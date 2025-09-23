Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", tin Hồng Phát bỏ trốn đã đến tai người dân, những hộ nuôi cá bè kéo nhau đến cổng trại lợn để nắm tình hình. Phía bên trong trang trại, lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan, điều này càng làm cho những người tụ tập bên ngoài thêm căng thẳng, chờ đợi thông tin. Nhiều người lo lắng khi thiệt hại cá chết hàng loạt sẽ không có ai đền bù.
Tất cả chưa ai nghe được câu trả lời rõ ràng từ công an xã nhưng đã đều được Cường "gà" (NSƯT Thái Sơn) nói cho một tin khá giật gân, rằng Hồng Phát "đã bị thủ tiêu", sau đó còn đặt nghi vấn một vụ "giết người diệt khẩu"...
Ở một diễn biến khác trong tập phim, trước khi bỏ trốn, trong lần gặp gỡ và bị Phó chủ tịch xã Xuân (Bá Anh) dọa dẫm, đồng thời muốn Hồng Phát phải nhận tội nếu bị bắt... Lúc đó, Hồng Phát đã nhanh tay lén ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Phó chủ tịch xã Xuân.
Khi nắm trong tay đoạn ghi âm này, Hồng Phát đã gửi cho ông Xuân và gọi điện đòi 5 tỷ là con số ông phó chủ tịch sẽ phải trả để "bịt miệng" Hồng Phát. Nếu không, Hồng Phát sẽ có nhiều thứ "hay ho" chờ đợi ông Phó chủ tịch xã Xuân.
Trong khi đó, Linh "rô" (Tuấn Anh) chủ động tới gặp nhà bào Điền và không ngần ngại nói rằng nhà báo xuất hiện càng thêm rắc rối tình hình trong xã. Nhà báo Điền giải thích lần về tìm hiểu thông tin, viết bài là do nhận được đơn thư phản ánh của bà con.
Khi nhận thấy nhà báo Điền không còn thái độ hợp tác, Linh "rô" cũng đã đưa ra những đoạn video nhạy cảm của nhà báo dằn mặt.
Tập 31 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 23/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
