'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành
GĐXH - Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim "Mưa đỏ" tiếp tục cán mốc mới lịch sử khi đạt 450 tỷ và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành.
Tính tới 15h ngày 3/9, Box Office Vietnam ghi nhận "Mưa đỏ" đạt 450 tỷ đồng, chính thức vượt qua "Bố già" (427 tỷ đồng) của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 4 trong top những phim có doanh thu cao nhất lịch sử phim ảnh tại Việt Nam.
"Mưa đỏ" đang đứng sau "Mai" (551 tỷ đồng) của Trấn Thành, "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng) của Trấn Thành. Như vậy, "Mưa đỏ" đang áp sát "Nhà bà Nữ" và sắp vượt qua bộ phim này, được dự đoán sẽ sớm soán ngôi "Mai" (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.
Trước đó, theo số liệu từ các hệ thống phòng vé, đến sáng 31/8, “Mưa đỏ” ghi nhận doanh thu 304 tỷ đồng, gần ba triệu lượt khán giả."Mưa đỏ" trở thành hiện tượng của phòng vé Việt 2025 khi nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục và vượt qua "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành để giành vị trí phim có doanh thu cao nhất phòng vé năm 2025 tính tới thời điểm hiện tại.
“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.
Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.
