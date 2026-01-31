Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ
GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.
Dương Triệu Vũ cho biết trên Ngôi sao, anh chấp nhận bán căn nhà với giá 675.000 USD (gần 18 tỷ đồng), thấp hơn mức niêm yết trước đó - khoảng 700.000 đến 705.000 USD ((khoảng 18,5 đến 19,7 tỷ đồng). Theo ca sĩ, ngôi nhà nằm trong khu cộng đồng khép kín, có bảo vệ 24/7, thuộc phân khúc cao cấp. Bất động sản gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, có không gian thoáng đãng nhờ trần cao và nhiều ánh sáng tự nhiên.
Ca sĩ nói căn nhà này phù hợp gia đình nhiều thế hệ, khi tầng trệt có phòng ngủ master rộng rãi cùng một phòng ngủ khác có phòng tắm riêng, kèm theo các tiện nghi cơ bản. Khu bếp được trang bị mặt đá granite, tủ bếp hiện đại và khu ngồi ăn sáng liền kề, tạo cảm giác ấm cúng cho sinh hoạt gia đình. Phòng sinh hoạt chung thiết kế mở, kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời thông qua cửa kính trượt...
Theo Dương Triệu Vũ, tổng thể căn nhà được bảo trì tốt, sạch sẽ, có thể dọn vào ở ngay hoặc cho thuê. Trước đó, một trang web môi giới bất động sản đăng tin cho thuê căn nhà với giá 3.900 USD, tương đương khoảng 102 triệu đồng mỗi tháng.
