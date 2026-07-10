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Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư

Thứ sáu, 10:22 10/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 09:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 14:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Quốc Kỷ - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 8B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Thành - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 09:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp; Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 11/07/2026 đến 14:15:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1B, 3 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận, Phước Thuận 1, Huê 3, Tường 1 - xã Phước Long; Ấp Phước 2 - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Ninh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 08:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Định - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Hòa - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Xóm Tre - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:45:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bần Ổi, Bến Bào - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:45:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp 3 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Hòa Phong, Phan Mầu, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15, 14, 16, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15, 14, 16, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

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