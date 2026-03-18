Mỹ Tâm chính thức gia nhập CLB nhà sản xuất phim trăm tỷ

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.

Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong giai đoạn đầu năm, đồng thời ghi nhận nỗ lực của ê-kíp trong việc chinh phục khán giả đại chúng. Sau hành trình khởi chiếu và liên tục tổ chức các hoạt động giao lưu, "Tài" cho thấy sức bền đáng chú ý tại phòng vé, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều thể loại khác nhau.

Mỹ Tâm trong hậu trường phim.

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn và diễn viên chính Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh đã lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Thành công về mặt doanh thu phần nào cho thấy sự lựa chọn này đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Mai Tài Phến tâm sự: “Đối với tôi, con số 100 tỷ là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. Tài là một hành trình rất dài, và tôi may mắn khi không phải đi một mình”.

Chia sẻ của Mai Tài Phến phản ánh tâm thế của một nhà làm phim trẻ khi đối diện với thành công đầu tiên. Từ một dự án mang tính cá nhân, bộ phim dần trở thành sản phẩm được đông đảo khán giả quan tâm. Điều này cũng mở ra nhiều kỳ vọng về những bước đi tiếp theo của anh trong lĩnh vực điện ảnh.

Cảnh phim ấn tượng của NSƯT Hạnh Thúy và Mai Tài Phến.

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm chính thức gia nhập nhóm những nhà sản xuất sở hữu phim trăm tỷ. Sau thành công trước đó của "Chị trợ lý của anh", dự án lần này tiếp tục khẳng định sự nghiêm túc của cô khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Việc lựa chọn kịch bản, đầu tư sản xuất và đồng hành cùng ê kíp trong suốt quá trình thực hiện cho thấy định hướng rõ ràng của Mỹ Tâm trong việc xây dựng những sản phẩm có chất lượng.

Mỹ Tâm xúc động: “Tôi thật sự rất vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho TÀI. Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu ‘trăm tỷ’ này, ‘trăm tỷ’ nọ đâu. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Bên cạnh thành công chung của bộ phim, dàn diễn viên phản diện cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng. Sự xuất hiện của Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn tạo thành một thế lực đối trọng rõ nét với nhân vật chính. Ba diễn viên mang đến những màu sắc khác nhau, từ sự lạnh lùng đến nét khó đoán trong hành vi.



Việc cả ba cùng góp mặt trong một dự án đạt mốc 100 tỷ đồng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của họ tại phòng vé. Đây cũng là minh chứng cho khả năng hóa thân vào các vai phản diện của bộ ba diễn viên, khi mỗi người đều tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Những nhân vật này góp phần gia tăng kịch tính cho câu chuyện, đồng thời giúp các phân đoạn đối đầu trở nên hấp dẫn hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là Quang Trung lần đầu tiên sở hữu một bộ phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ. Trong phim, anh mang đến màu sắc nhẹ nhàng hơn, góp phần cân bằng không khí giữa các phân đoạn căng thẳng. Nhân vật của Quang Trung tạo ra những khoảnh khắc đời thường, giúp câu chuyện trở nên gần gũi với khán giả.

Cảnh phim về sông nước miền Tây gây ấn tượng.

Việc "Tài" vượt mốc 100 tỷ đồng cũng phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả Việt. Một bộ phim hành động mang màu sắc gia đình, được kể theo hướng gần gũi và giàu cảm xúc, vẫn có thể tạo được sức hút lớn tại phòng vé. Điều này mở ra nhiều hướng đi mới cho các nhà làm phim trong việc lựa chọn đề tài và cách tiếp cận khán giả.

