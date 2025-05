Muadee mở deal đồ công nghệ cực chill: Trả trước 0 đồng, giảm thêm đến 1 triệu đồng

Chi vài chục triệu để sắm điện thoại, laptop hay thiết bị gia dụng mới luôn khiến nhiều người đắn đo, nhất là với sinh viên, người mới đi làm, chưa đủ điều kiện mở thẻ tín dụng nhưng lại cần thiết bị hiện đại để học tập, làm việc.

Điển hình như Minh An, sinh viên năm nhất ngành Thiết kế Đồ hoạ. Minh An mê sáng tạo, luôn mong có chiếc laptop mới để làm đồ án, nhận thêm việc freelance. Nhưng gần 30 triệu đồng cho một chiếc máy đủ mạnh là khoản không nhỏ với một sinh viên xa nhà. "Tôi bỏ lỡ mấy deal tốt rồi, vì không đủ tiền trả một lần", Minh An chia sẻ.

Thanh toán trả góp qua Muadee by HDBank, vừa 0 đồng trả trước vừa tận hưởng ưu đãi đến 1 triệu đồng tại CellphoneS, Nguyễn Kim, FPT Shop và Ứng dụng VNPAY.

Mọi chuyện đổi khác khi Minh An biết tới thẻ trả góp Muadee by HDBank. Chỉ mất 5 phút đăng ký trên app, cô bạn sinh viên đã có ngay hạn mức 30 triệu đồng, không cần chứng minh thu nhập. "Tôi được giảm thêm 1 triệu đồng nhờ thanh toán bằng Muadee. Quan trọng là không phải trả trước đồng nào, còn được chia nhỏ kỳ thanh toán. Vừa tiết kiệm, vừa đỡ áp lực lại có đồ tốt dùng ngay", Minh An hào hứng cho biết.

Thẻ trả góp Muadee by HDBank là sản phẩm công nghệ tài chính uy tín từ HDBank. Khách hàng dễ dàng được cấp hạn mức mua sắm lên đến 30 triệu đồng chỉ sau 5 phút đăng ký trên ứng dụng di động, không cần chứng minh thu nhập, trả góp từ 3 kỳ, 0 đồng trả trước và không lãi suất, không phí thường niên. Áp dụng cho khoản chi tiêu chỉ từ 50 nghìn đồng.

Giải pháp nâng cấp công nghệ khi tài chính "eo hẹp"

Mang đến giải pháp chi tiêu thông minh trong thời đại số, thẻ trả góp Muadee by HDBank đã hợp tác với nhiều "ông lớn" trong ngành bán lẻ và công nghệ như CellphoneS, FPT Shop, Nguyễn Kim, Ứng dụng VNPAY và một số thương hiệu khác, để mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, giảm ngay đến 1 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến và thanh toán bằng thẻ trả góp Muadee tại CellphoneS (đến hết 31/7/2025), FPT Shop (đến hết 28/11/2025) và giảm đến 300 nghìn đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng tại Nguyễn Kim (đến hết 31/12/205).

Bên cạnh đó, Muadee cùng Visa còn đem tới ưu đãi giảm 20% tối đa 500 nghìn đồng và giảm 22% tối đa 800 nghìn đồng khi thanh toán bằng thẻ trả góp Muadee tại các website Thế giới di động, Điện máy xanh, FPT Shop, Tiki, Doji... đến hết 30/11/2025.

Lên đời công nghệ mà hoá đơn sinh hoạt vẫn "ổn thỏa"

Với phương thức thanh toán là Thẻ trả góp Muadee, khi thanh toán các hoá đơn sinh hoạt (điện, nước, wifi, truyền hình,..) trên Ứng dụng VNPAY, khách hàng sẽ được giảm 10% tối đa 100 nghìn đồng cho khoản chi tiêu trị giá từ 500 nghìn đồng (đến hết 24/08/2025); giảm 100 nghìn đồng cho chi tiêu trị giá từ 800 nghìn đồng (đến hết 24/06/2025) trên Zalopay.

Trong nhịp sống hiện đại đầy năng động, thẻ trả góp Muadee by HDBank không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi khách hàng. Từ nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ đến thanh toán hóa đơn sinh hoạt, Muadee luôn sẵn sàng mang đến cho khách hàng giải pháp chi tiêu linh hoạt, hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái đối tác uy tín. và dễ dàng kiểm soát.

Doanh nghiệp tự giới thiệu