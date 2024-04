Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của thời đại kinh tế số, việc tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp nhưng thách thức đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Trong bối cảnh kinh doanh số hóa sôi động, Nệm Thuần Việt đã phát triển môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả dựa trên văn hóa làm việc 5 không. Điều này không chỉ giúp công ty chiêu mộ và giữ chân nhân tài, đồng thời trở thành một môi trường trải nghiệm lý tưởng cho các bạn trẻ yêu thích thử thách.

1. Văn hoá giao tiếp 3 không: Không phán xét, không than phiền, không đổ lỗi

Nệm Thuần Việt đang đang dần hướng mình trở thành một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Do đó với văn hóa giao tiếp 3 không, không phán xét - không than phiền - không đổ lỗi. Mỗi nhân viên tại Nệm Thuần Việt đều được khuyến khích tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp. Thay vì than trách các vấn đề, mọi người sẽ tập trung vào giải pháp tìm cách khắc phục và cải thiện.

Với văn hóa giao tiếp 3 không này, Nệm Thuần Việt sẽ mang đến cho các bạn trẻ một môi trường làm việc thoải mái và hỗ trợ, nơi mà thế hệ gen Z năng động có thể tự tin thể hiện năng lực và quan điểm cá nhân mà không cần lo lắng về việc bị phê phán hay đánh giá tiêu cực từ các anh chị.

Đồng thời rèn luyện trong môi trường giao tiếp với văn hóa 3 không còn giúp các bạn trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả, học được cách lắng nghe tôn trọng và biểu đạt ý kiến tử tế, chân thành. Từ đó sẽ giúp các bạn tăng cường hiệu suất làm việc và thúc đẩy sự sáng tạo tối đa.

2. Văn hoá OKRs: Nói không với những mục tiêu không quan trọng

Áp dụng phương pháp quản trị công việc theo mục tiêu OKRs (Objective - Key Results), Nệm Thuần Việt đặt ra những mục tiêu quan trọng theo từng quý làm việc. Qua việc nói không với những mục tiêu không quan trọng, văn hoá OKRs giúp các bạn trẻ tập trung vào những mục tiêu mang lại giá trị cao nhất cho tổ chức.

OKRs là một công cụ minh bạch giúp mọi người hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch của công ty. Các bạn trẻ sẽ được thấy rõ sự liên kết giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu tổ chức, từ đó sẽ tạo cho các bạn sự chủ động trong việc thiết lập mục tiêu. Đồng thời là phát triển các kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch và tự đánh giá tiến độ công việc của mình, hướng đến việc dần hoàn thiện các kỹ năng công việc ở mức tối đa, trở thành một nhân viên chuyên nghiệp và ưu tú.

3. Văn hóa giá trị cốt lõi: Thắng không kiêu, bại không nản

Lựa chọn phát triển trong một môi trường làm việc với 1 trong 5 giá trị cốt lõi tiêu biểu "Thắng không kiêu, bại không nản" các bạn trẻ sẽ rèn luyện được tinh thần kiên nhẫn và quyết tâm trong công việc. Cùng với đó là học được cách đối mặt với thách thức và khó khăn một cách bình tĩnh, không bỏ cuộc trước thất bại khó khăn.

Đồng thời với tinh thần công việc này còn giúp xây dựng nên một môi trường công việc đoàn kết và thân thiện, nơi các bạn trẻ sẽ hỗ trợ và động viên lẫn nhau để cùng tiến lên và vươn tới thành công sau những thất bại.

Với văn hóa làm việc 5 không, Nệm Thuần Việt không chỉ trở thành một môi trường làm việc đáng trải nghiệm mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ muốn thử thách bản thân và phát triển sự nghiệp.

