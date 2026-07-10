Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/7/2026: Sẽ cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 09:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 2 - phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 14:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Quốc Kỷ - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Tốt A - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 8B - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 13:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 8B, 9C - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Thành - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 09:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp; Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1A - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 11/07/2026 đến 14:15:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1B, 3 - xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận, Phước Thuận 1, Huê 3, Tường 1 - xã Phước Long; Ấp Phước 2 - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 08:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh An - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Định - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Hòa - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Xóm Tre - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/07/2026 đến 15:45:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 16:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bần Ổi, Bến Bào - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:45:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 16:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp 3 - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 15:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Hòa Phong, Phan Mầu, Kinh Xáng - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 16:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 15:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/07/2026 đến 15:30:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hội - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15, 14, 16, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 17:00:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15, 14, 16, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/07/2026 đến 12:30:00 ngày 11/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 12:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình; Ấp 21, 33, 36, 38, Cá Rô, Hậu Bối 1, 2, Ninh Lợi, Trà Co, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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