Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?

Ai cũng bảo hoa quả thắp hương phải quả chín đừng có thắp quả xanh. Theo chuyên gia văn hóa, thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa, đây là một sự hiểu lầm về bản chất của nghi lễ.

Thờ cúng tổ tiên/Thần linh trong gia đình thực chất để bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên cũng như con người kính trọng. Trời đất bao la nuôi dưỡng vạn vật, cho ta những thứ vô giá để tồn tại và sinh sống như đất, nước, không khí... Cho nên những thứ mà con người dâng lên Trời đất, Gia tiên là những đồ có trong tự nhiên, như một sự báo đáp, thể hiện cho sự chăm chỉ lao động, làm ra cây trái tốt tươi cho hoa quả ngọt lành.

"Làm gì thì làm, các bạn phải nhớ cái gốc, đó là chúng ta sinh ra và lớn lên trong 1 nền nông nghiệp lúa nước. Mà nền nông nghiệp này, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác cũng đều có như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malayssia, Thái Lan... nên thờ cúng Thần linh/Tổ tiên thì các dân tộc có nền văn minh nông nghiệp lúa nước đều thực hành". Chuyên gia nhấn mạnh.



Trong thờ cúng, không có quy định cứng nhắc rằng phải dâng bao nhiêu hay phải đủ những gì. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là thái độ, cách thức dâng lễ và lòng thành kính khi hành lễ.



Có khi trong vườn nhà chỉ có một quả, hoàn toàn vẫn có thể dâng một quả ấy lên bàn thờ. Lễ vật nhỏ với người khác, nhưng cả nhà người ta chỉ có một quả ấy, và người ta dâng lên với toàn bộ niềm thành kính thì tâm không nhỏ, như vậy vẫn là đúng lễ! Các loại quả chưa chín hoàn toàn vẫn có thể dâng cúng bình thường. Như vậy, các loại quả chưa chín hoàn toàn vẫn có thể dâng cúng bình thường.





Bởi hoa quả vốn là sự kết tinh của trời đất và sức lao động của con người. Việc quả chín hay chưa chín không phải là yếu tố quyết định.

Điều quan trọng nhất trong việc dâng cúng là tấm lòng thành kính của con cháu đối với thần linh và gia tiên, chứ không phải độ chín của hoa quả.

