Nam ca sĩ từng là một trong 'tứ đại thiên vương' làng nhạc Việt bị 'lạc lối' dưới mỏ đá muối sâu 100 mét tại Ba Lan

Trải nghiệm đáng nhớ của MC Đan Lê cùng gia đình giữa thiên nhiên Thụy Sĩ GĐXH - Đan Lê và mẹ cùng em gái đã dành thời gian hạnh phúc bên nhau trong chuyến du lịch, nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.

Ca sỹ, blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến tham quan quốc gia Ba Lan vào cuối tháng 9 năm 2026 trong những ngày cuối thu. Anh "khoe" mình là trong số ít du khách Việt có dịp được khám phá mỏ đá muối 700 năm tuổi và chinh phục đoạn đường đi bộ dài hơn 10 km ở độ sâu gần 100 mét. Ngoài trải nghiệm đặc biệt này, nam ca sĩ còn đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc lãng mạn của nhà soạn nhạc Chopin tại công viên mang tên nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng này.

Dưới đây là những hình ảnh do chính ca sĩ Đoan Trường chia sẻ với phóng viên Gia đình&Xã hội về hành trình trải nghiệm ở Ba Lan.

Trong chuyến đi Ba Lan, Đoan Trường có trải nghiệm đặc biệt với mỏ đá muối sâu 100 mét. Theo nam ca sĩ chia sẻ, mỏ đá muối Wieliczka ở thành phố Krakow, Ba Lan. Với tuổi đời hơn 700 năm, nơi đây ẩn chứa vô số điều kỳ diệu, từ những hồ nước mặn, sự huyền bí của các hang động cùng vô số đường hầm cổ kính, tượng điêu khắc bằng muối tinh xảo. Đoan Trường nếm thử và cho biết đá có vị khá mặn.

Nam ca sĩ giới thiệu về mỏ đá muối Wieliczka đã được hình thành khoảng 20 triệu năm trước đã biến nơi đây thành một mỏ muối khổng lồ có chiều dài trên 300 km, độ sâu 130 mét nhưng du khách chỉ được đi tham quan 10 km và đi xuống độ sâu khoảng 100 mét. Anh bị lạc lối và té ngã trên bậc thang ẩm ướt là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là nhà nguyện Kinga với bức tranh điêu khắc "Bữa tối cuối cùng" lấy cảm hứng từ tác phẩm của Leonardo da Vinci được chạm khắc trực tiếp trên bức tường đá muối.

Hình ảnh nam ca sĩ đặt chân đến thành phố Krakow, đây từng là thủ đô Hoàng gia Ba Lan là một thành phố tráng lệ và quyến rũ với những kiến trúc cổ kính mang dấu ấn lịch sử như lâu đài Wawel, nhà thờ Mary Basilica và quảng trường trung tâm Rynek Glowny.

Rời Krakow, Đoan Trường di chuyển về thủ đô Warsaw mất khoảng 4 tiếng đi xe. Tọa lạc trong một công viên rộng lớn cạnh Vườn Bách thảo Đại học Warsaw là bức tượng nhà soạn nhạc tài ba Chopin. Đoan Trường dừng chân thưởng thức một buổi hòa nhạc Chopin miễn phí được tổ chức vào các ngày Chủ nhật từ tháng 5 đến tháng 9, lúc 12:00 trưa và 4:00 chiều.

Nam ca sĩ ngạc nhiên khi phát hiện có đến 2 nàng tiên cá, khác với nàng tiên cá “em” ở Đan Mạch, nàng tiên cá được cho là “người chị” ở Warsaw, Ba Lan tay phải cầm thanh kiếm sắc bén và tay trái giơ cao chiếc khiên để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ người dân thành phố.

Trong chuyến đi thăm Ba Lan, anh cũng mặc áo mang hình lá cờ Tổ quốc để ghi lại kỉ niệm ở xứ người.

Trong chuyến đi này, anh tự mình đi khám phá thành phố Warsaw ở Ba Lan bằng hệ thống Metro tàu điện ngầm khá phức tạp. Nam ca sỹ cho biết mình sử dụng tiếng Nga và tiếng Anh để giao tiếp. Đa số các bảng hiệu đều có ghi tiếng Anh. Giá vé 1 lượt đi Metro khoảng từ 10 đến 40 ngàn vnd tùy đoạn đường.

Giọng ca “Dấu yêu” cho biết, ẩm thực tại Ba Lan cũng giống như Nga mà anh rất thích như súp củ cải đỏ phủ sốt kem, thịt heo nướng hành và cà chua thơm lừng.

Có một điều nhỏ, anh lưu ý với khách du lịch là Ba Lan không sử dụng tiền Euro mà xài đồng tiền Zloty nên khi đến các sân bay của Ba Lan phải đổi từ Euro sang đồng nội tệ ngay vì trong thành phố không có nhiều điểm thu đổi ngoại tệ. Vì các nước khối Schengen đã bỏ đóng dấu xuất nhập cảnh vào hộ chiếu nên hải quan cửa khẩu sẽ hỏi du khách lịch trình tham quan, địa chỉ khách sạn, vé máy bay khứ hồi nên mọi người cần chuẩn bị trước.

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979, là giọng ca nhạc trẻ được chú ý vào cuối thập niên 1990. Anh từng được gọi là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Đoan Trường ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc Đơn côi, đồng thời hoạt động trong vai trò MC. Bên cạnh nghệ thuật, anh có học vấn cao với bằng thạc sĩ Hóa học tại Nga và từng làm việc cho tập đoàn nước ngoài.

Ảnh: NVCC