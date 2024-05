Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 3): Tốn 260 triệu đồng điều trị ở 'phòng khám' YC Việt Nam mà da vẫn xỉn màu, tăng sắc tố

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (Kỳ 1): Nâng mũi sụn lạnh Seogsun ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon, nhiều người bị phù nề, sưng mủ kéo dài GĐXH - Tin lời quảng cáo là một trong số 200 "khách hàng may mắn được hưởng ưu đãi 70% duy nhất hôm nay", thời gian qua, nhiều người dân đã nhận "trái đắng" khi can thiệp mũi tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon (ở Hà Nội).

Đã chi 200 triệu cho thâm sạm vẫn bị rút thêm 60 triệu đồng cho gói da "bao đẹp"

Chị P.T.T.B (42 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đã gửi đơn phản ánh đến Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về việc bản thân đã tiêu tốn 260 triệu đồng tại 'Phòng khám' YC Việt Nam (số 85 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhưng qua khoảng 6 tháng điều trị, tình trạng da không cải thiện.

Trong đơn, chị B cho biết, bản thân không may mắn là từ khi sinh ra đến nay, chị B đã có một làn da không đều màu, tối xỉn, tăng sắc tố ở vùng mặt, cổ, lưng, tay. Sau khi sinh con, các nhược điểm này càng rõ nét khiến chị B ngày càng tự ti. Bởi vậy, chị B khao khát có một làn da trắng trẻo, không thâm sạm.

Ngày 19/9/2023, chị B tình cờ xem được clip quảng cáo chữa bệnh lý về da như nang lông, sẹo thâm, dày sừng… trên fanpage: "BS. Lưu Mạnh Trung – Chuyên Điều trị Da liễu cơ sở Hà Nội", "Bác sĩ Lưu Mạnh Trung da liễu số 1 Hà Nội", chị B đã tương tác với các fanpage này để hỏi về tình trạng da. Ngay sau đó, chị B được hướng dẫn đến "phòng khám" YC Việt Nam tại địa chỉ số 85 Bùi Thị Xuân, Hà Nội.

Chị B (42 tuổi, ở Hà Nội) điều trị da tại "phòng khám" YC Việt Nam (số 85 Bùi Thị Xuân, Hà Nội) với tổng chi phí đã thanh toán là 260 triệu đồng. Ảnh: Bảo Loan

Theo hướng dẫn, ngày 21/9/2023, chị B đã có mặt tại "phòng khám" này và được nhân viên lễ tân tên Mai Hương hỗ trợ, giới thiệu gặp một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse tự giới thiệu là bác sĩ (vì không có biển tên nên không biết tên chính xác). Tại đây, nhân viên Mai Hương và nữ "bác sĩ" đã soi, kiểm tra tình trạng da ở vùng da bị thâm trên cơ thể chị B, bao gồm: mặt, lưng, hai bắp tay, cổ, nách, gáy…

Chị B cho biết: "Tại buổi nói chuyện này, hai bạn đã thuyết phục tôi điều trị hết các vùng mà da và mặt tôi đang có khuyết điểm. Đồng thời, họ đưa ra các mức giá (nói miệng, không có bảng giá dịch vụ) 110 triệu đồng điều trị các vùng cổ, gáy, lưng, tay, ngực, nách; 90 triệu đồng điều trị rãnh cười, nhăn trán, nhăn mắt. Họ khẳng định sẽ điều trị da của tôi hiệu quả ít nhất là 80%. Vì cơ sở này lớn, nằm ở vị trí đắc địa nên tôi đã đồng ý và chuyển khoản thanh toán số tiền 200 triệu đồng".

Tình trạng da của bạn đọc P.T.T.B sau gần 6 tháng điều trị tại YC Việt Nam nhưng không cho kết quả tốt. Ảnh: NVCC

Theo chị B, sau khi được đưa lên tầng trên để bắt đầu buổi điều trị đầu tiên, chị B được tẩy trang, tẩy da chết, đắp mặt, ủ tê, bắn máy vùng ngực, lưng, cổ, gáy, tay, mặt. Sau đó, thực hiện tiêm điểm tê mặt để làm rãnh cười, nhăn trán, nhăn mắt.

Trong quá trình điều trị, chị B tiếp tục được những người tại đây mời thực hiện "gói da" bao đẹp. Vì nếu không thực hiện sớm sẽ sớm bị như vùng lưng, cổ. Chị B được "bác sĩ" Quỳnh báo giá gói chăm sóc da mặt là 60 triệu đồng. Chị B đã tiếp tục tin tưởng và chuyển khoản thanh toán với tổng chi phí điều trị cộng dồn là 260 triệu đồng.

Đến khoảng 19h ngày 21/9/2023, sau khi thực hiện các bước điều trị trong lần đầu tiên, chị B được đưa hợp đồng và đề nghị ký. Do vừa được làm điểm tê, hơi đau đầu và vì là phòng khám, chị B đã rất tin tưởng nên đã nhanh tay ký hợp đồng dịch vụ mà không đọc kỹ các điều khoản.

