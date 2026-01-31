Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dương Triệu Vũ cho biết trên Ngôi sao, anh chấp nhận bán căn nhà với giá 675.000 USD (gần 18 tỷ đồng), thấp hơn mức niêm yết trước đó - khoảng 700.000 đến 705.000 USD ((khoảng 18,5 đến 19,7 tỷ đồng). Theo ca sĩ, ngôi nhà nằm trong khu cộng đồng khép kín, có bảo vệ 24/7, thuộc phân khúc cao cấp. Bất động sản gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, có không gian thoáng đãng nhờ trần cao và nhiều ánh sáng tự nhiên.

Bên ngoài ngôi nhà của Dương Triệu Vũ.

Ca sĩ nói căn nhà này phù hợp gia đình nhiều thế hệ, khi tầng trệt có phòng ngủ master rộng rãi cùng một phòng ngủ khác có phòng tắm riêng, kèm theo các tiện nghi cơ bản. Khu bếp được trang bị mặt đá granite, tủ bếp hiện đại và khu ngồi ăn sáng liền kề, tạo cảm giác ấm cúng cho sinh hoạt gia đình. Phòng sinh hoạt chung thiết kế mở, kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời thông qua cửa kính trượt...

Theo Dương Triệu Vũ, tổng thể căn nhà được bảo trì tốt, sạch sẽ, có thể dọn vào ở ngay hoặc cho thuê. Trước đó, một trang web môi giới bất động sản đăng tin cho thuê căn nhà với giá 3.900 USD, tương đương khoảng 102 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài nhà ở Mỹ, Dương Triệu Vũ có căn hộ thuộc khu cao cấp tại TP HCM, giá năm 2022 là khoảng 8 tỷ đồng. Căn hộ này rộng gần 200 m2, gồm hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, thiết kế kiểu duplex.

Căn hộ với 2 phòng ngủ, 1 phòng thay đồ. Không gian bên trong căn hộ có màu trắng làm màu chủ đạo.

Nam ca sĩ trồng nhiều cây xanh để làm nổi bật căn hộ.

Phòng khách bài trí cổ điển, sang trọng, sofa tông trầm dài và một chiếc tivi cỡ lớn. Tại phòng khách, nam ca sĩ bài trí thêm nhiều hoa và cây xanh. Phòng khách ăn thông với khu vực bàn ăn.

Khu vực bàn ăn có ghế và một bàn chữ nhật lớn màu kem. Nam ca sĩ còn bài trí thêm đèn chùm để tăng phần lãng mạn.

Khu vực bếp đầy đủ các vật dụng cần thiết như: bếp gas, máy rửa chén tự động, máy lọc nước, dàn tủ bếp với thiết kế gỗ bóng để phản chiếu ánh sáng của view chung cư.

Phòng ngủ sang chảnh với thiết kế mang phong cách Châu Âu gồm có cây cảnh, tranh và cửa sổ lớn để ngắm nhìn thành phố. Ảnh: NSCC.

