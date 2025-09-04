Mỹ Anh (Phương Oanh) trả đũa phụ huynh quyền lực khi biết con trai bị nhốt
GĐXH - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh đến sinh nhật bạn rồi bị nhốt ở trong phòng, Mỹ Anh tới đón con và đáp trả mạnh mẽ vị phụ huynh hống hách.
Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, bé Minh được bạn mời đến tiệc sinh nhật của bạn Bảo - con trai của Hồng, một phụ huynh vốn rất ghét Mỹ Anh (Phương Oanh). Không ngờ, bé Minh đã bị cả mẹ con Bảo hành cho một trận khiến bé Minh vô cùng sợ hãi. Hồng tát Minh, còn bé Bảo sau đó lại lừa Minh vào phòng rồi nhốt cậu bé ở đó. Còn tất cả mọi người vui tiệc dưới nhà mà không một ai nhớ tới Minh.
Khi đến đón con, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con mình hoảng loạn, sợ hãi khi bị nhốt trong phòng một mình. Tuy nhiên, Mỹ Anh vẫn bình tĩnh nhắc nhở nhẹ nhàng Hồng rằng phải rút kinh nghiệm khi tổ chức sinh nhật mà để một đứa trẻ mắc kẹt trong phòng mấy tiếng.
Đến khi ra ngoài xe, Minh mới kể cho mẹ về những gì bé đã phải trải qua ở tiệc sinh nhật - từ việc bị mẹ Bảo tát đến việc bị Bảo nhốt ở phòng, Mỹ Anh đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Mỹ Anh búi tóc, quay lại vào nhà Hồng, rồi kéo chị ta vào phòng: "Tôi làm những gì mà chị đã làm với con tôi". Khi Hồng dọa báo công an, Mỹ Anh tuyên bố sẵn sàng muốn công an giải quyết xem việc một người lớn hành hạ trẻ em cả thể xác và tinh thần thì sẽ bị xử lý như thế nào.
Sau đó, Mỹ Anh đưa con tới quán phở. Tại đây, hai mẹ con đã ôm nhau khóc rất nhiều. Mỹ Anh dặn con lần sau gặp những chuyện như thế, con trai phải mạnh mẽ hơn. Nếu ai đổ oan cho con thì con phải đứng lên phản kháng để bảo vệ mình và bảo vệ lẽ phải. Điều quan trọng, bên cạnh con luôn có bố mẹ và mọi người.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Anh vì muốn hợp đồng được thuận lợi nên đã tới gặp ông Lợi là đối tác của công ty. Tại cuộc gặp, Mỹ Anh đã chủ động uống 3 ly, trong đó có 1 ly thay mặt cho chồng xin lỗi ông Lợi vì sự việc vừa rồi. Tiếp đó, cô trao đổi với việc hợp tác giữa hai công ty với ông Lợi. Đúng lúc này, bạn trong nghề của Mỹ Anh gọi điện báo tin công ty ông Lợi đang bắt tay công ty Ánh Dương nên đã cố tình chèn ép khiến công ty Đăng phải tự rút lui.
Mỹ Anh nói thẳng với ông Lợi không muốn công ty của Đăng tối ưu chi phí, mà là muốn phải tự động rút lui. Ông Lợi thừa nhận việc này, nhưng Mỹ Anh đưa ra giải pháp hợp tác bằng cách công ty của vợ chồng cô sẽ có phương án phù hợp hơn về mức giá. Tuy nhiên, ông Lợi lại nắm tay Mỹ Anh rồi xoay sang chuyện: "Hợp đồng lần này nằm ở em cả".
Mỹ Anh đáp trả: "Xem ra chồng em nói đúng. Anh không biết xấu hổ là gì". Mỹ Anh tuyên bố chính thức chấm dứt hợp tác.
Trong khi đó, Đồng Văn Tiền (Lý Chí Huy đóng) giở trò "bóc phốt" Kim Ngân (Việt Hoa) lên mạng với mục đích muốn cửa hàng của Ngân trả lại anh ta 30 triệu đồng mà bạn gái anh ta đã quẹt thẻ mua một chiếc nhẫn.
Biết chuyện, Trúc Lam (Quỳnh Kool) liền mua rất rất nhiều đồ ăn đến gặp Kim Ngân để làm cho cô bạn thân hết buồn. Sự quan tâm cũng như sự dễ thương, vô tư, vui vẻ khiến Kim Ngân rất xúc động và cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều.
Tập 13 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 4/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
