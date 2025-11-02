Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ Pusan
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Nhập viện cấp cứu sau nâng mũi cải vận
Trong đơn phản ánh đến Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), anh Nguyễn Thái B. (32 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, mẹ ruột của anh là bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi) đã mất thị lực mắt trái vĩnh viễn sau khi thực hiện gói "nâng mũi, mở cánh mũi" tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên khác là Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan, tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP. Hà Nội), với chi phí 7 triệu đồng.
Theo anh B., tại thời điểm thực hiện nâng mũi, mẹ anh – bà Q. đã gặp biến chứng vùng tiêm, đau dữ dội vùng mắt, bầm tím, mắt trái không thể nhìn thấy gì. Bà Q. sau đó được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Trong 3 ngày từ 19/8 đến 21/8, bà Q. được chuyển viện liên tục từ Bệnh viện Xanh Pôn đến Bệnh viện Mắt Trung ương, tiếp theo là Bệnh viện Bạch Mai và cuối cùng là Bệnh viện Việt Đức do người đưa bà Q. đến bệnh viện không trung thực khi khai báo tình trạng của bệnh nhân.
Kể lại hành trình từ trung tâm thẩm mỹ đến phòng cấp cứu với phóng viên, bà Đỗ Thị Q. (SN 1965) đau đớn cho biết, những ngày đầu tháng 8/2025, qua mạng xã hội Facebook, bà được tiếp cận với thông tin quảng cáo dịch vụ "nâng mũi phong thủy cải vận không xâm lấn, không đau, với giá ưu đãi chỉ 4,5 triệu đồng".
Cận cảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan.
Vì được tư vấn nhiều lần, cộng thêm giá ưu đãi chỉ còn 4,5 triệu đồng và được đón tận nhà, đưa tận nơi, bà Q. đã không chút mảy may do dự mà đồng ý đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để thực hiện dịch vụ nâng mũi cải vận không đau của Trung tâm thẩm mỹ này.
Bà Q. cho biết: "Tôi là trụ cột, cũng là lao động có thu nhập chính trong gia đình. Ai thuê gì tôi làm nấy, lúc rảnh thì nhặt ve chai. Hai con trai của tôi làm công nhân. Vì gia đình khó khăn, làm mãi thấy vẫn nghèo nên khi được tư vấn làm mũi phong thủy cải vận, tôi cũng nghĩ là do khuôn mặt mình phong thủy chưa tốt. Khi có giá ưu đãi giảm sâu, tôi đã giấu con cái để đi làm mũi với niềm tin là sẽ cải vận, cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực hơn".
Theo bà Q., sáng ngày 19/8, bà được xe đón tận nhà riêng ở Hải Phòng đưa lên Trung tâm Thẩm mỹ Pusan ở Hà Nội để làm mũi. Tại đây, bà Q. được tư vấn thêm dịch vụ mở cánh mũi để "thu hút tài lộc", với giá làm tròn cho cả hai dịch vụ là 7 triệu đồng. Thấy bùi tai, bà Q. đã đồng ý.
Cận cảnh hình ảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan. Ảnh NVCC
Sau tư vấn, bà Q. được dẫn lên tầng 2 đóng tiền. Sau đó, bà tiếp tục được đưa lên tầng trên để thực hiện việc nâng mũi, mở cánh mũi. Thời điểm này, do số tiền đóng chưa đủ, bà Q. vừa được ủ tê vùng mũi, vừa được "tạo điều kiện" hỏi mượn tiền từ một số người thân để thanh toán phần còn thiếu.
Chưa đầy 30 phút kể từ khi ủ tê, tiền mượn được chuyển về tài khoản, bà Q. tranh thủ thanh toán phần tiền còn lại để tiếp tục thực hiện dịch vụ.
Bà Q. khẳng định, bà được nhân vien Trung tâm thẩm mỹ tư vấn chắc nịch là "nâng mũi cải vận không phẫu thuật, không đau". Tuy nhiên, dù đã được ủ tê, khi tiến hành nâng mũi, bà cảm nhận được nhân viên chọc thứ gì đó vào sống mũi dẫn đến buốt từ vùng mũi lên đến đỉnh đầu. Đến mũi tiêm thứ hai, do quá đau buốt, không chịu nổi, bà Q. đã yêu cầu được đưa đi cấp cứu.
Sau đó, bà Q. được nhân viên của cơ sở thẩm mỹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, vì bà Q. không biết bản thân được tiêm chất làm đầy và nhân viên cơ sở thẩm mỹ không khai báo trung thực nên đã gây bất lợi cho quá trình điều trị ban đầu.
Vì không thể xác định được nguyên nhân đau đớn đến từ đâu mà mắt trái của bà Q. không thể nhìn rõ, nên bà Q. đã được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị. Sau đó, bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và hiện tại, sau nhiều ngày điều trị nội trú, bà đã được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Mất thị lực mắt trái và nguy cơ nổ giác mạc
Bà Q. cho biết, đến nay, sau gần 2 tháng nhập viện điều trị, bà vẫn chưa cắt được các cơn sốt bất chợt vào buổi chiều. Sau quá trình điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn, bà vẫn không thể nhìn được bằng mắt trái, mắt phải cũng suy giảm thị lực. Cả vùng mắt, mặt bên trái kéo đến đỉnh đầu vẫn tê bì, sờ gãi hoàn toàn không có cảm giác.
Đến nay, vì phải điều trị ngoại trú và theo khuyến cáo từ bác sĩ về nguy cơ nổ mắt bất cứ lúc nào, bà Q. phải sống nhờ tại gia đình một người cháu họ để sẵn sàng vào viện khi có sự cố.
