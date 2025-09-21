‘Nam thần’ VFC vào vai cảnh vệ đối đầu Thái Hòa trong Tử chiến trên không và đời tư kín tiếng

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.

Thanh Sơn "lột xác" với vai diễn cảnh vệ Bình ra sao?

Thanh Sơn đã khiến khán giả bất ngờ khi vào vai cảnh vệ Bình với những màn đấu võ thực chiến "trầy da tróc vảy" thật sự. Nói về vai diễn của mình, nam diễn viên VFC chia sẻ: "Vai diễn Bình là một thử thách và là một thay đổi lớn đối với cá nhân tôi. Ban đầu tôi chỉ biết đây là một bộ phim hành động, cho đến những trận đánh tiếp theo trong phim tôi vẫn chưa tin rằng bản thân đã trở thành diễn viên hành động. Cảm ơn đạo diễn Hàm Trần và các thành viên trong ê-kíp đã tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ để tôi hoàn thành vai diễn".

Thanh Sơn bầm dập trong "Tử chiến trên không".

Thanh Sơn cũng hạnh phúc khi được đối diễn cùng Thái Hòa - một diễn viên chuyên nghiệp ở làng điện ảnh phía Nam. "Trong quá trình quay hình có một kỷ niệm đặc biệt khác với tôi, chính là khi tôi được làm việc với anh Thái Hòa trong dự án. Nếu nghệ sĩ Công Lý là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Bắc thì anh Thái Hòa là thần tượng của lớp diễn viên trẻ miền Nam và tôi luôn muốn học hỏi ở cả hai người tiền bối giàu kinh nghiệm này. Vì vậy, lần hợp tác này cùng anh Thái Hòa với tôi như song ca cùng thần tượng", Thanh Sơn chia sẻ.

Thanh Sơn coi Thái Hòa như thần tượng của mình.

Thanh Sơn cũng cho biết thêm trước đây khán giả quen với anh qua những hình ảnh diễn viên thư sinh, lãng mạn nhưng hiện tại, anh muốn "lột xác" với vai diễn mới lạ hơn. Thực tế trong Tử chiến trên không, Thanh Sơn đã làm tốt nhất khả năng của mình. Anh khiến khán giả "wow" rất nhiều lần với những phân cảnh hành động vật lộn cùng "không tặc".

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Thanh Sơn đã trải lòng: "Đây là lần đầu tiên khán giả và các anh chị em đồng nghiệp ngoài Bắc được xem Tử chiến trên không và chứng kiến một Thanh Sơn rất khác - Thanh Sơn đóng phim hành động. Trước đây mọi người quen tôi qua các vai tâm lý hay lãng mạn, còn lần này là căng thẳng, mồ hôi, máu và những pha đối đầu trong khoang máy bay chật hẹp. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ xem khán giả đón nhận mình thế nào trong hình ảnh mới này".

Hình ảnh Thanh Sơn khi tham gia đại lễ A80.

Và cách thể hiện của Thanh Sơn với vai diễn cảnh vệ Bình đã chinh phục được khán giả. Anh đã chứng minh được năng lực diễn xuất của mình.

Thanh Sơn là "nam thần" phim giờ vàng, kỹ năng diễn xuất tốt

Trước phim điện ảnh Tử chiến trên không, Thanh Sơn đã có sự nghiệp hơn 10 năm phim ảnh. Gần đây, anh tạo dấu ấn với 2 phim giờ vàng 11 tháng 5 ngày và Tình yêu và tham vọng. Ngoài ra, anh còn tham gia các bộ phim như: Máy bay ký sự, Hoa nở trái mùa, Nếp nhà, Mùi cỏ cháy, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Đấu trí... Tất cả những vai diễn của Thanh Sơn đều được khán giả yêu mến bởi anh khéo léo hóa thân trong hình ảnh người đàn ông hiền lành, đạo mạo.

Thanh Sơn kín tiếng trong đời tư.

Điều khiến Thanh Sơn ấn tượng nhất trong sự nghiệp hơn 10 năm theo đuổi phim ảnh chính là việc các đạo diễn thường chọn anh đóng cặp với nữ diễn viên hơn tuổi. Cả quá trình đóng phim thường xuyên được ghép đôi với nữ diễn viên lớn tuổi là một trải nghiệm khó quên với Thanh Sơn.

Thanh Sơn bén duyên sự nghiệp khá sớm nhưng về đời tư anh lại cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn biết được chút ít thông tin về gia đình của anh. Trong một bài phỏng vấn cách đây nhiều năm, chính Thanh Sơn thú nhận anh lấy vợ lúc 25 tuổi. Chàng diễn viên 9X chia sẻ quyết định này không hề vội vàng vì anh và vợ đã có 3 năm tìm hiểu, nhưng anh vẫn khá lo lắng. Một phần do tính cách bay nhảy, thích rong chơi, một phần do gánh nặng kinh tế của người trụ cột.

Để làm tốt vai trò trụ cột trong gia đình, Thanh Sơn chăm chỉ nhận phim hơn, anh thậm chí còn nhận thêm cả vai diễn trong các clip hài phát sóng trên mạng. Thanh Sơn muốn gia đình có một cuộc sống đủ đầy và vợ con không phải lo lắng quá nhiều.

Hiện tại, nam diễn viên VFC đang sống độc thân.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2020, Thanh Sơn mới đã thừa nhận chuyện hôn nhân. Nam diễn viên cho biết, sau một thời gian chung sống, cả hai có nhiều bất đồng quan điểm, không thể dung hòa được nên quyết định làm thủ tục ly hôn từ đầu năm 2019. Vì con gái còn bé nên vợ anh nhận phần nuôi con và anh có nghĩa vụ chu cấp hàng tháng.

Sau những trắc trở về đời tư, vài năm gần đây, Thanh Sơn tập trung cho sự nghiệp ở mảng diễn xuất. Anh là sao nam chiến thắng ở cả 3 giải thưởng danh giá, gồm Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và VTV Awards.

Ảnh: FBNV