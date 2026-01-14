Mới nhất
Nam diễn viên điển trai quê Thái Nguyên vào Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh' là ai?

Thứ tư, 10:00 14/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Tiến Lộc mới đây vào vai Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh', vai diễn này giúp nam diễn viên quê Thái Nguyên thu hút được nhiều fan vì diễn xuất tốt.

Tiến Lộc - Ảnh 1.Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim "Lằn ranh". Nếu trên phim, chị hóa thân vào vai người vợ đảm đang hy sinh bản thân chăm lo cho gia đình thì ở ngoài đời chị biết yêu bản thân để luôn trẻ đẹp ở tuổi trung niên.

Tiến Lộc - Ảnh 2.

Tiến Lộc trong phim "Lằn ranh" có sự "lột xác" gây được thiện cảm của người yêu phim truyền hình với vai diễn Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh'. Theo nam diễn viên quê Thái Nguyên, vai diễn này có nhiều mảng màu: Tốt có, xấu có, khéo léo, toan tính và đôi khi để cảm xúc chi phối công việc. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng tiết chế cảm xúc rất cao.

Tiến Lộc - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Tiến Lộc cũng chia sẻ những khoảnh khắc được đóng chung cùng những nghệ sĩ gạo cội như NSND Trung Anh, diễn viên Hồng Diễm. Dù là một vai diễn khá nặng ký trong dòng phim chính luận nhưng Tiến Lộc đang làm tốt vai trò của mình.

Tiến Lộc - Ảnh 4.

Anh cùng dàn diễn viên của phim đã giúp "Lằn ranh" có rating tốt và thu hút thêm nhiều khán giả yêu mến.

Tiến Lộc - Ảnh 5.

Trước đó vai diễn nặng ký "nửa chính, nửa tà" trong "Lằn ranh", Tiến Lộc đã tạo điểm nhấn khi ở vai chính diện hiền lành. Với dạng vai diễn này, anh có một lượng fans lớn từ loạt phim như: Chuyện cổ tích ngày mưa, Miền quê thức tỉnh, Khát vọng xanh, Tên sát nhân có tài mở khoá, Nhà có nhiều cửa sổ, Chạm tay vào nỗi nhớ, Võ đường Trúc Lâm… Nam diễn viên tuổi Dần thực sự gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả chính là nhờ vai diễn Lý Công Uẩn trong "Đường tới thành Thăng Long". Sau đó, năm 2013, Tiến Lộc giành được giải thưởng Nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều nhờ vai thầy giáo Minh trong bộ phim truyền hình "Chạm tay vào nỗi nhớ".

Tiến Lộc - Ảnh 6.

Ngoài đóng chính kịch trên phim giờ vàng của VTV, Tiến Lộc "lấn sân" sang lĩnh vực hài Tết với Tết Làng ế vợ và Đại gia chân đất. Nam diễn viên quê Thái Nguyên mong muốn sẽ được khán giả đón nhận và yêu mến ở lĩnh vực mới này.

Tiến Lộc - Ảnh 7.

Nhờ những vai diễn có sức hút trên truyền hình nên ở ngoài cuộc sống, Tiến Lộc trở thành gương mặt được nhiều show diễn ở miền Bắc săn đón.

Tiến Lộc - Ảnh 8.

Về đời tư, anh có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên vợ doanh nhân. Sau đổ vỡ ở "lần đò" thứ nhất, Tiến Lộc thấy mình chín chắn và trưởng thành hơn.

Tiến Lộc - Ảnh 9.

Sự thấu hiểu từ vợ doanh nhân cũng giúp anh có niềm tin để kết hôn lần nữa. Đối với anh, vợ như người bạn thân thiết nhất, có thể chia sẻ mọi điều. Anh cũng còn đùa rằng mình là người đàn ông "sợ vợ" nhưng chỉ là sợ vợ không vui mà thôi. Vì trân trọng bà xã và cuộc hôn nhân này nên anh học được cách dung hòa tốt hơn. Hiện tại, ở cuộc hôn nhân thứ 2, Tiến Lộc có cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Trên trang cá nhân, diễn viên gốc Thái Nguyên hạnh phúc chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của mình và gia đình nhỏ.

Ảnh: FBNV

Tiến Lộc - Ảnh 10.Nam NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Đại tá vào vai Chủ tịch tỉnh trong 'Lằn ranh' là ai?

GĐXH - NSƯT Phạm Cường mới đây đã vào vai ông Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trên phim, nam nghệ sĩ quê Hải Phòng rất quyền lực, còn ngoài đời anh, có cuộc sống ra sao?

 