Gần 6 tháng điều trị, cam kết cải thiện da 80% không đạt vẫn quyết không hoàn tiền

Theo chị B, trong suốt gần 6 tháng điều trị, chị B được "bác sĩ" Quỳnh và sau này là "bác sĩ" Nhung thực hiện bắn máy; hai người cùng phụ rửa mặt, tẩy da chết, bôi tê là Huyên và sau này là Chi; thực hiện điểm tê, chạy máy làm rãnh cười, nhăn trán là "bác sĩ" Hà.

Chị B cho biết, những người này đều mặc áo blouse trắng và tự nhận là bác sĩ. Trong suốt quá trình điều trị, chị B là người chủ động nhắc lịch điều trị. Sau hơn 3 tháng điều trị, vùng mặt, lưng, cổ, gáy và tay của chị B vẫn nhiều nốt đồi mồi, dày sừng thâm sạm, không thấy cải thiện như phòng khám hứa hẹn, quảng cáo. Phần rãnh cười và bọng mắt, tình trạng thâm mắt, nhăn đuôi mắt dù được can thiệp 2 lần điểm tê và chạy máy cũng không cải thiện. Thậm chí là vùng lông mày 2 lần bị xếch ngược lên vùng trán. Trong khi trước đó, phòng khám luôn khẳng định chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất là xóa hết rãnh cười.

Hình ảnh chị B cung cấp đến YC Việt Nam thời điểm chưa ký hợp đồng điều trị (19/9) so với hình ảnh sau gần 6 tháng điều trị, kết quả không thay đổi. Thậm chí, phần cung chân mày của chị B bị xếch ngược. Tư liệu: NVCC

Chị B đã đề nghị phòng khám xem xét lại phác đồ điều trị, nghiên cứu lại da vì mọi nỗ lực điều trị không được như kỳ vọng, không mang lại sự hiệu quả hay cải thiện như đã hứa hẹn. Sau đó "bác sĩ" Quỳnh đã đưa thêm 01 hộp kem trị sắc tố da bôi mỗi sáng tối nhưng kết hợp bôi kem và điều trị tại phòng khám hơn 5 tháng, tình trạng da của chị B không có sự cải thiện.

Cùng thời điểm này, do sức khỏe không được tốt, chị B đã tiến hành khám tổng quát và phát hiện bản thân bị nang tuyến giáp, thoái hóa đốt sống cổ, đau cổ vai gáy và buộc phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Cộng với việc điều trị không cải thiện, chị B đã đề nghị phòng khám ngừng sử dụng dịch vụ và thanh lý hợp đồng dựa trên bảng giá dịch vụ cơ sở của phòng khám đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. Tuy nhiên, phía YC Việt Nam đã đưa ra 4 phương án buộc chị B phải lựa chọn, là: Thay đổi phác đồ, tiếp tục điều trị; đổi sang dịch vụ khác của phòng khám; chuyển gói dịch vụ cho bạn bè và cuối cùng là thanh lý hợp đồng, nhận lại giá trị hợp đồng từ 10 – 30%.

Khi được yêu cầu thanh lý hợp đồng, YC Việt Nam đề nghị bạn đọc P.T.T.B 4 hình thức chuyển đổi. Tư liệu: NVCC

"Tôi thấy rằng, chuyển hợp đồng dịch vụ làm đẹp không có hiệu quả cho bạn bè, người thân là việc làm dối trá, tôi không thể làm. Với việc chấp nhận khoản thanh lý 10 – 30% là không thỏa đáng. Tôi cần PK YC thanh lý hợp đồng dựa trên bảng giá dịch vụ để hoàn lại số tiền trong hợp đồng cho tôi trên tinh thần thỏa đáng, tôn trọng lẫn nhau, rủi ro thì sẻ chia, lợi ích thì hài hòa", chị B khẳng khái.

Vì có nhiều dấu hiệu nghi ngờ chất lượng dịch vụ tại đây, chị B đã lục tìm hợp đồng sử dụng dịch vụ ký với "phòng khám" mới tá hỏa, hợp đồng đã ký có nhiều điểm gây bất lợi cho khách hàng.

Theo hướng dẫn của phóng viên, bạn đọc P.T.T.B đã tiến hành khám da và đã được Bệnh viện Da liễu Trung ương tiến hành lấy mẫu mô da để sinh thiết.

Trong buổi làm việc với phóng viên, chị B khẳng định, điểm điều trị da của chị B là "phòng khám" da liễu nhưng không công khai bảng giá dịch vụ; sau ký hợp đồng, chị B chỉ nhận được phiếu thu tiền; không công khai số điện thoại hoặc cách thức liên lạc của quản lý/chủ cơ sở để phản ánh dịch vụ; các sản phẩm điều trị do phòng khám cung cấp như kem tăng sắc tố, tế bào gốc, kem tăng sinh collagen, kem trị nám, tế bào gốc đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác rõ ràng theo quy định…

Chị B khẳng định, khoản tiền 260 triệu đồng là khoản vay ngân hàng nên từ việc điều trị không hiệu quả này, vợ chồng chị B đã thường xuyên xảy ra xô xát, "cơm không lành, canh không ngọt".

