2 trường hợp người mua nhà ở xã hội tại Hà Nội không phải bốc thăm

Mới đây, để hỗ trợ người dân thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn.

Theo đó, 2 trường hợp đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập theo quy định hiện hành gồm:

1.Trường hợp chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư.

2.Trường hợp là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở.

Theo UBND Tp Hà Nội, các đối tượng được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí: có văn bản của UBND xã, phường nơi có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị xác nhận là đối tượng đúng quy định và có nguyện vọng được lựa chọn một trong các hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời các đối tượng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

1.Đối tượng bị thu hồi hết diện tích đất đang ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng (bao gồm cả trường hợp thu hồi không hết và phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương) và hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

2.Trường hợp không bị thu hồi hết toàn bộ diện tích đất, diện tích còn lại đủ điều kiện tồn tại, không được xem xét bố trí tái định cư nhưng có đông nhân khẩu (lớn hơn 7 nhân khẩu) hoặc nhiều hộ gia đình (từ 2 cặp vợ chồng trở lên) thực tế cùng chung sống trên một thửa đất tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định.

3. Trường hợp không thuộc các đối tượng theo quy định nhưng không ăn ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng và có nhà ở khác tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi thì diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng diện tích nhà ở bình quân đầu người theo quy định.

UBND Tp Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện giới thiệu cho các đối tượng theo quy định này khi nhận được đề xuất từ UBND cấp xã.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026 GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.