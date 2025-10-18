Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của khấu đuôi. Khấu đuôi mua về đổ 2 bát (bát chấm) nước mắm vào bóp sạch, sau đó rửa dưới vòi nước sạch lúc này khử được 60% mùi. Bắt đầu cho tiếp 1 nắm muối trắng 2 quả chanh vắt nước vào phần khấu đuôi lại bóp tiếp rồi rửa lại bằng nước. Sau đó cho nồi nước lên bếp cắt vào đó 2 củ sả, 1 thìa bột gừng, 2 củ hành khô đun sôi thả khấu đuôi vào đợi đến khi sôi lăn lăn, vớt ra thả vào chậu nước đá ngâm.