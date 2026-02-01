Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn
GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.
Nguyên nhân
Môi trường bảo quản không phù hợp: Bảo quản gạo trong môi trường ẩm ướt là nguyên nhân hàng đầu khiến gạo bị mối mọt, vì đây là điều kiện lý tưởng để mọt gạo phát triển. Gạo luôn cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Không bảo quản gạo bằng thùng chuyên dụng: Việc không bảo quản gạo trong thùng inox chuyên dụng có thể khiến gạo bị mối mọt. Gạo để ngoài tiếp xúc trực tiếp với không khí, môi trường ẩm ướt và ánh sáng mặt trời sẽ là điều kiện thuận lợi cho mọt phát triển.
Gạo để quá lâu: Việc lưu trữ gạo quá lâu mà không sử dụng đến cũng làm tăng nguy cơ khiến gạo bị hỏng hay mối mọt.
Cách bảo quản gạo không bị mọt hiệu quả
Bảo quản gạo bằng thùng gạo chuyên dụng
Việc sử dụng thùng gạo chuyên dụng sẽ giúp bạn bảo quản gạo tối ưu nhờ thiết kế thông minh, kín đáo, tránh được sự tác động của môi trường và nhiệt độ.
Ngoài ra, khi sử dụng thùng gạo, lượng gạo đổ vào trước sẽ luôn được lấy trước, hạn chế tình trạng để gạo quá lâu mà không được dùng đến.
Hơn nữa phụ kiện này ngày nay thường có thiết kế vô cùng thông minh, có nút đong lấy gạo tiện lợi, thiết kế âm tủ vô cùng gọn gàng và thẩm mỹ.
Bạn cần chú ý đặt thùng đựng ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm thấp, và các vật dụng phát nhiệt như lò nướng, lò vi sóng.
Bảo quản gạo tại nơi khô ráo, thoáng mát
Để bảo quản gạo không bị mọt, từ khi mới mua về, bạn nên đặt gạo ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với nền đất, nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao hay ánh sáng mặt trời.
Bạn chỉ nên mua đủ lượng gạo cần thiết để phục vụ cho gia đình trong thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục mua để giảm nguy cơ mối mọt xuất hiện và đảm bảo rằng gạo luôn giữ được chất lượng.
Bảo quản trong túi, chai
Đây là một trong những cách bảo quản gạo không bị mọt, không bị bụi bẩn, không bị côn trùng tấn công, vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Áp dụng cho gia đình nào không có thùng gạo chuyên dụng.
Bạn dùng túi hoặc chai đã khô hoàn toàn để cho gạo vào. Lưu ý rằng nếu túi hoặc chai có nước đọng bên trong thì sẽ khiến gạo bị ẩm mốc, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, gây hại.
Bảo quản gạo không bị mọt với nguyên liệu tự nhiên như tỏi
Tỏi có mùi hăng giúp xua đuổi và ngăn chặn sự tấn công và phát triển của mối mọt, đảm bảo gạo được lưu trữ lâu, sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe.
Để bảo quản gạo bạn có thể sử dụng hộp nhựa hoặc thùng đựng có nắp đậy kín. Sau đó cho gạo vào, đặt thêm vài tép tỏi đã được bóc vỏ lên trên lớp gạo.
Mẹo bảo quản gạo hiệu quả với ớt
Ngoài việc là một thành phần để làm thêm hương vị cho các bữa ăn, ớt còn có tác dụng trong việc đuổi mối mọt ra khỏi gạo. Mùi cay nồng của ớt sẽ khiến mối mọt khó chịu và rời đi.
Cách bảo quản với ớt khá đơn giản. Bạn chỉ cần cắt đôi quả ớt, bỏ hết hạt, cho chúng vào thùng gạo.
Cách bảo quản gạo không bị mọt bằng muối
Bên cạnh việc bảo quản bằng tỏi, muối cũng là một phương pháp đuổi mối mọt ra khỏi gạo hiệu quả. Khi ăn phải muối mặn, mọt sẽ cảm thấy khó chịu và rời đi.
Với phương pháp này, bạn chỉ cần rắc đều một ít muối vào thùng gạo. Bạn cần lưu ý không nên sử dụng quá nhiều muối vì có thể làm cho gạo trở nên mặn và làm tăng độ ẩm.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng gạo mà còn tạo điều kiện cho mối mọt phát triển. Vì vậy, khi sử dụng phương pháp này bạn cũng cần thực hiện một cách cân nhắc để đảm bảo sự hiệu quả.
