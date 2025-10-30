Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa Viện kiểm sát, Công an trong quá trình điều tra vụ án trọng điểm

Thứ năm, 15:21 30/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 3 “Lằn ranh”, diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra quanh vụ án Công ty Viên Vinh, quyết định phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Văn Viên bị trì hoãn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 “Lằn ranh” giới thiệu trên VTV đã mở ra những diễn biến căng thẳng khi cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiếp tục giằng co quanh vụ án Công ty Viên Vinh. Thủ trưởng cơ quan điều tra đã gửi các tài liệu, căn cứ bổ sung để thuyết phục lãnh đạo Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét công ty và bắt khẩn cấp Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam đóng). 

Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm đóng) vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng nếu khởi tố hành vi đánh bạc khi chưa đủ chứng cứ, đối tượng có thể phản tố và lật ngược tình thế. Cô đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung chứng cứ, đặc biệt tập trung vào hành vi trốn thuế.

Phía cơ quan điều tra nhanh chóng gửi thêm tài liệu xác minh, chứng minh Viên có dấu hiệu lập hóa đơn khống, kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa các cơ quan trong quá trình điều tra vụ án - Ảnh 1.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu tỏ ra thận trọng muốn củng cố thêm chứng cứ về nghi phạm. Ảnh: VTV

Trong khi đó, công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh Việt Đông tưởng chừng đã hoàn tất thì lại phát sinh nhiều khiếu nại. Ông Thủy nói với ông Sách rằng một số cán bộ cấp trưởng sau khi bị điều chuyển xuống làm cấp phó tỏ ra bất bình, cho rằng việc sắp xếp chưa công bằng, “không sát với thực tế”... Ông Sách cho rằng phải xử lý ngay, tránh để mâu thuẫn nội bộ lan rộng.

'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa các cơ quan trong quá trình điều tra vụ án - Ảnh 2.

Ông Thủy - Bí thư tỉnh cho rằng việc sắp xếp nhân sự chưa công bằng, “không sát với thực tế”. Ảnh: VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, lực lượng điều tra khẩn trương tiến hành khám xét Công ty Viên Vinh và nơi ở của Nguyễn Văn Viên. Quá trình thực thi gặp trục trặc khi dữ liệu trên hệ thống bị khóa, buộc đội kỹ thuật phải nhờ đến chuyên gia IT từng có tiền án lừa đảo để khôi phục. 

Tập 3 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 30/10. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

"Lằn ranh" tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.

"Mỹ nhân" Hồng Diễm tái hợp "Nam thần" Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới "Lằn ranh" của VTV'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

GĐXH - Hồng Diễm và Mạnh Trường sẽ tái hợp trong dự án phim "Lằn ranh", lên sóng VTV1 trong tháng 10 này.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Tiên Nguyễn có cuộc sống sang chảnh thượng lưu ra sao trước khi kết hôn?

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Cùng chuyên mục

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh

Xem - nghe - đọc - 38 phút trước

GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh

Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?

Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân và Dũng có buổi hẹn hò kết thúc đầy trớ trêu tại hàng ăn, trong khi đó Linh chạnh lòng khi thấy Đăng quan tâm Mỹ Anh.

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.

'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' Linh (Phương Lan) bất ngờ kết bạn với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh kết bạn với Mỹ Anh, Kim Ngân trở về quê bị mẹ bắt phải hẹn hò, tìm hiểu nghiêm túc với Dũng.

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

'Lằn ranh' tập mới nhất: Phó bí thư tỉnh 'đe' cấp dưới không được quá gần gũi doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Việt Đông thẳng thắn nhắc nhở cấp dưới chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao với doanh nghiệp, tránh việc thân thiết quá mức.

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

Xem nhiều

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc
Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

Xem - nghe - đọc
Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top