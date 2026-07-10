Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 10 - 12/7/2026: Cúp điện từ 6h nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 10 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 10 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 10 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Phước Thành, Tùng Lâm, Đa Phú, Kim Thạch, Hố Hồng Cầu Ngo, Măng Linh, Ankoret - Suối Vàng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hẻm 12P, 13P Nguyên Tử Lực, Thái Phiên (Trường học Thái Phiên đến Ngã Ba Nguyễn Hữu Cầu), Trường Xuân, Đa Qúy (Hẻm đường Hầm Đá đến Đ/C 40), Đa Thọ, Hồ Xuân Hương (ngã ba Nam Hồ - Hồ Xuân Hương đến Hồ Than Thở), Lương Đình Của. (mỗi trạm cắt 1h để công tác)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 đoạn đường Ma Trang Sơn, Trần Bình Trọng, Lê Lai, Hàn Thuyên, Nguyễn Thượng Hiền, 1 đoạn đường Dã Tượng.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/07/2026 đến 12:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực đường Tố Hữu, Ngã 3 Đại Bình về hướng các khu vực đường: Lam Sơn, Trần Phú, Đội Cấn, Lê Hồng Phong, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm…; - Toàn bộ khu vực từ Coop.Mart đến NM Chè đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Phan Ngọc Hiển, Phan Chu Trinh, Làng mới Tân Hà và hướng vào Lộc Tân – Phường 2 Bảo Lộc; - Khu vực từ đường Lý Tự Trọng về hướng: Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Công Trứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Bùi Thị Xuân, Hồ Tùng Mậu… đến Ngã 3 Nguyễn Công Trứ - Chu Văn An.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực từ đường Lý Tự Trọng về hướng: Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Công Trứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Bùi Thị Xuân, Hồ Tùng Mậu… đến Ngã 3 Nguyễn Công Trứ - Chu Văn An.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Đamri sau trụ 473/378
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Đamri sau trụ 473/378
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 476/115/48/1 GX Tân Bình Lộc Thanh vào hướng Thanh Xuân, Lộc Thanh - Phường 1 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Thôn R'lơm và các công ty trên địa bàn thôn R'lơm thuộc xã Đơn Dương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Công ty TNHH SX&TM Hải Đăng An thuộc xã Ka Đô.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Các thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Đơn Dương;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/7/2026.
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba Chi Rông dọc đường Quốc lộ 20 xuống tới ngã ba Xóm Chung thuộc xã Đức Trọng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:34:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Tân Liên thuộc xã Tân Hội.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Hiệp An thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Thôn Thạch Tân, xã Tân Hà Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hang Hớt, xã Nam Ban Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hang Hớt, xã Nam Ban Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/7/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/7/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lương xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: - Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1; - Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lộc Quảng, Xã Bảo Lâm 1; - Các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1; - Một phần tổ 16, tổ 20 Lộc Phát, phường 1 Bảo Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/7/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/7/2026.
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