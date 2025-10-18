Mới nhất
Lạ miệng với món khấu đuôi nhồi hành lá thơm ngon, béo ngậy

Thứ bảy, 09:56 18/10/2025 | Ăn
GĐXH - Bận bịu công việc kinh doanh nhưng chị Thùy Linh (30 tuổi, Hà Nội) rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày.

Hot mom 9X chia sẻ, bản thân thích nấu ăn và thích nấu cho những người mình thương yêu thưởng thức. Điều đó tuy giản dị nhưng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bà mẹ trẻ.


Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 2.

Nguyên liệu cho món ăn này gồm: Khấu đuôi: 800gram; Hành lá: 300gram; Rau sống ăn kèm tuỳ ý, dưa chuột; Gia vị ướp gồm có: 2 thìa phở dầu hào, 1 thìa cafe sa tế, 1 thìa phở nước mắm, 1 thìa phở sữa đặc có đường, 1 thìa cafe bột nghệ.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 3.

Bước 1: Làm sạch và khử mùi hôi của khấu đuôi. Khấu đuôi mua về đổ 2 bát (bát chấm) nước mắm vào bóp sạch, sau đó rửa dưới vòi nước sạch lúc này khử được 60% mùi. Bắt đầu cho tiếp 1 nắm muối trắng 2 quả chanh vắt nước vào phần khấu đuôi lại bóp tiếp rồi rửa lại bằng nước. Sau đó cho nồi nước lên bếp cắt vào đó 2 củ sả, 1 thìa bột gừng, 2 củ hành khô đun sôi thả khấu đuôi vào đợi đến khi sôi lăn lăn, vớt ra thả vào chậu nước đá ngâm.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 4.

Ngâm xong thái phần khấu đuôi thành khúc khoảng 10cm.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 5.

Bước 2: Tẩm gia vị, nhồi hành: Đổ phần sốt ướp vào trộn đều cho ngấm sốt. Phần hành lá cắt khúc dài hơn khấu đuôi để khi nhồi vào trong dễ dàng hơn và nhìn đẹp mắt hơn. Sau đó lần lượt nhồi hành lá vào trong.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 6.

Bước 3: Nướng. Bạn có thể nướng chảo gang hoặc nướng củi sẽ ngon hơn.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 7.

Còn nếu sử dụng chảo inox thì quét 1 lớp dầu mỏng lên chảo, lần lượt cho phần khấu đuôi vào nướng.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng lật để khấu đuôi nhồi hành chín đều, thơm lừng.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 9.

Bước 4: Pha sốt chấm: Pha một chút muối hảo hảo, sốt me, xì dầu, tương ớt và chút tỏi băm. Hoặc nếu bạn mua được sốt chấm đồ nướng để ăn kèm cũng rất ngon.

Cách làm khấu đuôi nhồi hành lá nướng thơm lừng, béo ngậy cho ông xã lai rai ngon đã miệng - Ảnh 10.

Khấu đuôi nhồi hành nướng thơm phức, béo ngậy, ăn ngon đã miệng.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho conSau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắcPhần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Phương Nghi (t/h)
Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

Một vết nám, một hơi thở ngắn... cũng báo hiệu cơ thể nghẽn độc tố ở đâu và cách thải độc qua ăn uống

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH – Một vết nám không chỉ là vấn đề da, một giấc ngủ trằn trọc, một hơi thở ngắn... đều là tiếng kêu cứu của một hành trong cơ thể. Khi năng lượng ngũ hành thông suốt, cơ thể vui khỏe, tràn đầy sinh lực. Nhưng chỉ một hành bị nghẽn độc tố cơ thể sẽ phát bệnh - và có thể tránh bằng ăn uống đúng cách.

Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tóc

Thường xuyên ăn 3 món có vị chua này vào mùa thu sẽ giúp dưỡng phổi và bảo vệ gan đồng thời đẹp da, đen tóc

Ăn - 5 giờ trước

Nếu bạn muốn ăn đồ chua và ăn uống lành mạnh vào mùa thu, thì không cần phải nghĩ đến những món ăn cầu kỳ, phức tạp. Dưới đây là 3 món có vị chua rất dễ để tự làm.

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đà

Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đà

Ăn - 1 ngày trước

Đây là một vài mẹo làm chín hồng. Cách nhanh nhất sẽ giúp hồng chín trong một ngày. Hồng giòn, ngọt và thơm ngon, thật tuyệt vời.

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Ăn - 2 ngày trước

Gió heo may về mang theo cái khô rát đặc trưng của Hàn Lộ. Uống thuốc chưa chắc bằng ăn đúng theo tiết khí. Chỉ cần ghi nhớ "5 cái một", bạn sẽ đi qua cả mùa thu nhẹ tênh.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Ăn

