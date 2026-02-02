Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Ngôi sao, Kim Hiền dành một ngày sắp xếp lại không gian sống tại Fountain Valley để chuẩn bị đón năm mới. Ngôi nhà của diễn viên được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, kết hợp hơi hướng rustic, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Diễn viên giữ căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp và 'như mới' dù đã chuyển về sống gần ba năm. Ngày thường, Kim Hiền trang trí góc này bằng các loại hoa theo mùa hái từ vườn nhà; dịp Tết, cô trưng thêm cành đào, hoa tuyết mai, nụ tầm xuân...

Các bình gốm, lọ hoa và đồ lưu niệm được Kim Hiền lau chùi định kỳ nên dịp này cô chỉ sắp xếp, bày biện lại cho gọn gàng, đẹp mắt. Diễn viên yêu thích phong cách cổ điển, chất liệu mộc mạc nên sưu tầm nhiều vật dụng trang trí theo phong cách này trong nhà.

Bàn ăn của Kim Hiền hướng thẳng ra khu vườn. Cô cho biết sẽ thay khăn trải bàn tông đỏ, vàng để tạo không khí Tết.

Sau ly hôn doanh nhân Andy Hải Lê, sau khoảng tám năm chung sống, hồi tháng 7/2025 Kim Hiền sống bình dị bên các con và thường xuyên chia sẻ về khu vườn của mình ở Mỹ. Yêu thích sống gần với thiên nhiên nên nữ diễn viên trồng nhiều hoa, cây cối khắp cơ ngơi.

Vườn nhà của Kim Hiền rất xanh tốt. Nhìn khung cảnh hữu tình, ai cũng cảm nhận được rằng người đẹp 8x đang có một cuộc sống rất bình yên.

Trong vườn, bà mẹ 2 con trồng nhiều loại rau, trong đó có kinh giới, diếp cá...

Cô cũng ngạc nhiên vì sự phát triển nhanh của những loài rau thơm này.

Mỹ nhân sinh năm 1982 hái rau vào để chuẩn bị bữa ăn.

Cô duy trì lối sống lành mạnh nên rất thích những rau củ quả organic.

Nàng "Út Ráng" còn dùng nước rửa rau để tưới cho cây, vừa chăm cây vừa tiết kiệm nước. Cô cho biết thường mọi người dùng đất và phân công nghiệp nhưng cô cho rằng những gì ăn vào người thì dùng kiểu organic sẽ tốt nhất.

Cũng qua vlog mới của cô, mọi người thấy thêm được không gian sống của Kim Hiền, trông khá hiện đại, thoáng đãng. Từ phòng khách và bếp có thể nhìn ra bên ngoài khu vườn xinh đẹp.

Kể về ngôi nhà này, Kim Hiền từng cho biết thấy hạnh phúc, viên mãn khi thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố. Theo cô, nguyện ước lớn nhất của bà là hai cháu ngoại có không gian sống lý tưởng. Cô chọn ngôi nhà đẹp, sân vườn rộng và gần những ngôi trường nổi tiếng các con tiện sinh hoạt.

Ngôi nhà rộng rãi cho các con nô đùa.

Cô chọn nội thất màu trắng và các phòng đều mang phong cách hiện đại.

Một góc trong biệt thự sang trọng của nữ diễn viên.

Căn bếp ấn tượng với những chiếc chảo treo trang trí.





Bàn ăn của gia đình cũng dùng những vật dụng cao cấp. (Ảnh: FB Kim Hiền)

Con gái nữ diễn viên ngoan ngoãn vào bếp phụ giúp mẹ. (Ảnh: FB Kim Hiền)

Trong căn bếp, 'Út Ráng' bắt tay trang trí căn bếp đậm màu sắc Halloween vào những ngày đặc biệt.

Là người yêu thể thao, vận động, trong nhà của người đẹp không thể thiếu phòng tập yoga và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Kim Hiền khoe ảnh trong phòng ngủ của mình. (Ảnh: FB Kim Hiền)



Như mọi nơi cô từng sống, ngôi nhà luôn phải gắn với yếu tố gần gũi thiên nhiên.

Và có đủ không gian cho các con hòa mình với khí trời, với thiên nhiên.

Dì ruột của Kim Hiền cắt hoa trong vườn nhà. Dì ruột của cô sống gần đó nên thỉnh thoảng qua nhà Kim Hiền chơi.

