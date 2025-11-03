Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Kiểm tra thường quy không phát hiện sai phạm

Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin về sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) được chẩn đoán mất thị lực mắt trái sau khi tiêm chất làm đầy (filler) vùng sống mũi, tại cơ sở thẩm mỹ Pusan (Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan, số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP. Hà Nội) vào ngày 19/8/2025.

Liên quan đến sự việc trên, trong buổi làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai Lan – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tương Mai cho biết phường hoàn toàn chưa nhận được thông tin phản ánh về vụ việc nói trên.

Trước đó, sau khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức vận hành, ngày 12/8, đoàn kiểm tra của phường Tương Mai đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với cơ sở thẩm mỹ Pusan.

Cận cảnh vùng mắt, mũi của bà Đỗ Thị Q. bị biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy tại cơ sở thẩm mỹ Pusan.

Theo bà Mai Lan, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan có tên gọi khác là Thẩm mỹ viện Quốc tế Pusan, hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh. Ngày 8/9/2023, cơ sở này được Phòng Tài chính - Kế hoạch (UBND quận Hoàng Mai cũ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Hộ kinh doanh Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (địa chỉ tại số 8, ngách 1, ngõ 482 đường Trương Định). Chủ hộ là ông Nguyễn Quang Hưng (SN 1990, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cũ).

Phạm vi hoạt động của cơ sở gồm các dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu, bao gồm: Chăm sóc da, làm trắng da, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon gọn cơ thể) bằng máy công nghệ cao không xâm lấn, phun xăm thẩm mỹ, làm móng, trang điểm (không phẫu thuật, không chảy máu).

Tại biên bản kiểm tra thường quy của UBND phường Tương Mai ngày 12/8/2025 (trước thời điểm sự việc liên quan bà Q. xảy ra khoảng một tuần), bà Nguyễn Thị Dịu là đại diện, phụ trách cơ sở làm việc với Đoàn kiểm tra và ký cam kết biên bản. Ảnh: UBND phường Tương Mai cung cấp

Bà Mai Lan cho biết, tại thời điểm kiểm tra thường quy ngày 12/8, bà Nguyễn Thị Dịu là người phụ trách chính, làm việc với đoàn kiểm tra. Bà Dịu cung cấp đầy đủ giấy phép hành nghề, đăng ký kinh doanh.

Thời điểm kiểm tra, các phòng của cơ sở không có khách. Qua kiểm tra, đoàn không thấy hoạt động phun xăm xâm lấn, không phát hiện dụng cụ như bơm kim tiêm, thuốc, hóa chất.

Theo bà Mai Lan, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đúng danh mục được cấp phép, nghiêm cấm hành nghề trái quy định. Bà Nguyễn Thị Dịu – đại diện cơ sở – cũng ký cam kết với đoàn kiểm tra.

Video: Tình trạng hiện tại của bà Đỗ Thị Q. sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Cũng theo bà Mai Lan, bà Nguyễn Thị Dịu – phụ trách chính cơ sở – đã có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo về tạo mẫu, chăm sóc sắc đẹp chuyên ngành phun thêu thẩm mỹ do Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội cấp vào tháng 5/2019. Cơ sở này cũng đã có thông báo về việc đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ gửi Sở Y tế Hà Nội, với phạm vi hoạt động đăng ký là thẩm mỹ không phẫu thuật.

"Tuy nhiên, với thông tin từ quý báo cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo UBND phường để thành lập đoàn kiểm tra, tiếp tục kiểm tra đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan", bà Mai Lan cho hay.

Nhân viên thừa nhận có vụ việc, chủ cơ sở nói 'không liên quan'

Tại thời điểm PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội có mặt tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan, anh Vũ Minh Phương - nhân viên chăm sóc khách hàng kiêm lễ tân, thừa nhận sự việc liên quan đến khách hàng Đỗ Thị Q. đã xảy ra trước đó, đồng thời cho biết cơ sở đã hỗ trợ đưa khách hàng đi cấp cứu.

Thế nhưng, tại buổi làm việc chính thức với phóng viên, bà Nguyễn Thị Dịu – quản lý cơ sở thẩm mỹ Pusan – lại phủ nhận toàn bộ thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo bà Dịu, cơ sở đã được sang nhượng lại từ chủ cũ là ông Nguyễn Quang Hưng kể từ ngày 20/9/2025, trong khi sự việc của khách hàng Đỗ Thị Q. xảy ra ngày 19/8, tức trước thời điểm sang nhượng nên bà "không biết và không liên quan".

