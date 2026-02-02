Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền
GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.
Kể về ngôi nhà này, Kim Hiền từng cho biết thấy hạnh phúc, viên mãn khi thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố. Theo cô, nguyện ước lớn nhất của bà là hai cháu ngoại có không gian sống lý tưởng. Cô chọn ngôi nhà đẹp, sân vườn rộng và gần những ngôi trường nổi tiếng các con tiện sinh hoạt.
Bàn ăn của gia đình cũng dùng những vật dụng cao cấp. (Ảnh: FB Kim Hiền)
Con gái nữ diễn viên ngoan ngoãn vào bếp phụ giúp mẹ. (Ảnh: FB Kim Hiền)
Trong căn bếp, 'Út Ráng' bắt tay trang trí căn bếp đậm màu sắc Halloween vào những ngày đặc biệt.
Kim Hiền khoe ảnh trong phòng ngủ của mình. (Ảnh: FB Kim Hiền)
Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.
Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tàiỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộcỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.
Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toànỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.
Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn những cây nên đặt trong nhà một cách phù hợp sẽ giúp thanh lọc không khí, loại bỏ khí độc, để có một căn phòng thông thoáng, trong lành từ đó tăng chất lượng sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở MỹỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.
Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất, trang trọng là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc.
Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian ngày Tết cắm đào trong nhà thì cả gia đình sẽ đón nhận may mắn và niềm vui trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách lựa chọn mua đào đẹp, hợp phong thủy.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.