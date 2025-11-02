Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan

Nhập viện cấp cứu sau nâng mũi cải vận

Trong đơn phản ánh đến Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), anh Nguyễn Thái B. (32 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, mẹ ruột của anh là bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi) đã mất thị lực mắt trái vĩnh viễn sau khi thực hiện gói "nâng mũi, mở cánh mũi" tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên khác là Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan, tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP. Hà Nội), với chi phí 7 triệu đồng.

Theo anh B., tại thời điểm thực hiện nâng mũi, mẹ anh – bà Q. đã gặp biến chứng vùng tiêm, đau dữ dội vùng mắt, bầm tím, mắt trái không thể nhìn thấy gì. Bà Q. sau đó được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Trong 3 ngày từ 19/8 đến 21/8, bà Q. được chuyển viện liên tục từ Bệnh viện Xanh Pôn đến Bệnh viện Mắt Trung ương, tiếp theo là Bệnh viện Bạch Mai và cuối cùng là Bệnh viện Việt Đức do người đưa bà Q. đến bệnh viện không trung thực khi khai báo tình trạng của bệnh nhân.

Kể lại hành trình từ trung tâm thẩm mỹ đến phòng cấp cứu với phóng viên, bà Đỗ Thị Q. (SN 1965) đau đớn cho biết, những ngày đầu tháng 8/2025, qua mạng xã hội Facebook, bà được tiếp cận với thông tin quảng cáo dịch vụ "nâng mũi phong thủy cải vận không xâm lấn, không đau, với giá ưu đãi chỉ 4,5 triệu đồng".

Cận cảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan.

Vì được tư vấn nhiều lần, cộng thêm giá ưu đãi chỉ còn 4,5 triệu đồng và được đón tận nhà, đưa tận nơi, bà Q. đã không chút mảy may do dự mà đồng ý đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để thực hiện dịch vụ nâng mũi cải vận không đau của Trung tâm thẩm mỹ này.

Bà Q. cho biết: "Tôi là trụ cột, cũng là lao động có thu nhập chính trong gia đình. Ai thuê gì tôi làm nấy, lúc rảnh thì nhặt ve chai. Hai con trai của tôi làm công nhân. Vì gia đình khó khăn, làm mãi thấy vẫn nghèo nên khi được tư vấn làm mũi phong thủy cải vận, tôi cũng nghĩ là do khuôn mặt mình phong thủy chưa tốt. Khi có giá ưu đãi giảm sâu, tôi đã giấu con cái để đi làm mũi với niềm tin là sẽ cải vận, cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực hơn".

Theo bà Q., sáng ngày 19/8, bà được xe đón tận nhà riêng ở Hải Phòng đưa lên Trung tâm Thẩm mỹ Pusan ở Hà Nội để làm mũi. Tại đây, bà Q. được tư vấn thêm dịch vụ mở cánh mũi để "thu hút tài lộc", với giá làm tròn cho cả hai dịch vụ là 7 triệu đồng. Thấy bùi tai, bà Q. đã đồng ý.

Cận cảnh hình ảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan. Ảnh NVCC

Sau tư vấn, bà Q. được dẫn lên tầng 2 đóng tiền. Sau đó, bà tiếp tục được đưa lên tầng trên để thực hiện việc nâng mũi, mở cánh mũi. Thời điểm này, do số tiền đóng chưa đủ, bà Q. vừa được ủ tê vùng mũi, vừa được "tạo điều kiện" hỏi mượn tiền từ một số người thân để thanh toán phần còn thiếu.

Chưa đầy 30 phút kể từ khi ủ tê, tiền mượn được chuyển về tài khoản, bà Q. tranh thủ thanh toán phần tiền còn lại để tiếp tục thực hiện dịch vụ.

Bà Q. khẳng định, bà được nhân vien Trung tâm thẩm mỹ tư vấn chắc nịch là "nâng mũi cải vận không phẫu thuật, không đau". Tuy nhiên, dù đã được ủ tê, khi tiến hành nâng mũi, bà cảm nhận được nhân viên chọc thứ gì đó vào sống mũi dẫn đến buốt từ vùng mũi lên đến đỉnh đầu. Đến mũi tiêm thứ hai, do quá đau buốt, không chịu nổi, bà Q. đã yêu cầu được đưa đi cấp cứu.

Phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai gửi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phát hành ngày 20/8/2025 với chẩn đoán lâm sàng bệnh nhân vào viện mất thị lực mắt trái.

Sau đó, bà Q. được nhân viên của cơ sở thẩm mỹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, vì bà Q. không biết bản thân được tiêm chất làm đầy và nhân viên cơ sở thẩm mỹ không khai báo trung thực nên đã gây bất lợi cho quá trình điều trị ban đầu.