Phát hiện nhiều 'không' tại cơ sở làm đẹp da YC Việt Nam

Trong vai khách hàng có nhu cầu thăm khám về da, phóng viên đã tuần tự để lại tin nhắn trên 2 fanpage mà chị B cung cấp và cũng được điều hướng đến "phòng khám" YC Việt Nam (số 85 Bùi Thị Xuân) và thấy rằng, những phản ánh của chị B là có cơ sở.

Thứ nhất, mặc dù bên ngoài địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân có treo baner quảng cáo "phòng khám YC Việt Nam) nhưng trước cửa địa chỉ này, phóng viên không ghi nhận được biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động và bác sĩ phụ trách chính tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này.

Thứ hai, khu vực sảnh của cơ sở này không thể hiện bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

2 phiếu thu của cơ sở YC Việt Nam mà bạn đọc P.T.T.B nhận lại được đóng dấu đỏ "không hoàn tiền dưới mọi hình thức". Ảnh: NVCC

Thứ ba, có mặt tại cơ sở được cho là khám bệnh, chữa bệnh này vào ngày 11/4, phóng viên được gặp một người đàn ông khoảng 34 tuổi, tự nhận là bác sĩ Lưu Mạnh Trung (không có biển tên) thăm khám da bằng một chiếc máy soi da.



Trong quá trình soi da, người đàn ông tự nhận là bác sĩ Lưu Mạnh Trung đã tư vấn cho phóng viên gói điều trị nám và viêm nang lông (ở hai bắp tay) trị giá 30 triệu đồng, giảm còn 26 triệu đồng. Mặc dù phóng viên nhiều lần nhắc đến và đề nghị cho xem bảng giá dịch vụ nhưng người đàn ông và cơ sở này đã không đáp ứng khách hàng.

Liên quan đến cơ sở 85 Bùi Thị Xuân, thông tin đến phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du cho biết, địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân có 2 loại hình dịch vụ, bao gồm: Phòng khám Chuyên khoa da liễu trực thuộc Công ty TNHH YC Beauty Centrer (chỉ được hoạt động tại tầng 3) và hộ kinh doanh YC Việt Nam (hoạt động tại tầng 1, tầng L, tầng 2).

Phòng khám chuyên khoa Da liễu trực thuộc Công ty TNHH YC Beauty Centrer do bà Trần Thị Thu Hà là bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn.

Vào thời điểm kiểm tra gần nhất vào ngày 26/3/2024, phòng khám này xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan nhưng thời điểm kiểm tra, phòng khám không có bệnh nhân.

Các sản phẩm mỹ phẩm điều trị da do chị P.T.T.B cung cấp đều không thể hiện đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, cũng như đơn vị chịu trách nhiệm trên thị trường theo quy định. Ảnh: Bảo Loan

Tầng 4 của tòa nhà này gồm 5 phòng, bên ngoài cửa các phòng được dán giấy với nội dung thông báo "phòng không hoạt động". Giám đốc Công ty YC Beauty Centrer là bà Nguyễn Thị Hằng giải trình là do công ty đang có hướng mở rộng phạm vi kinh doanh tại tầng 4 và 5 của tòa nhà nên hiện tại các phòng này chưa hoạt động.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du, tại cơ sở thẩm mỹ, thời điểm kiểm tra có 3 khách hàng đang thực hiện dịch vụ chăm sóc da tại tầng L của tòa nhà. Mặc dù không phát hiện rác thải y tế nhưng đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở này không triển khai các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, không triển khai các hoạt động quảng cáo khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, trong năm 2023, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc Hộ kinh doanh YC Việt Nam từng bị UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng vì hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Đồng thời, cơ sở này bị xử phạt 25 triệu đồng với các hành vi: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mắt mũi, môi, khuôn mặt, bụng, ngực, mông…), xăm, phun, thêu da có sử dụng thuốc tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về khoa thẩm mỹ.

Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Với hình thức phạt bổ sung nói trên, liệu rằng ở thời điểm bắt đầu điều trị da cho bạn đọc P.T.T.B (21/9/2023), cơ sở này có điều trị "chui" và thực hiện các xét nghiệm để lên phác đồ điều trị bệnh cho khách hàng?

Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) sẽ tiếp tục thông tin…!

Trong quá trình thực hiện tuyến bài, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) mong các bạn đọc là nạn nhân của 'Phòng khám' YC Việt Nam hoặc nạn nhân của các cơ sở y tế không đảm bảo uy tín, phối hợp cung cấp thông tin để Chuyên trang tiếp tục có thêm những thông tin chân thực, khách quan phản ánh cảnh báo đến độc giả. Mọi liên lạc xin liên hệ đường dây nóng: 0931.965.967; hoặc Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Phòng khám thẩm mỹ Cao Kim và hàng loạt nha khoa, thầy thuốc bị xử phạt do vi phạm quy định pháp luật GĐXH - Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt nhiều cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập do vi phạm quy định pháp luật về hoạt động, hành nghề, quảng cảo...