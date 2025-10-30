Ca sĩ Jack xin lỗi và tạm dừng hoạt động sau ồn ào hát ca khúc gây tranh cãi

Theo VTCnews, tối 29/10, Jack cho biết Công ty J97 Promotion - đơn vị quản lý ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trên trang cá nhân, Jack xin lỗi, cho rằng bản thân “sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng”. Nam ca sĩ thừa nhận chưa ý thức đầy đủ về tầm ảnh hưởng của lời nói và hành động trên sân khấu.

Ca sĩ Jack xin lỗi, nhận trách nhiệm về việc hát ca từ phản cảm trong buổi diễn ở Hà Nội ngày 16/10. Ảnh VTCnews

"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ", Jack chia sẻ.

Jack thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có Liveshow Trạm dừng chân ngày 1/11/2025 tại Hạ Long. Nam ca sĩ cho rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

Trong chương trình Moonlit childhood diễn ra tối 16/10 ở Hà Nội, Jack thể hiện một ca khúc mới chưa được đặt tên. Cụ thể, bài hát được cho là chứa nhiều ngôn từ gay gắt nhằm đáp trả anti-fan. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau đó xác nhận ca khúc chưa được thẩm định nội dung trước khi biểu diễn, đồng thời yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình làm việc để làm rõ vụ việc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn số 69-CV/BTGDVTU nêu đích danh hàng loạt nghệ sĩ có các ca khúc sử dụng ca từ phản cảm, như: ca sĩ Jack trong ca khúc được trình diễn ngày 16/10 vừa qua tại Hà Nội; Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; rapper Gducky với bài "Miền mộng mị"; Hoàng Tôn, Andree, Tinle với CLME; Andree với bài "Kẹo"; Bray, Đạt G với bài "Cao ốc 20"; Hiếu Thứ Hai với bài "Trình"; Andree và Bình Gold với bài "Em iu"...

