Nam ca sĩ từng là một trong 'tứ đại thiên vương' làng nhạc Việt bị 'lạc lối' dưới mỏ đá muối sâu 100 mét tại Ba Lan

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Ca sỹ, blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến tham quan quốc gia Ba Lan vào cuối tháng 9 năm 2026 trong những ngày cuối thu. Anh "khoe" mình là trong số ít du khách Việt có dịp được khám phá mỏ đá muối 700 năm tuổi và chinh phục đoạn đường đi bộ dài hơn 10 km ở độ sâu gần 100 mét. Ngoài trải nghiệm đặc biệt này, nam ca sĩ còn đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc lãng mạn của nhà soạn nhạc Chopin tại công viên mang tên nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng này.
Dưới đây là những hình ảnh do chính ca sĩ Đoan Trường chia sẻ với phóng viên Gia đình&Xã hội về hành trình trải nghiệm ở Ba Lan.
Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979, là giọng ca nhạc trẻ được chú ý vào cuối thập niên 1990. Anh từng được gọi là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Đoan Trường ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc Đơn côi, đồng thời hoạt động trong vai trò MC. Bên cạnh nghệ thuật, anh có học vấn cao với bằng thạc sĩ Hóa học tại Nga và từng làm việc cho tập đoàn nước ngoài.
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