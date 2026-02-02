Mới nhất
Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

Thứ hai, 14:01 02/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Kim Hiền dọn nhà đón Tết - Ảnh 1.

Theo Ngôi sao, Kim Hiền dành một ngày sắp xếp lại không gian sống tại Fountain Valley để chuẩn bị đón năm mới. Ngôi nhà của diễn viên được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, kết hợp hơi hướng rustic, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Kim Hiền dọn nhà đón Tết - Ảnh 2.

Diễn viên giữ căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp và 'như mới' dù đã chuyển về sống gần ba năm. Ngày thường, Kim Hiền trang trí góc này bằng các loại hoa theo mùa hái từ vườn nhà; dịp Tết, cô trưng thêm cành đào, hoa tuyết mai, nụ tầm xuân...

Kim Hiền dọn nhà đón Tết - Ảnh 3.

Các bình gốm, lọ hoa và đồ lưu niệm được Kim Hiền lau chùi định kỳ nên dịp này cô chỉ sắp xếp, bày biện lại cho gọn gàng, đẹp mắt. Diễn viên yêu thích phong cách cổ điển, chất liệu mộc mạc nên sưu tầm nhiều vật dụng trang trí theo phong cách này trong nhà.

Kim Hiền dọn nhà đón Tết - Ảnh 4.

Bàn ăn của Kim Hiền hướng thẳng ra khu vườn. Cô cho biết sẽ thay khăn trải bàn tông đỏ, vàng để tạo không khí Tết.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 1.

Sau ly hôn doanh nhân Andy Hải Lê, sau khoảng tám năm chung sống, hồi tháng 7/2025 Kim Hiền sống bình dị bên các con và thường xuyên chia sẻ về khu vườn của mình ở Mỹ. Yêu thích sống gần với thiên nhiên nên nữ diễn viên trồng nhiều hoa, cây cối khắp cơ ngơi.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 3.

Vườn nhà của Kim Hiền rất xanh tốt. Nhìn khung cảnh hữu tình, ai cũng cảm nhận được rằng người đẹp 8x đang có một cuộc sống rất bình yên.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 4.

Trong vườn, bà mẹ 2 con trồng nhiều loại rau, trong đó có kinh giới, diếp cá...

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 5.

Cô cũng ngạc nhiên vì sự phát triển nhanh của những loài rau thơm này.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 6.

Mỹ nhân sinh năm 1982 hái rau vào để chuẩn bị bữa ăn.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 7.

Cô duy trì lối sống lành mạnh nên rất thích những rau củ quả organic.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 8.

Nàng "Út Ráng" còn dùng nước rửa rau để tưới cho cây, vừa chăm cây vừa tiết kiệm nước. Cô cho biết thường mọi người dùng đất và phân công nghiệp nhưng cô cho rằng những gì ăn vào người thì dùng kiểu organic sẽ tốt nhất.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 9.

Cũng qua vlog mới của cô, mọi người thấy thêm được không gian sống của Kim Hiền, trông khá hiện đại, thoáng đãng. Từ phòng khách và bếp có thể nhìn ra bên ngoài khu vườn xinh đẹp.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 11.

Kể về ngôi nhà này, Kim Hiền từng cho biết thấy hạnh phúc, viên mãn khi thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố. Theo cô, nguyện ước lớn nhất của bà là hai cháu ngoại có không gian sống lý tưởng. Cô chọn ngôi nhà đẹp, sân vườn rộng và gần những ngôi trường nổi tiếng các con tiện sinh hoạt.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 12.

Ngôi nhà rộng rãi cho các con nô đùa.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 13.

Cô chọn nội thất màu trắng và các phòng đều mang phong cách hiện đại.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 14.

Một góc trong biệt thự sang trọng của nữ diễn viên.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 15.

Căn bếp ấn tượng với những chiếc chảo treo trang trí.


'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 16.

Bàn ăn của gia đình cũng dùng những vật dụng cao cấp. (Ảnh: FB Kim Hiền)

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 17.

Con gái nữ diễn viên ngoan ngoãn vào bếp phụ giúp mẹ. (Ảnh: FB Kim Hiền)

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 18.

Trong căn bếp, 'Út Ráng' bắt tay trang trí căn bếp đậm màu sắc Halloween vào những ngày đặc biệt.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 19.

Là người yêu thể thao, vận động, trong nhà của người đẹp không thể thiếu phòng tập yoga và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 20.

Kim Hiền khoe ảnh trong phòng ngủ của mình. (Ảnh: FB Kim Hiền)

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 22.

Như mọi nơi cô từng sống, ngôi nhà luôn phải gắn với yếu tố gần gũi thiên nhiên.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 23.

Và có đủ không gian cho các con hòa mình với khí trời, với thiên nhiên.

'Em gái Tăng Thanh Hà' sang Mỹ sống, khoe không gian xanh mát- Ảnh 24.

Dì ruột của Kim Hiền cắt hoa trong vườn nhà. Dì ruột của cô sống gần đó nên thỉnh thoảng qua nhà Kim Hiền chơi.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtCon gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở MỹLý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

- 3 giờ trước

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

- 3 giờ trước

GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

- 5 giờ trước

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

- 5 giờ trước

GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

- 17 giờ trước

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

- 17 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

- 19 giờ trước

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

- 19 giờ trước

GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc "2 nên – 3 không" trên bàn thờ" để gọi tài lộc

- 19 giờ trước

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

- 19 giờ trước

GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

- 19 giờ trước

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

- 19 giờ trước

GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ

- 21 giờ trước

Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ

- 21 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn những cây nên đặt trong nhà một cách phù hợp sẽ giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc, để có một căn phòng thông thoáng, trong lành từ đó tăng chất lượng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

- 2 ngày trước

Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

- 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

- 2 ngày trước

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

- 2 ngày trước

GĐXH - Cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất, trang trọng là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc.

Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026

- 2 ngày trước

Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026

- 2 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian ngày Tết cắm đào trong nhà thì cả gia đình sẽ đón nhận may mắn và niềm vui trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách lựa chọn mua đào đẹp, hợp phong thủy.

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

