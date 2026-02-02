Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?
GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".
Ai cũng bảo hoa quả thắp hương phải quả chín đừng có thắp quả xanh. Theo chuyên gia văn hóa, thạc sĩ Việt Nam học Trần Thị Kim Hoa, đây là một sự hiểu lầm về bản chất của nghi lễ.
Thờ cúng tổ tiên/Thần linh trong gia đình thực chất để bày tỏ lòng biết ơn với ông bà tổ tiên cũng như con người kính trọng. Trời đất bao la nuôi dưỡng vạn vật, cho ta những thứ vô giá để tồn tại và sinh sống như đất, nước, không khí... Cho nên những thứ mà con người dâng lên Trời đất, Gia tiên là những đồ có trong tự nhiên, như một sự báo đáp, thể hiện cho sự chăm chỉ lao động, làm ra cây trái tốt tươi cho hoa quả ngọt lành.
Như vậy, các loại quả chưa chín hoàn toàn vẫn có thể dâng cúng bình thường.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