Cơ sở thẩm mỹ Pusan tại số 6 đường Bờ sông Sét (phường Tương Mai) - nơi xảy ra sự việc của bà Đỗ Thị Q. Ảnh: Bảo Loan

Bà Dịu cho biết cơ sở mới đi vào hoạt động trở lại, hiện chưa có khách hàng, chỉ có hai nhân viên chăm sóc khách hàng kiêm lễ tân, trong đó anh Phương là người thân họ hàng, vừa được bà đưa về làm việc sau thời điểm sang nhượng.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến biên bản kiểm tra của UBND phường Tương Mai lập ngày 19/8, trong đó ghi rõ bà Nguyễn Thị Dịu là người đại diện cơ sở làm việc, ký biên bản cam kết và nhân viên Phương thừa nhận sự việc của khách hàng Đỗ Thị Q. xảy ra tại cơ sở thì mọi lời giải thích của bà Dịu sau đó đều bất nhất và có dấu hiệu phủ nhận trách nhiệm.

Cận cảnh hợp đồng sang nhượng cơ sở thẩm mỹ Pusan được ký ngày 20/9 không có xác nhận của cơ quan công chứng chính quyền địa phương do bà Dịu cung cấp. Bà Dịu cũng khẳng định cơ sở đã "thay tên đổi chủ" và chỉ chịu trách nhiệm với khách hàng Đỗ Thị Q. nếu bà Q. thực hiện đúng các dịch vụ nằm trong danh mục được cấp phép, khiến thông tin thêm phần mâu thuẫn.

Để chứng minh việc sang nhượng, bà Dịu cung cấp một hợp đồng chuyển nhượng thương mại thể hiện nội dung chuyển giao cơ sở từ ngày 20/9. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ là bản viết tay sơ sài, không có chứng thực, công chứng để xác minh tính pháp lý.

Đáng chú ý, bà Dịu còn khẳng định cơ sở đã "thay tên đổi chủ" và cơ sở chỉ chịu trách nhiệm với khách hàng nếu khách được thực hiện đúng các dịch vụ nằm trong danh mục được cấp phép, khiến thông tin thêm phần mâu thuẫn.

Sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. không chỉ là nỗi đau của một cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang đặt niềm tin vào các cơ sở làm đẹp thiếu trách nhiệm. Với những thông tin đang dần hé lộ, liệu Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan có dễ dàng "phủi bỏ" trách nhiệm khi sức khỏe, tinh thần của khách hàng đã và đang bị tổn hại nghiêm trọng?

Theo phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thị Q. (sinh năm 1965, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trong tình trạng mất thị lực mắt trái, bệnh nhân Q. có tiền sử phẫu thuật xoang mũi cách đây hơn 10 năm, glôcôm cách đây 2 năm đã phẫu thuật, đồng thời dị ứng với Oxacillin, Ibuprofen và Clarithromycin. Bệnh sử: Bệnh nhân kể lại, khoảng 14h ngày 19/8, được ủ tê để làm thủ thuật thẩm mỹ nâng mũi. Đến 15h cùng ngày, sau khi được tiêm một loại chất không rõ nguồn gốc vào vùng mũi, bệnh nhân đột ngột đau đầu, đau dữ dội vùng ổ mắt trái, mờ mắt, buồn nôn, nôn khan, nhưng không liệt vận động tay chân. Sau đó, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn, tại đây đã được chụp MRI sọ não và CT hàm mặt, rồi chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương sáng 20/8 trong tình trạng sưng nề nhiều vùng mũi và hốc mắt trái, đau nhiều nửa đầu và vùng hốc mắt trái, mất thị lực mắt trái, nên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện vào Trung tâm Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai lúc 20h45 cùng ngày, được hội chẩn toàn bệnh viện, thống nhất chẩn đoán: mất thị lực mắt trái, theo dõi do tắc động mạch trung tâm võng mạc. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu hiệu biến chứng sau tiêm chất làm đầy vùng mũi, đồng thời đề nghị liên hệ và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để can thiệp cấp cứu.

Cận cảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan.

