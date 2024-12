Năm 2024, Masan ghi dấu ấn với chiến lược “Go Global”

Tương ớt Chin-su xuất hiện hoành tráng tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka.

Tương ớt CHIN-SU ghi dấu ấn tại Nhật, Hàn Quốc và Mỹ

Được thành lập từ năm 1996, Masan Consumer (Mã chứng khoán: MCH) – công ty con của Masan đã nhanh chóng giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều ngành hàng tiêu dùng nhanh. Theo Kantar, CHIN-SU, Nam Ngư là những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất ở khu vực thành thị; trong khi đó ở khu vực nông thôn là 4 thương hiệu: Nam Ngư, CHIN-SU, Kokomi và Tam Thái Tử.

Đẩy mạnh chiến lược Go Global năm 2023, CHIN-SU đã đi ra thế giới với bộ gia vị dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, nước mắm CHIN-SU Cá cơm biển Đông cũng đưa sản phẩm ra hàng loạt thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Hàn Quốc. Đơn cử, tương ớt CHIN-SU Sriracha đã vượt qua hơn 400 thương hiệu tương ớt đang bán trên sàn thương mại điện tử Amazon để ghi danh vào "Top 10 Best Seller". Tại Hàn Quốc, vượt qua hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, đạt "Top 1 Best Seller" (sản phẩm bán chạy số 1) tại sàn thương mại điện tử (TMĐT) Coupang. Coupang là một trong những sàn TMĐT hàng đầu tại Hàn Quốc, có hơn 50 triệu sản phẩm độc đáo và đa dạng để người dùng khắp nơi trên thế giới lựa chọn. Năm 2024, tương ớt CHIN-SU cũng tạo "cơn sốt" khi phủ sóng tại Myeongdong, thiên đường mua sắm sôi động của Seoul, Hàn Quốc. Với billboard nổi bật đặt ở tòa nhà M-vision, thương hiệu này đã tạo trào lưu "Check-in Myeongdong - Dễ dàng săn ớt bông", thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự.

Thương hiệu tương ớt của Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, nức lòng giới trẻ xứ sở hoa anh đào với sự xuất hiện đầy ấn tượng trên billboard khổng lồ tại Glico sign – biểu tượng của khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka. Nổi tiếng với những bảng hiệu quảng cáo rực rỡ, Dotonbori là điểm đến không thể bỏ qua của giới trẻ và du khách khi đến Nhật Bản. Bằng sự hiện diện tại những trung tâm sầm uất như Osaka, Tokyo và Myeongdong, CHIN-SU tiếp tục ghi thêm dấu ấn trên hành trình lan tỏa hương vị Việt đến muôn nơi: "Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods".

Không chỉ dừng lại ở những chiến dịch quảng bá hoành tráng, hành trình Go Global của CHIN-SU còn là chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh ẩm thực Việt tại các sự kiện quốc tế. Trong năm 2024, thương hiệu đã ra mắt bộ sản phẩm mới gồm Tương ớt CHIN-SU Sriracha, Bộ gia vị hạt và bột đặc sản CHIN-SU tại hai triển lãm ẩm thực lớn là Foodex Nhật Bản và Seoul Food. Ở cả hai sự kiện, gian hàng của CHIN-SU đều thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn nhờ vào những hương vị đậm chất đặc sản Việt Nam và gần gũi với bạn trẻ quốc tế.

Gần đây nhất, CHIN-SU Phở Story đã bắt tay với Hãng hàng không Vietjet đưa phở ăn liền kết hợp tinh hoa phở gia truyền và công nghệ hiện đại lên độ cao 10.000 mét, chinh phục thực khách khắp các chặng bay quốc nội và quốc tế.

Masan thoái vốn HCS, dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ.

"Bước chân" WinEco trên thị trường quốc tế

Năm 2024 cũng đánh dấu "bước chân" từ một thương hiệu khác của Masan là WinEco trên hành trình Go Global. Đẩy mạnh xuất khẩu xà lách thủy tinh sang thị trường Hàn Quốc, WinEco không chỉ khẳng định vị thế ở thị trường nội địa mà còn góp phần đưa rau củ sạch Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ rau củ thế giới.

Theo số liệu từ Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, dư địa để nông sản Việt Nam xuất khẩu sang xứ sở Kim chi còn rất lớn, bởi đây là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch đạt 226 triệu USD (năm 2023), cũng là một cơ hội lớn để bước đầu đưa rau củ sạch Việt Nam phủ sóng tại thị trường quốc tế.

Một thương hiệu khác của Masan là chuỗi trà và café Phúc Long cũng đang có kế hoạch "Go Global". Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ông Danny Le – Tổng Giám Đốc Masan Group cho biết hiện tại chuỗi cà phê trà sữa này đã có 2 cửa hàng tại Mỹ để bước đầu thu thập thị hiếu của người tiêu dùng quốc tế. Công ty đang có những bước chuẩn bị và có sáng kiến đổi mới nhằm mở rộng mạng lưới ở Việt Nam, đồng thời mở rộng ra các nước trên thế giới. "Trong lĩnh vực trà & café, Phúc Long là một thương hiệu mạnh và có thể vươn ra thế giới." - Tổng Giám Đốc Masan Group chia sẻ.

Tháng 10 vừa qua, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) và Tập đoàn Masan đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác. Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm tiêu dùng bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh có thương hiệu, sản phẩm tươi sống và thịt có thương hiệu, chuỗi bán lẻ F&B, dịch vụ tài chính và khai thác, chế biến khoáng sản.

Việc hợp tác với EDC được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược "Go Global" của Tập đoàn Masan. Sở hữu mạng lưới quốc tế sâu rộng và khả năng cung cấp các nguồn lực tài chính dài hạn, EDC sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masan.

Trong một buổi gặp gỡ với các nhà đầu tư, đại diện Masan cho biết sau 28 năm phát triển, Tập đoàn này nhìn thấy rất nhiều cơ hội kinh doanh trong nước cũng như ở thị trường quốc tế. Với định hướng "Make Vietnamese Foods Global Foods", Masan đặt mục tiêu đưa ẩm thực Việt Nam ra bình diện toàn cầu, đi ra thế giới bằng các nhãn hiệu mạnh trong nước, đại diện cho nền ẩm thực đặc sắc riêng của Việt Nam.

PV