Mẹo ăn uống khi đi máy bay: Nên chọn món ăn gì để tránh đầy bụng, khó tiêu

Các loại thực phẩm nên ăn khi đi máy bay

Nước

Thông tin từ VOV, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nmami Agarwal (Ấn Độ) từng cho biết, theo Hiệp hội Y tế Hàng không Vũ trụ, chất khí trong cơ thể chúng ta có thể giãn nở tới 25% khi đang bay. Vì thế trước khi lên máy bay, bạn nên ăn nhẹ, chọn những món dễ ăn, trong đó trái cây là lựa chọn khá tốt, đặc biệt là chuối. Loại quả nay chứa nhiều kali, giúp điều chỉnh huyết áp và giảm bớt nguy cơ chuột, hiện tượng dễ xuất hiện trong chuyến bay dài.

Chuyên gia Agarwal cũng lưu ý, nếu chuyến bay diễn ra vào buổi chiều hoặc buổi tối, bạn nên ăn một bữa nhỏ cân bằng. Loại protein lành mạnh như trứng hoặc cá sẽ có tác dụng tốt cho chuyến bay. Món salad với chất béo tốt như bơ và các loại hạt cũng tạo nên bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nước là thức uống quan trọng nhất mà bạn nên sử dụng trên máy bay. Da của bạn sẽ dễ bị khô vì vậy bạn cần dưỡng ẩm cho da trước khi lên máy bay. Nước sẽ giữ cho cơ thể bạn trữ được nhiều nước và giúp cơ thể thích nghi với việc du lịch ở độ cao đến chóng khi đi máy bay.

Nước là thức uống quan trọng nhất mà bạn nên sử dụng trên máy bay.

Ở độ cao 10.000 - 12.000m, áp suất không khí thấp hơn nhiều so với mực nước biển. Khi áp suất giảm, khí bắt đầu nở ra khiến dạ dày của bạn cảm thấy khó chịu. Việc ở trong một không gian kín với nhiều người khác cũng có thể khiến hệ thống miễn dịch của bạn bị ảnh hưởng.

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe, giàu protein, chữa cảm lạnh và giúp cân bằng cơ thể, đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi, ợ chua. Trước khi lên máy bay, đừng quên ăn một cốc sữa chua nhỏ với một ít trái cây, vừa nhẹ bụng vừa có lợi.

Thực phẩm nên tránh sử dụng khi đi máy bay

Cải xoăn, các loại rau sống

Với những ai sắp đi máy bay, cần tránh các loại rau sống và rau cải xoăn. Các loại rau này có thể khiến hành khách dễ bị đầy bụng, đầy hơi khó chịu. Bên cạnh đó, ăn rau sống cũng làm tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn gây đau bụng. Vì thế, nên ưu tiên ăn các loại hoa quả lành mạnh hoặc các loại rau xanh nấu chín, đặc biệt nếu bạn sắp có chuyến bay.

Thông tin trên VTC News, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, hành tỏi cũng nên tránh sử dụng khi đi máy bay, vì những món ăn này chứa hàm lượng chất béo cao và cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, nhiều khả năng sẽ dẫn đến đầy hơi, gây khó chịu cho dạ dày. Không những vậy, thức ăn giàu chất béo tồn tại lâu trong dạ dày có thể gây ợ chua hoặc trào ngược axit dữ dội ở một số người.

Với những ai sắp đi máy bay, cần tránh các loại rau sống và rau cải xoăn. Các loại rau này có thể khiến hành khách dễ bị đầy bụng, đầy hơi khó chịu.

Cả hành và tỏi đều chứa nhiều fructan có đặc tính gây đầy hơi.Người không dung nạp fructan sẽ bị đầy hơi và đau bụng. Thêm nữa, hành tỏi còn gây mùi khó chịu không chỉ cho bản thân bạn mà cả những người ngồi cạnh trên chuyến bay.

Các loại thịt đỏ

Theo nhiều nghiên cứu, các loại thịt đỏ gồm thịt bò, cừu… và cả những loại thịt đã qua chế biến như xúc xích, thịt xông khói… Những loại thịt này được cho là tiêu hóa chậm hơn so với thịt gà hoặc cá. Cũng do tiêu hóa chậm hơn nên khi lưu lại lâu trong ruột, chúng lại xảy ra quá trình lên men, tạo vi khuẩn và khí trong đường tiêu hóa gây đầy hơi, khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Trên một chuyến bay dài, việc chậm tiêu hóa và đầy bụng sẽ tạo cảm giác không thoải mái. Vì thế, hành khách và đặc biệt những ai có vấn đề về tiêu hóa tốt nhất không nên tiêu thụ các món ăn có thịt đỏ.

Làm gì để để hỗ trợ tiêu hóa trên máy bay?

Trong khi di chuyển bằng máy bay, điều quan trọng là bạn phải tăng cường uống nước. Độ ẩm trên máy bay rất thấp. Môi trường hanh khô này có thể khiến bạn bị mất nước nhanh hơn. Rượu và các thức uống có cồn, cà phê là những thứ có thể gây mất nước, kích thích hệ thần kinh làm tăng sản xuất các hormone căng thẳng.

Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể thử ca cao nóng, matcha latte làm từ sữa hạnh nhân, trà thảo dược, nước điện giải. Hoặc các loại đồ uống nóng, không chứa caffein.

Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể thử ca cao nóng, matcha latte làm từ sữa hạnh nhân, trà thảo dược, nước điện giải. Hoặc các loại đồ uống nóng, không chứa caffein. Các loại thức uống bổ sung dưỡng chất và vitamin thay thế bữa ăn cũng là giải pháp tiện lợi nhất thời, giúp bạn vượt qua cơn đói.

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