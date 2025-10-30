'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa Viện kiểm sát, Công an trong quá trình điều tra vụ án trọng điểm
GĐXH - Trong tập 3 “Lằn ranh”, diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra quanh vụ án Công ty Viên Vinh, quyết định phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Văn Viên bị trì hoãn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 “Lằn ranh” giới thiệu trên VTV đã mở ra những diễn biến căng thẳng khi cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiếp tục giằng co quanh vụ án Công ty Viên Vinh. Thủ trưởng cơ quan điều tra đã gửi các tài liệu, căn cứ bổ sung để thuyết phục lãnh đạo Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét công ty và bắt khẩn cấp Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam đóng).
Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm đóng) vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng nếu khởi tố hành vi đánh bạc khi chưa đủ chứng cứ, đối tượng có thể phản tố và lật ngược tình thế. Cô đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung chứng cứ, đặc biệt tập trung vào hành vi trốn thuế.
Phía cơ quan điều tra nhanh chóng gửi thêm tài liệu xác minh, chứng minh Viên có dấu hiệu lập hóa đơn khống, kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Trong khi đó, công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh Việt Đông tưởng chừng đã hoàn tất thì lại phát sinh nhiều khiếu nại. Ông Thủy nói với ông Sách rằng một số cán bộ cấp trưởng sau khi bị điều chuyển xuống làm cấp phó tỏ ra bất bình, cho rằng việc sắp xếp chưa công bằng, “không sát với thực tế”... Ông Sách cho rằng phải xử lý ngay, tránh để mâu thuẫn nội bộ lan rộng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, lực lượng điều tra khẩn trương tiến hành khám xét Công ty Viên Vinh và nơi ở của Nguyễn Văn Viên. Quá trình thực thi gặp trục trặc khi dữ liệu trên hệ thống bị khóa, buộc đội kỹ thuật phải nhờ đến chuyên gia IT từng có tiền án lừa đảo để khôi phục.
Tập 3 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 30/10. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnhXem - nghe - đọc - 38 phút trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh
Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.
'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.
Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân và Dũng có buổi hẹn hò kết thúc đầy trớ trêu tại hàng ăn, trong khi đó Linh chạnh lòng khi thấy Đăng quan tâm Mỹ Anh.
Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.
'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.
'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.
Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).