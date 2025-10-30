'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa Viện kiểm sát, Công an trong quá trình điều tra vụ án trọng điểm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 “Lằn ranh” giới thiệu trên VTV đã mở ra những diễn biến căng thẳng khi cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiếp tục giằng co quanh vụ án Công ty Viên Vinh. Thủ trưởng cơ quan điều tra đã gửi các tài liệu, căn cứ bổ sung để thuyết phục lãnh đạo Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét công ty và bắt khẩn cấp Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam đóng).

Tuy nhiên, Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm đóng) vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng nếu khởi tố hành vi đánh bạc khi chưa đủ chứng cứ, đối tượng có thể phản tố và lật ngược tình thế. Cô đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung chứng cứ, đặc biệt tập trung vào hành vi trốn thuế.

Phía cơ quan điều tra nhanh chóng gửi thêm tài liệu xác minh, chứng minh Viên có dấu hiệu lập hóa đơn khống, kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bùi Hằng Thu tỏ ra thận trọng muốn củng cố thêm chứng cứ về nghi phạm. Ảnh: VTV

Trong khi đó, công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh Việt Đông tưởng chừng đã hoàn tất thì lại phát sinh nhiều khiếu nại. Ông Thủy nói với ông Sách rằng một số cán bộ cấp trưởng sau khi bị điều chuyển xuống làm cấp phó tỏ ra bất bình, cho rằng việc sắp xếp chưa công bằng, “không sát với thực tế”... Ông Sách cho rằng phải xử lý ngay, tránh để mâu thuẫn nội bộ lan rộng.

Ông Thủy - Bí thư tỉnh cho rằng việc sắp xếp nhân sự chưa công bằng, “không sát với thực tế”. Ảnh: VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, lực lượng điều tra khẩn trương tiến hành khám xét Công ty Viên Vinh và nơi ở của Nguyễn Văn Viên. Quá trình thực thi gặp trục trặc khi dữ liệu trên hệ thống bị khóa, buộc đội kỹ thuật phải nhờ đến chuyên gia IT từng có tiền án lừa đảo để khôi phục.

Tập 3 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 30/10.