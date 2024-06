Mỹ nhân Vbiz lên xe hoa năm 20 tuổi tậu nhà đẹp sau 7 năm phấn đấu

Chúng Huyền Thanh là người đẹp nổi danh khi đạt giải Á quân chương trình The Face Vietnam và tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ sau màn trở lại tại The New Mentor. Còn Jay Quân, anh chàng là khuôn mặt không còn xa lạ trong làng giải trí qua loạt phim Lật Mặt. Lên xe hoa ở tuổi 20, sau 7 năm kết hôn và có 2 nhóc tì đáng yêu, Chúng Huyền Thanh và chồng vừa chính thức khoe tới người hâm mộ tổ ấm mới của mình.