"Tôi có hỏi và được bác sĩ cho biết vì tôi tiêm filler nên nguy cơ lớn là bị chết dây thần kinh nuôi não. Trong quá trình điều trị nội trú, tôi được bác sĩ tích cực cho thở oxy - cứ 4 tiếng thở, 2 tiếng nghỉ - để tiếp oxy lên não, kèm theo tiêm truyền, chạy máy. Dần dần, tình trạng tê bì, sưng đau vùng mũi, mắt và đầu mới thuyên giảm", bà Q. cho hay.
Bà Đỗ Thị Q. (SN 1965) đau đớn kể lại sự việc với phóng viên. Video: Bảo Loan
Cũng theo bà Q., đến nay, bà chỉ nằm nghiêng được một bên đầu. Tình trạng rụng tóc nhiều vẫn tiếp diễn. "Mắt tôi đau nhức đến nỗi cảm giác như mắt lồi ra, toàn vùng mặt, mắt và khu vực sống mũi đều sưng vù. Đầu tôi tê bì, không có cảm giác. Khi tôi hỏi bác sĩ thì được giải thích là hệ thần kinh bị ảnh hưởng, có nguy cơ chết dây thần kinh đi qua vùng mắt kéo lên đỉnh đầu và được khuyến cáo có thể nổ giác mạc do ảnh hưởng sau tiêm chất làm đầy, nên phải điều trị ngoại trú, ở gần bệnh viện", bà Q. cho hay.
Theo bà Q.: "Trước khi được tiêm nâng mũi, hai mắt của tôi hoàn toàn bình thường, đọc tin nhắn điện thoại cũng không cần đeo kính. Bây giờ, mắt trái của tôi không nhìn được gì; khi nhắm mắt phải để cố gắng nhìn bằng mắt trái thì tất cả đều một màu tối đen. Mắt bên phải cũng bị giảm thị lực. Tôi được khuyến cáo nguy cơ mù lòa do ảnh hưởng của tiêm chất làm đầy".
"Tôi rất ân hận vì đã tin rằng chỉ cần nâng mũi là có thể đổi vận. Chưa kịp đổi đời thì mất luôn một con mắt", bà Q. nói trong đau khổ.
Pusan không nằm trong danh sách Sở Y tế Hà Nội cấp phép
Thông tin đến phóng viên, anh Nguyễn Thái B. cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin mẹ đang được cấp cứu ở Hà Nội, anh đã nhanh chóng đến bệnh viện. Tại khu vực cấp cứu, do bà Q. cũng không biết bản thân bị tiêm chất làm đầy nên đến ngày 21/8, sau những ngày chuyển viện, được bác sĩ xác định nguyên nhân sưng vùng mắt, mũi đến từ việc tiêm chất làm đầy, anh Nguyễn Thái B. đã đến trụ sở Công an phường Tương Mai để trình báo sự việc.
Theo anh B., khi mẹ đang cấp cứu, một người đàn ông tên Nam tự xưng là đại diện Trung tâm Thẩm mỹ Pusan đã đến bệnh viện làm việc với gia đình, yêu cầu nhận tiền bồi thường để dừng việc trình báo công an. Người này cũng có lời lẽ phô trương về vị thế của Pusan và đe dọa gia đình anh. Tuy nhiên, anh B. cho biết, nếu không làm rõ hành vi của cơ sở này, chắc chắn sẽ có nhiều người khác trở thành nạn nhân tiếp theo. Do đó, anh B. mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý cơ sở thẩm mỹ Pusan để ngăn chặn những trường hợp tương tự. "Nếu không làm rõ, sẽ còn nhiều người khác bị lừa như mẹ tôi", anh B. cho hay.
Liên quan đến thông tin này, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Vương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Thẩm mỹ Pusan không nằm trong danh sách được Sở cấp phép hoạt động các danh mục có yếu tố xâm lấn.
Theo Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập (thay thế Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 8/2/2023), từ ngày 10/9/2025, các cơ sở làm đẹp không xâm lấn thuộc diện do UBND cấp phường cấp phép và quản lý.
Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, lợi dụng chiêu trò quảng cáo dịch vụ "phong thủy, cải vận" để thu hút khách hàng. Đáng tiếc, đã có không ít gia đình vì tin vào hai chữ "đổi vận" mà phải trả giá đắt bằng cả sức khỏe, tinh thần, thậm chí là mạng sống.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!.
Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàngBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng cảnh báo thông tin then chốt mà khách hàng cần ghi nhớ để tránh bị lừa đảo.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMSBảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước
GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ
Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi độngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.
Những căn nhà siêu nhỏ giữa phố cổ Hà Nội – nơi từng mét vuông đều có giá vàngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GiadinhNet - Ngay giữa trung tâm Hà Nội, sau những dãy phố sầm uất đắt đỏ là những căn nhà “hộp diêm” chỉ vỏn vẹn 10m² – nơi hàng chục gia đình đang cố nhét trọn cuộc sống của mình, cùng nỗi bất an mỗi khi mùa mưa bão đến.
Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng ViệtBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.
Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn muaBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả, mà còn đặt niềm tin vào những sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất và trách nhiệm với môi trường. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 25/10, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 của Bộ Công thương, NSND Tự Long tham gia livestream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử. Điều bất ngờ là phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến và lượng người "chốt đơn" tăng dần.
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 25/10, tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 của Bộ Công thương, NSND Tự Long tham gia livestream bán lẻ gạo Việt trên sàn thương mại điện tử. Điều bất ngờ là phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến và lượng người "chốt đơn" tăng dần.