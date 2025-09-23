Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, khi biết Sương - một quý bà trong hội phu nhân mà Mỹ Anh (Phương Oanh) mới tham gia đang gặp khó trong mối quan hệ với con riêng của chồng, Mỹ Anh đã tìm cách tiếp cận. Cô đăng ký cho bé Minh đi học pickleball, để có cơ hội tiếp xúc với mẹ con Sương.

Tại sân tập pickleball, Mỹ Anh tình cờ bắt gặp Sương và con riêng của chồng. Cậu bé vẫn cáu kỉnh, chỉ coi mẹ kế Sương như một người giúp việc. Mỹ Anh lập tức đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Sương trong việc kết nối, làm bạn với trẻ con. Bé Minh và con của Sương mới lần đầu gặp nhưng dường như chơi với nhau rất hợp và vui vẻ. Sương đã dành lời cảm ơn tới Mỹ Anh.

Mỹ Anh tìm cách tiếp cận "phú bà" Sương để có dịp nhờ vả sau này. Ảnh VTV

Trong khi đó, dù thức cả đêm làm việc nhưng sáng về, Toàn (Tô Dũng) vẫn nhớ mua bánh bao vợ thích ăn để mang đến nhà chị Mỹ Anh cho vợ. Tuy nhiên, khi đến nơi Trúc Lam (Quỳnh Kool) vẫn ngủ chưa dậy. Toàn đưa bánh cho chị Mỹ Anh gửi cho Trúc Lam rồi về.

Sáng ngủ dậy, Trúc Lam tâm sự với chị Mỹ Anh về chuyện hai vợ chồng. Trước đây, dù có bất cứ chuyện to hay nhỏ thì Toàn đều chia sẻ với vợ, nhưng bây giờ Trúc Lam cảm thấy hai vợ chồng sống chung nhà chỉ như hai người thuê chung một căn hộ, không có sự liên kết nào.

Trúc Lam phàn nàn về chồng với Mỹ Anh. Ảnh VTV

Khi về nhà, Trúc Lam thấy cửa nhà vẫn hé, còn Toàn nằm co ro ngủ thiếp đi ở sofa. Trúc Lam không thấy mèo Mủn của mình ở đâu. Hai vợ chồng tức tốc đi tìm, nhưng Trúc Lam cho rằng do Toàn cố tình mở cửa cho con Mủn đi. "Là vì anh ghét nó nên anh không muốn nó tồn tại" - Trúc Lam đổ lỗi cho chồng.

Sau đó, Trúc Lam trách sang chuyện mất em bé trong bụng. Cô cho rằng chỉ cô muốn có con, còn Toàn không muốn nên khi con mất, Toàn "có đau đớn gì đâu". Toàn giải thích lúc con mất anh cũng đau lòng, lúc vợ ở trong viện, anh cũng thương vợ... Mặc cho Toàn giải thích, Trúc Lam vẫn cho rằng chồng lấy công việc ra để bao biện cho sự ích kỷ của mình. "Ly hôn đi!", câu nói của vợ khiến Toàn chết lặng.

Trúc Lam bất ngờ đưa ra lời đề nghị ly hôn với Toàn. Ảnh VTV

Mỹ Anh khuyên Trúc Lam không nên đưa ra quyết định quan trọng nào trong lúc mệt mỏi và thiếu tỉnh táo như thế này. Trúc Lam khẳng định mình đã suy nghĩ kỹ, sống cùng nhau mà cứ dằn vặt, cố gồng gánh thì chỉ làm khổ nhau. Tiếp đó, Trúc Lam lại trách chuyện vì Toàn không muốn có con nên đứa bé mới rời bỏ cô mà đi.

Mỹ Anh và Kim Ngân vẫn cố gắng giải thích cho Trúc Lam nhưng lại rơi vào tình cảnh giờ ủng hộ Trúc Lam cũng không được, can ngăn cũng không xong.

Mỹ Anh và Kim Ngân cố gắng đưa ra lời khuyên cho Trúc Ngân nhưng đều bất lực. Ảnh VTV

Tại công ty, Toàn không thể tập trung trong cuộc họp vì trong đầu anh cứ văng vẳng chuyện vợ đòi ly hôn. Trong khi đó, Trúc Lam vẫn sốt sắng đi khắp nơi tìm con Mủn. Cô cho rằng mình đã mất đứa con trong bụng, nay không thể mất thêm con Mủn nữa. Tuy nhiên, cả một ngày chạy khắp nơi mệt nhoài, Trúc Lam vẫn chưa tìm thấy mèo của mình.

Sau một ngày mệt mỏi, buồn bã, Trúc Lam trở về nhà và được mẹ chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật. Cô hạnh phúc và xúc động trước sự quan tâm và tình yêu của mẹ.

