trưng của Hàn Lộ. Uống thuốc chưa chắc bằng ăn đúng theo tiết khí. Chỉ cần ghi nhớ "5 cái một", bạn sẽ đi qua cả mùa thu nhẹ tênh.
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanhĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.
3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bãoĂn
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.