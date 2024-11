Người đẹp phim 'Sex and the City' tuổi ngoài 50 có hôn nhân viên mãn, bí quyết hạnh phúc nhờ chấp nhận một điều

GĐXH - Heidi Klum được xem là nữ siêu mẫu nổi tiếng với đôi chân dài trong phim "Sex and the City". Không chỉ tài năng, xinh đẹp, Heidi Klum đời thực còn có cuộc sống viên mãn bên chồng kém 16 tuổi.

Trong phim "Sex and the City", nữ diễn viên Elizabeth Banks xuất hiện với vai khách mời, là nhân vật Catherine - tình địch của nữ chính Charlotte. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin của cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008)...

Khi sao phim "Sex and the City" gặp chồng mình là Max Handelman vào ngày đầu tiên ở trường đại học, cô đã không nghĩ rằng họ sẽ kết hôn vì cô còn quá trẻ. Nhưng kể từ sau khi gặp Max, Elizabeth không còn thích ai khác. Cả hai đã đồng hành trong một thời gian dài và cuối cùng lựa chọn kết hôn.

Elizabeth Banks là sao phim "Sex and the City" với vai diễn khách mời.

Elizabeth cho biết: "Hồi mới gặp, tôi thấy anh ấy rất dễ thương, tôi thích anh ấy. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khiến tôi thích như vậy. Chồng tôi cũng vậy. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau".

Nhận xét về cuộc hôn nhân của mình, Elizabeth nói: "Đó là điều mà tôi tự hào nhất. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, đưa ra nhiều quyết định với nhau và điều đó giúp chúng tôi trở nên gần gũi hơn".

Một trong số những quyết định đúng đắn của cặp đôi là thành lập công ty cùng nhau.

Elizabeth Banks cho biết lúc đầu cả hai đều bận rộn với công việc cá nhân. Nữ diễn viên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất còn Max là một chuyên gia đầu tư tài chính.

"Có thời điểm anh ấy làm việc 80 giờ/tuần, tôi phải đi công tác liên tục trong nửa năm để quay phim tại các địa điểm thực tế", Elizabeth Banks nói.

Sau đó, nữ diễn viên quyết định "lôi kéo" Max vào ngành giải trí để có thêm thời gian dành cho nhau. Sao phim "Sex and the City" kể: "Chúng tôi đã thành lập công ty sản xuất phim ảnh và truyền hình Brownstone Productions vào năm 2002. Đó là sự cố gắng để kết hợp của chúng tôi".

Sao phim "Sex and the City" hiện tại có cuộc sống gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc. Khi được hỏi về cách duy trì cuộc hôn nhân bền vững, Elizabeth cũng thẳng thắn chia sẻ: "Với tôi, kết hôn đồng nghĩa việc chúng ta phải chấp nhận những khoảnh khắc tồi tệ của nhau. Kết hôn là sự cam kết giữa hai người. Khi tiến tới hôn nhân chúng ta phải thực sự coi trọng đối phương".

Sao phim "Sex and the City" gắn bó với chồng trong hơn 2 thập kỷ.

Elizabeth Banks cho biết một yếu tố khác giúp cuộc hôn nhân của họ bền lâu là nhờ tính cách bổ sung cho nhau. Điều này giúp họ kết hợp ăn ý cả trong công việc lẫn gia đình.

Nữ diễn viên Hollywood nhận định: "Chồng tôi là người khéo léo, điềm tĩnh nhưng rất nhạy bén, trong khi đó tôi là một người nóng nảy và cảm xúc. Tính cách này giúp chúng tôi bổ trợ cho nhau".

Cuối cùng, sao phim "Sex and the City" khẳng định: "Nhìn chung, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn đong đầy tình yêu, nên mọi thứ rất tuyệt vời".

