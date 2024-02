Nam diễn viên Việt gặp chuyện hi hữu: Vừa ra viện thì bị tai nạn, lại vào viện

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Tùng Dương bên người vợ thứ 4 Sau 3 lần đổ vỡ, diễn viên Tùng Dương đang có cuộc sống viên mãn bên vợ thứ 4.

Mấy năm gần đây, diễn viên Tùng Dương liên tục ra vào viện. Gần như mỗi lần phải nhập viện, nam nghệ sĩ rất thoải mái chia sẻ hình ảnh của mình trên giường bệnh. Tuy nhiên, Tùng Dương lại không chia sẻ cụ thể bệnh tình, anh thường viết những điều tích cực, vui vẻ.

Với những câu hỏi "bị làm sao?" từ bạn bè, đồng nghiệp và người yêu quý anh trên mạng thì Tùng Dương luôn hài hước nói là "đi nghỉ dưỡng".

Diễn viên Tùng Dương nhập viện.

Và khi được ra viện thì anh lại bị tai nạn.

Mới đây, nam diễn viên lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhập viện cấp cứu với dòng trạng thái: "Tôi ổn. Tạ ơn Chúa". Rất nhiều lời chúc dành cho anh, một vài người còn vào đùa vui "lại đi nghỉ dưỡng à em ơi? Mau bình phục nhé" hay "Anh lại nhớ cô bác sĩ nữa à. Chúc anh nhanh bình phục sức khỏe".

Tuy nhiên, sau khi được ra viện thì lại có một chuyện hi hữu xảy đến với Tùng Dương. Anh lại không may bị tai nạn. Tùng Dương cũng chia sẻ về sự cố này trên trang cá nhân. Anh viết: "Vừa ra viện thì bị tai nạn, lại vào viện. Nhưng ok, phước vẫn lớn". Theo hình ảnh Tùng Dương đăng tải thì anh bị trầy xước nhiều ở chân và một chút ở tay. Rất nhiều người lại vào động viên, chúc anh sớm bình phục, qua vận hạn.

Diễn viên Tùng Dương và vợ.

Diễn viên Tùng Dương sinh năm 1969 tại Hà Nội. Anh được biết đến với những vai phải diện qua các phim như: Người phán xử, Lãnh địa đen, Hoa cỏ may, Dòng sông phẳng lặng…

Về đời tư, Tùng Dương đang hạnh phúc bên người vợ thứ 4 kém 12 tuổi. Những năm gần đây, Tùng Dương ít đóng phim đặc biệt kể từ khi lấy vợ vào tháng 3 năm ngoái, anh chủ yếu dành thời gian cho gia đình, vợ con.