Vì không thể xác định được nguyên nhân đau đớn đến từ đâu mà mắt trái của bà Q. không thể nhìn rõ, nên bà Q. đã được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị. Sau đó, bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và hiện tại, sau nhiều ngày điều trị nội trú, bà đã được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Mất thị lực mắt trái và nguy cơ nổ giác mạc

Bà Q. cho biết, đến nay, sau gần 2 tháng nhập viện điều trị, bà vẫn chưa cắt được các cơn sốt bất chợt vào buổi chiều. Sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn, bà vẫn không thể nhìn được bằng mắt trái, mắt phải cũng suy giảm thị lực. Cả vùng mắt, mặt bên trái kéo đến đỉnh đầu vẫn tê bì, sờ gãi hoàn toàn không có cảm giác.

Đến nay, vì phải điều trị ngoại trú và theo khuyến cáo từ bác sĩ về nguy cơ nổ mắt bất cứ lúc nào, bà Q. phải sống nhờ tại gia đình một người cháu họ để sẵn sàng vào viện khi có sự cố.

"Tôi có hỏi và được bác sĩ cho biết vì tôi tiêm filler nên nguy cơ lớn là bị chết dây thần kinh nuôi não. Trong quá trình điều trị nội trú, tôi được bác sĩ tích cực cho thở oxy - cứ 4 tiếng thở, 2 tiếng nghỉ - để tiếp oxy lên não, kèm theo tiêm truyền, chạy máy. Dần dần, tình trạng tê bì, sưng đau vùng mũi, mắt và đầu mới thuyên giảm", bà Q. cho hay.

Bà Đỗ Thị Q. (SN 1965) đau đớn kể lại sự việc với phóng viên. Video: Bảo Loan

Cũng theo bà Q., đến nay, bà chỉ nằm nghiêng được một bên đầu. Tình trạng rụng tóc nhiều vẫn tiếp diễn. "Mắt tôi đau nhức đến nỗi cảm giác như mắt lồi ra, toàn vùng mặt, mắt và khu vực sống mũi đều sưng vù. Đầu tôi tê bì, không có cảm giác. Khi tôi hỏi bác sĩ thì được giải thích là hệ thần kinh bị ảnh hưởng, có nguy cơ chết dây thần kinh đi qua vùng mắt kéo lên đỉnh đầu và được khuyến cáo có thể nổ giác mạc do ảnh hưởng sau tiêm chất làm đầy, nên phải điều trị ngoại trú, ở gần bệnh viện", bà Q. cho hay.

Theo bà Q.: "Trước khi được tiêm nâng mũi, hai mắt của tôi hoàn toàn bình thường, đọc tin nhắn điện thoại cũng không cần đeo kính. Bây giờ, mắt trái của tôi không nhìn được gì; khi nhắm mắt phải để cố gắng nhìn bằng mắt trái thì tất cả đều một màu tối đen. Mắt bên phải cũng bị giảm thị lực. Tôi được khuyến cáo nguy cơ mù lòa do ảnh hưởng của tiêm chất làm đầy".

"Tôi rất ân hận vì đã tin rằng chỉ cần nâng mũi là có thể đổi vận. Chưa kịp đổi đời thì mất luôn một con mắt", bà Q. nói trong đau khổ.

Pusan không nằm trong danh sách Sở Y tế Hà Nội cấp phép

Thông tin đến phóng viên, anh Nguyễn Thái B. cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin mẹ đang được cấp cứu ở Hà Nội, anh đã nhanh chóng đến bệnh viện. Tại khu vực cấp cứu, do bà Q. cũng không biết bản thân bị tiêm chất làm đầy nên đến ngày 21/8, sau những ngày chuyển viện, được bác sĩ xác định nguyên nhân sưng vùng mắt, mũi đến từ việc tiêm chất làm đầy, anh Nguyễn Thái B. đã đến trụ sở Công an phường Tương Mai để trình báo sự việc.

Theo anh B., khi mẹ đang cấp cứu, một người đàn ông tên Nam tự xưng là đại diện Trung tâm Thẩm mỹ Pusan đã đến bệnh viện làm việc với gia đình, yêu cầu nhận tiền bồi thường để dừng việc trình báo công an. Người này cũng có lời lẽ phô trương về vị thế của Pusan và đe dọa gia đình anh. Tuy nhiên, anh B. cho biết, nếu không làm rõ hành vi của cơ sở này, chắc chắn sẽ có nhiều người khác trở thành nạn nhân tiếp theo. Do đó, anh B. mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý cơ sở thẩm mỹ Pusan để ngăn chặn những trường hợp tương tự. "Nếu không làm rõ, sẽ còn nhiều người khác bị lừa như mẹ tôi", anh B. cho hay.

Cận cảnh Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Vương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Thẩm mỹ Pusan không nằm trong danh sách được Sở cấp phép hoạt động các danh mục có yếu tố xâm lấn.

Theo Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập (thay thế Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 8/2/2023), từ ngày 10/9/2025, các cơ sở làm đẹp không xâm lấn thuộc diện do UBND cấp phường cấp phép và quản lý.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, lợi dụng chiêu trò quảng cáo dịch vụ "phong thủy, cải vận" để thu hút khách hàng. Đáng tiếc, đã có không ít gia đình vì tin vào hai chữ "đổi vận" mà phải trả giá đắt bằng cả sức khỏe, tinh thần, thậm chí là mạng sống.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!.