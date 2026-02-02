Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?

Thứ hai, 16:19 02/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".

Ai cũng bảo hoa quả thắp hương phải quả chín đừng có thắp quả xanh. Theo chuyên gia văn hóa, thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa, đây là một sự hiểu lầm về bản chất của nghi lễ.

Thờ cúng tổ tiên/Thần linh trong gia đình thực chất để bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên cũng như con người kính trọng. Trời đất bao la nuôi dưỡng vạn vật, cho ta những thứ vô giá để tồn tại và sinh sống như đất, nước, không khí... Cho nên những thứ mà con người dâng lên Trời đất, Gia tiên là những đồ có trong tự nhiên, như một sự báo đáp, thể hiện cho sự chăm chỉ lao động, làm ra cây trái tốt tươi cho hoa quả ngọt lành.

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín trong năm 2026? - Ảnh 1.

"Làm gì thì làm, các bạn phải nhớ cái gốc, đó là chúng ta sinh ra và lớn lên trong 1 nền nông nghiệp lúa nước. Mà nền nông nghiệp này, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác cũng đều có như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malayssia, Thái Lan... nên thờ cúng Thần linh/Tổ tiên thì các dân tộc có nền văn minh nông nghiệp lúa nước đều thực hành". Chuyên gia nhấn mạnh.


Trong thờ cúng, không có quy định cứng nhắc rằng phải dâng bao nhiêu hay phải đủ những gì.
Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là thái độ, cách thức dâng lễ và lòng thành kính khi hành lễ.


Có khi trong vườn nhà chỉ có một quả, hoàn toàn vẫn có thể dâng một quả ấy lên bàn thờ. Lễ vật nhỏ với người khác, nhưng cả nhà người ta chỉ có một quả ấy, và người ta dâng lên với toàn bộ niềm thành kính thì tâm không nhỏ, như vậy vẫn là đúng lễ!
Nên thắp hương quả xanh hay quả chín trong năm 2026? - Ảnh 2.

Các loại quả chưa chín hoàn toàn vẫn có thể dâng cúng bình thường.

Như vậy, các loại quả chưa chín hoàn toàn vẫn có thể dâng cúng bình thường.


Bởi hoa quả vốn là sự kết tinh của trời đất và sức lao động của con người. Việc quả chín hay chưa chín không phải là yếu tố quyết định.


Điều quan trọng nhất trong việc dâng cúng là tấm lòng thành kính của con cháu đối với thần linh và gia tiên, chứ không phải độ chín của hoa quả.


Nhiều người từng băn khoăn rằng: quả còn chưa ăn được thì sao lại dâng cúng. Câu hỏi này cũng có lý, nhưng là cái lý dùng mắt nhìn việc ăn theo như người phàm trần! Cho nên thực tế thần linh và gia tiên không “ăn” hoa quả theo nghĩa vật chất. Các ngài thụ hưởng hương- hoa- sắc- khí và quan trọng nhất là lòng thành của người dâng lễ. 


* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo. 

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín trong năm 2026? - Ảnh 3.5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biết

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Cùng chuyên mục

Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

- 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

- 6 giờ trước

GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

- 8 giờ trước

GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

- 20 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

- 22 giờ trước

GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

- 22 giờ trước

GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

- 22 giờ trước

GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ

Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ

- 1 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn những cây nên đặt trong nhà một cách phù hợp sẽ giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc, để có một căn phòng thông thoáng, trong lành từ đó tăng chất lượng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

- 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

- 2 ngày trước

GĐXH - Cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất, trang trọng là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc.

Xem nhiều

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top