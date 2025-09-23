Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng
GĐXH - Trong tập 19 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh tiếp tục tiếp cận "phú bà" Sương, trong khi đó Trúc Lam muốn ly hôn Toàn.
Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, khi biết Sương - một quý bà trong hội phu nhân mà Mỹ Anh (Phương Oanh) mới tham gia đang gặp khó trong mối quan hệ với con riêng của chồng, Mỹ Anh đã tìm cách tiếp cận. Cô đăng ký cho bé Minh đi học pickleball, để có cơ hội tiếp xúc với mẹ con Sương.
Tại sân tập pickleball, Mỹ Anh tình cờ bắt gặp Sương và con riêng của chồng. Cậu bé vẫn cáu kỉnh, chỉ coi mẹ kế Sương như một người giúp việc. Mỹ Anh lập tức đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Sương trong việc kết nối, làm bạn với trẻ con. Bé Minh và con của Sương mới lần đầu gặp nhưng dường như chơi với nhau rất hợp và vui vẻ. Sương đã dành lời cảm ơn tới Mỹ Anh.
Trong khi đó, dù thức cả đêm làm việc nhưng sáng về, Toàn (Tô Dũng) vẫn nhớ mua bánh bao vợ thích ăn để mang đến nhà chị Mỹ Anh cho vợ. Tuy nhiên, khi đến nơi Trúc Lam (Quỳnh Kool) vẫn ngủ chưa dậy. Toàn đưa bánh cho chị Mỹ Anh gửi cho Trúc Lam rồi về.
Sáng ngủ dậy, Trúc Lam tâm sự với chị Mỹ Anh về chuyện hai vợ chồng. Trước đây, dù có bất cứ chuyện to hay nhỏ thì Toàn đều chia sẻ với vợ, nhưng bây giờ Trúc Lam cảm thấy hai vợ chồng sống chung nhà chỉ như hai người thuê chung một căn hộ, không có sự liên kết nào.
Khi về nhà, Trúc Lam thấy cửa nhà vẫn hé, còn Toàn nằm co ro ngủ thiếp đi ở sofa. Trúc Lam không thấy mèo Mủn của mình ở đâu. Hai vợ chồng tức tốc đi tìm, nhưng Trúc Lam cho rằng do Toàn cố tình mở cửa cho con Mủn đi. "Là vì anh ghét nó nên anh không muốn nó tồn tại" - Trúc Lam đổ lỗi cho chồng.
Sau đó, Trúc Lam trách sang chuyện mất em bé trong bụng. Cô cho rằng chỉ cô muốn có con, còn Toàn không muốn nên khi con mất, Toàn "có đau đớn gì đâu". Toàn giải thích lúc con mất anh cũng đau lòng, lúc vợ ở trong viện, anh cũng thương vợ... Mặc cho Toàn giải thích, Trúc Lam vẫn cho rằng chồng lấy công việc ra để bao biện cho sự ích kỷ của mình. "Ly hôn đi!", câu nói của vợ khiến Toàn chết lặng.
Mỹ Anh khuyên Trúc Lam không nên đưa ra quyết định quan trọng nào trong lúc mệt mỏi và thiếu tỉnh táo như thế này. Trúc Lam khẳng định mình đã suy nghĩ kỹ, sống cùng nhau mà cứ dằn vặt, cố gồng gánh thì chỉ làm khổ nhau. Tiếp đó, Trúc Lam lại trách chuyện vì Toàn không muốn có con nên đứa bé mới rời bỏ cô mà đi.
Mỹ Anh và Kim Ngân vẫn cố gắng giải thích cho Trúc Lam nhưng lại rơi vào tình cảnh giờ ủng hộ Trúc Lam cũng không được, can ngăn cũng không xong.
Tại công ty, Toàn không thể tập trung trong cuộc họp vì trong đầu anh cứ văng vẳng chuyện vợ đòi ly hôn. Trong khi đó, Trúc Lam vẫn sốt sắng đi khắp nơi tìm con Mủn. Cô cho rằng mình đã mất đứa con trong bụng, nay không thể mất thêm con Mủn nữa. Tuy nhiên, cả một ngày chạy khắp nơi mệt nhoài, Trúc Lam vẫn chưa tìm thấy mèo của mình.
Sau một ngày mệt mỏi, buồn bã, Trúc Lam trở về nhà và được mẹ chuẩn bị sẵn bánh sinh nhật. Cô hạnh phúc và xúc động trước sự quan tâm và tình yêu của mẹ.
Tập 20 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 23/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọngXem - nghe - đọc - 43 phút trước
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần ra mắt không thành, Kim Ngân đã gặp được soái ca lịch lãm, tinh tế...
Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.
VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.
Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vuiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.
Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốnXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đáXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay ToànXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, chưa hết khủng hoảng vì mất con, cộng với việc mèo cưng đi lạc khiến Trúc Lam chỉ muốn ly hôn Toàn.
Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm", chương trình có sự tham gia của các nữ khách mời như: Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Dương Hoàng Yến, Phương Anh Đào và Mie.
Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối, lỡ cơ hội góp mặt trong đêm chung kếtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model", không vượt qua thử thách chụp hình khiêu vũ, Mi Lan phải nói lời chia tay và rời khỏi nhà chung.
Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia' với 300 điểmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thí sinh Phạm Lê Minh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã cán đích với 300 điểm, giành vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia".
Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk LắkXem - nghe - đọc
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.