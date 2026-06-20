Chuyện hiếm: Nam Anh thành Hoa khôi, Nam Em là Á khôi

Hiếm có cuộc thi sắc đẹp nào chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt như đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 diễn ra tối 19/6. Khi kết quả cuối cùng được công bố, hai vị trí nổi bật nhất đều gọi tên cặp chị em song sinh quen thuộc của showbiz Việt: Nam Anh và Nam Em.

Sau nhiều vòng tranh tài, Nam Anh vượt qua dàn thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Trong khi đó, Nam Em cũng có màn thể hiện đủ sức thuyết phục để bước lên vị trí Á khôi 1. Kết quả này nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội bởi không nhiều cuộc thi sắc đẹp ghi nhận thành tích nổi bật thuộc về hai chị em song sinh.

Việc 2 chị em ruột ẵm luôn giải Hoa khôi, Á khôi một cuộc thi là chuyện hiếm trong showbiz.

Trong đêm thi quyết định, Nam Anh ghi dấu ấn với hình ảnh chững chạc và giàu cảm xúc. Người đẹp lựa chọn chia sẻ câu chuyện đời mình thay vì chỉ nói về thành tích hay ước mơ. Cô nhắc đến những khó khăn từng trải qua trong quá khứ và cho rằng chính những biến cố đã giúp bản thân học được cách yêu thương, đồng cảm với những người xung quanh nhiều hơn.

Ở phần ứng xử dành cho Top 5, Nam Anh tiếp tục nhận được sự chú ý khi đưa ra quan điểm về hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng. Theo cô, giá trị lớn nhất của một người phụ nữ không nằm ở những gì sở hữu mà ở những điều tích cực có thể để lại cho cộng đồng. Phần trả lời được đánh giá là một trong những yếu tố giúp người đẹp chạm tay đến danh hiệu cao nhất.

Bên cạnh tân Hoa khôi, Nam Em cũng trở thành tâm điểm chú ý. Xuất hiện trên sân khấu sau quãng thời gian dài trải qua nhiều biến cố cá nhân, người đẹp không ngần ngại nhắc đến hành trình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Nam Em cho biết bản thân từng có nhiều thời điểm phải đối diện với áp lực tinh thần kéo dài. Chính vì vậy, việc đứng trên sân khấu chung kết đối với cô đã là một chiến thắng. Thông điệp về sự kiên cường và khả năng đứng dậy sau vấp ngã cũng là điều người đẹp muốn gửi gắm đến khán giả.

Dù phần thi ứng xử của Nam Em vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều vì chưa thật sự trôi chảy, cô vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh danh hiệu Á khôi 1, người đẹp còn được xướng tên ở nhiều hạng mục phụ nhờ sức hút nổi bật xuyên suốt cuộc thi.

Nhìn lại hành trình của hai chị em, đây được xem là cột mốc đáng nhớ. Nam Anh có được danh hiệu sắc đẹp nổi bật sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, còn Nam Em đánh dấu sự trở lại trước công chúng bằng thành tích đáng chú ý. Việc cùng xuất hiện trong Top 2 chung cuộc khiến cặp song sinh tiếp tục trở thành tâm điểm của làng giải trí trong những ngày qua.

Chị em Nam Anh - Nam Em là gương mặt quen thuộc trong showbiz.

Không chỉ mang về thành tích cá nhân, kết quả tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 còn giúp Nam Anh và Nam Em viết thêm một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều năm của mình.

Trước khi ghi danh Miss Cosmo Vietnam 2026, Nam Anh và em gái song sinh Nam Em đều là những gương mặt quen thuộc của các đấu trường nhan sắc. Cả hai từng nhiều lần thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước, tuy nhiên Nam Em là người sở hữu thành tích nổi bật hơn khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và lọt Top 8 Miss Earth 2016.

Miss Cosmo TP.HCM là cuộc thi sắc đẹp cấp thành phố, được xem là một trong những bước đệm quan trọng nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những gương mặt tiềm năng đại diện cho TP.HCM trước khi tiến xa hơn tại các đấu trường nhan sắc quy mô toàn quốc.

Năm nay, cuộc thi mang chủ đề "The New Iconic", truyền tải thông điệp về hình mẫu phụ nữ hiện đại trong thời đại mới. Ban tổ chức hướng đến việc tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có bản lĩnh, sự tự tin, tư duy độc lập và khả năng tạo nên dấu ấn riêng trong cộng đồng.

Bên cạnh các phần thi sắc đẹp, Miss Cosmo TP.HCM còn chú trọng đào tạo kỹ năng, xây dựng hình ảnh và phát triển bản thân cho các thí sinh. Thông qua nhiều hoạt động đồng hành, cuộc thi kỳ vọng tạo ra môi trường giúp các người đẹp hoàn thiện cả về tri thức, kỹ năng lẫn trách nhiệm xã hội.

Đây cũng được xem là nguồn tuyển chọn những ứng viên tiềm năng cho các mùa giải Miss Cosmo Việt Nam trong tương lai, góp phần tìm kiếm những đại diện hội tụ đủ sắc vóc, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng để tiếp tục chinh phục các đấu trường nhan sắc lớn.