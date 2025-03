Nam NSND Ví dặm quê Nghệ An có đời thực viên mãn, con cái đều nối nghiệp

Nữ MC quê Nghệ An nổi tiếng ở VTV có đời thực bình yên bên con gái GĐXH - MC Diệp Chi là người con xứ Nghệ nổi tiếng với khán giả bởi giọng đọc truyền cảm cùng vai trò sản xuất nhiều chương trình trên sóng VTV. Ở tuổi U40, cô có cuộc sống bình yên bên con gái.

NSND Tiến Dũng có sự nghiệp thăng hoa trong làng dân ca Ví dặm

NSND Phạm Tiến Dũng, sinh năm1959, tên khai sinh là Nguyễn Cảnh Dũng, quê xã Hương Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Anh là Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; hội viên Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tác phẩm chính lĩnh vực sáng tác: Ép duyên (1992); Nơi các anh để lại (1994); Hết giận rồi thương (1995); Nét mới bản làng; Tâm sự cô gái bản (1996); Hương sắc sông Lam (1999); Cảm xúc từ câu hò điệu ví (2002); Trở về xứ Nghệ (2004); Yêu lắm quê mình (2005); Nếu anh (2006); Hát trọn về anh (2007); Tìm về câu Ví, Giặm (2012); Sông Lam tình mẹ (2016); Về với quê mình (2023)... và rất nhiều ca khúc về đề tài miền núi: Bình minh miền Tây; Về bản Ơ Đu cùng em; Sắc xuân miền Tây...

NSND Phạm Tiến Dũng dành tình cảm đặc biệt dành cho dân ca Ví dặm.

Về con đường sự nghiệp của NSND Phạm Tiến Dũng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, nghệ sĩ Phạm Tiến Dũng được tuyển dụng vào ngành địa chất. Năm 1979, khi đang học thì Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh có đợt tuyển sinh khu vực và ông đã trúng tuyển.

Năm 1982, Phạm Tiến Dũng được cử đi dự Hội diễn Sân khấu kịch hát toàn quốc tại Quy Nhơn (Bình Định) và đã giành được Huy chương Vàng. Cũng trong năm 1982, ông được cử đi học lớp thanh nhạc tại Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Học xong, ông được giữ lại làm giảng viên của Trường này.

Năm 1988, khi đang giảng dạy tại Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Nghệ Tĩnh, Phạm Tiến Dũng được cử đi Hội diễn Ca Múa Nhạc toàn quốc cùng Đoàn Ca múa Nghệ Tĩnh. Ông tham gia thi dòng nhạc dân gian và đã giành giải Nhì với 2 ca khúc: Đi trong hương tràm và Đi tìm câu hát lý thương nhau.

NSND Phạm Tiến Dũng cống hiến hết mình cho dân ca xứ Nghệ.

Năm 1989, NSND Phạm Tiến Dũng về Đoàn Ca Múa Nhạc Nghệ Tĩnh làm Đội trưởng Đội Ca. Sau khi tách tỉnh, ông công tác tại Đoàn Ca Múa kịch Nghệ An. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó đoàn. Năm 1995, ông đi học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Đoàn Ca Múa kịch Nghệ An.

Năm 2009, NSND Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Năm 2019, nam nghệ sĩ nghỉ hưu theo chế độ.

Một trong những đóng góp quan trọng khác của Phạm Tiến Dũng là ông đã góp phần cùng bạn bè, đồng nghiệp đưa Ví dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

NSND Phạm Tiến Dũng có cuộc sống bình yên bên gia đình

NSND Phạm Tiến Dũng ngoài sự nghiệp thành công, ông còn là bố của ca sĩ nổi tiếng Phạm Hương Tràm, ca sĩ Tiến Mạnh và ca sĩ Phương Thanh.

Gia đình NSND Phạm Tiến Dũng.

Cách đây nhiều năm khi nói về bố, Hương Tràm thể hiện niềm yêu thương kính trọng đến ông. "Có lẽ con sẽ không nói nhiều về tình cảm và sự tự hào của gia đình, của con dành cho bố nữa.

Bởi vì sự xuất hiện đông đủ ngày hôm qua của tất cả những khuôn mặt thân thương, những khán giả, những học trò, những người anh em, những tiền bối đã đồng hành với bố hàng chục năm qua đã nói lên tất cả .

Bài học đầu tiên bố dạy con trong đời rằng "con sinh ra không cần là người xinh đẹp nhất, nhưng hãy là người tử tế và nhân hậu nhất" và bằng chính sự tử tế đó bố có được mọi điều cho tới ngày hôm nay.

Điều Tràm muốn chia sẻ sẽ là một lời hứa bí mật giữa hai bố con cách đây nhiều năm: 4 năm trước khi Tràm may mắn có được kinh tế khá ổn định sau những năm hoạt động âm nhạc tại Sài gòn.

Thấy bố nhiều khi vẫn phải xoay vần với những áp lực công việc. Bố Tràm khó ngủ, cứ mỗi khi làm điều gì là phải hoàn hảo, khiến bản thân ông lúc nào cũng bị áp lực và mệt mỏi. Tràm ngỏ ý muốn bố nghỉ ngơi sớm hơn một chút để hai con lo cho bố mẹ.

Nhưng bố từ chối Tràm và nói rằng: "Bố còn nặng gánh với quê hương". Câu nói này Tràm nghe nhiều lắm, bố nói và nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ lúc Tràm còn nhỏ.

Cho tới khi bố chiến đấu để "Ví dặm Nghệ Tĩnh" được Unesco công nhận trở thành di sản văn hóa phi vật thể, Tràm mới thấy được nụ cười mãn nguyện thật sự trên môi bố.

Vậy là lúc đó Tràm hiểu rằng, ông sẽ không bao giờ rời xa mảnh đất Nghệ An và Tràm đã có một lời hứa với bố: Bố ở nhà chiến đấu cho quê hương, còn con sẽ mang tinh thần xứ Nghệ đi chiến đấu khắp 4 phương bố nhé", Hương Tràm tâm sự.

NSND Phạm Tiến Dũng và con trai - ca sĩ Tiến Mạnh.

Còn với con trai - ca sĩ Tiến Mạnh, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho bố: "Tôi may mắn được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố. Từ bé, tôi đã được cùng bố đi xem các chương trình ca nhạc nên học hỏi và lĩnh hội được sự chuyên nghiệp trong nghề. Sự chăm chỉ, nghiêm túc trong nghề của bố ảnh hưởng tích cực đến tôi. Bố dạy cho tôi rất nhiều, từ những câu dân ca đầu tiên đến một ca khúc mới. Bố chính là người truyền cảm hứng, truyền tình yêu và đam mê âm nhạc cho tôi".

Qua những tâm sự của các con NSND Phạm Tiến Dũng khán giả thêm hiểu hơn sự nỗ lực của ông trong công việc và tình cảm cho gia đình. Con cái cũng dành cho ông sự kính trọng và yêu thương. Hiện tại, ở tuổi hưu, NSND Phạm Tiến Dũng sống vui khỏe bên gia đình.