Nên dùng miếng rửa bát trong bao lâu thì thay?

Nhiều loại vi khuẩn vẫn tiếp tục ẩn náu bên trong miếng rửa bát

Theo VTV, một nghiên cứu từ đại học Khoa học ứng dụng Furtwangen và đại học Justus Liebig ở Gießen đã phát hiện ra rằng có tới 362 loài vi khuẩn khác nhau sinh sôi trong miếng bọt biển rửa chén.

Với cấu trúc nhiều lỗ nhỏ, bọt biển cung cấp một bề mặt rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn, miếng bọt biển rửa bát nên được thay thế ít nhất một tuần một lần.

Các loại vi khuẩn thường xuất hiện trong môi trường nước và môi trường tự nhiên dễ dàng sinh sôi trong miếng bọt biển. Đáng chú ý, ngay cả những vi khuẩn thường cư trú trên da người cũng có thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường ẩm ướt này. Một chút an ủi nhỏ là vi khuẩn từ phân và các vi khuẩn gây tiêu chảy chỉ được tìm thấy với số lượng hạn chế.

Dấu hiệu nên thay miếng rửa bát

Với miếng mút, mùi khó chịu kéo dài dù đã xả sạch là dấu hiệu không nên bỏ qua. Bề mặt nhớt, đổi màu nhiều, lâu khô hoặc xuất hiện tình trạng vụn cũng cho thấy dụng cụ đã xuống cấp.

Miếng bọt biển rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình, nhưng ít ai biết rằng chúng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Với lưới sợi rối, hãy kiểm tra các sợi và kết cấu tổng thể. Lưới bị bung, đứt, xơ nhiều hoặc biến dạng có thể không còn làm sạch hiệu quả như ban đầu. Nếu dầu mỡ bám lâu ngày, khó vệ sinh hoặc lưới có mùi dai dẳng, việc thay mới cũng là lựa chọn hợp lý.

Ngoài ra, khả năng làm sạch giảm rõ rệt cũng là một căn cứ quan trọng. Một dụng cụ dù chưa rách hoàn toàn nhưng không còn loại bỏ tốt dầu mỡ và cặn thức ăn thì cũng không nên cố sử dụng chỉ để kéo dài thêm thời gian.

Những món đồ cần được thay thường xuyên theo định kỳ

Thông tin trên VTC News, lược chải tóc khá bền nhưng vẫn chứa các mầm bệnh, vì vậy nên thay sau 1 năm cho dù bạn đánh rửa thường xuyên.

Khăn lau mặt luôn ướt, lại thường được để trong môi trường ẩm, chứa nhiều chất dầu từ da mặt người nên vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất nhiều. Bạn nên thay mới nó sau 3 tháng.

Ruột gối cần được thay sau 6 tháng - 1 năm bởi nó chứa nhiều mạt bụi - loài rệp nhỏ kích thước khoảng 1/4 mm, là tác nhân gây nổi mẩn, sưng tấy, ngứa ngáy. Ruột gối cũng chứa nhiều bào tử nấm, theo nghiên cứu của Trường Đại học Manchester, Anh có hàng nghìn bào tử nấm đối với gối đã dùng quá 1,5 năm. Chúng có thể xâm nhập đường hô hấp, gây hen suyễn, viêm mũi.

Sau mỗi lần rửa, nên xả kỹ miếng mút hoặc lưới dưới vòi nước để loại bỏ thức ăn và dầu mỡ còn bám lại.

Cách dùng giúp miếng rửa bát sạch và bền hơn

Sau mỗi lần rửa, nên xả kỹ miếng mút hoặc lưới dưới vòi nước để loại bỏ thức ăn và dầu mỡ còn bám lại. Không nên để dụng cụ ngâm trong nước bẩn hoặc nước rửa bát sau khi đã hoàn thành việc rửa. Sau đó, đặt ở nơi thoáng để nước có thể thoát ra nhanh.

Với lưới sợi rối, cần chú ý các vụn thức ăn mắc giữa những sợi đan. Có thể xả trực tiếp dưới vòi nước và kiểm tra bằng mắt thường. Với miếng mút, nên vắt ráo sau khi dùng và đặt ở vị trí thông thoáng, tránh để phần đáy tiếp xúc thường xuyên với nước đọng.

Nếu gia đình thường xuyên rửa xoong nồi nhiều dầu mỡ, nên cân nhắc dùng dụng cụ riêng cho công việc này. Việc không bắt một miếng rửa bát xử lý tất cả loại chất bẩn sẽ giúp nó ít xuống cấp hơn. Quan trọng nhất vẫn là xả sạch và để khô sau mỗi lần sử dụng.

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