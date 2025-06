Nên trồng cây sung và đặt cây sung tại vị trí nào trong nhà để đem lại may mắn?

Ý nghĩa của trồng cây sung trong phong thủy?

Theo quan niệm phong thủy, Sung được xếp vào bộ cây Tứ Linh "Đa – Sung – Sanh – Si" và bộ Tam Đa " Sung (phúc) – Lộc Vừng (lộc) – Thiên Tuế (thọ)" – tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tài lộc.

Bí quyết cắm hoa lay ơn đỏ đẹp và lâu tàn để trưng bàn thờ để cầu may GĐXH - Màu đỏ của hoa lay ơn tượng trưng cho may mắn, còn màu vàng của hoa cúc đại diện cho hạnh phúc, thành công. Với cách cắm hoa lay ơn đỏ để bàn thờ đầy ý nghĩa này, gia đình sẽ luôn đón bình an, thịnh vượng.

Từ "sung" mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy và viên mãn. Không chỉ vậy, cây sung còn có hình dáng đẹp với sức sống mạnh mẽ, quả sung mọc ra từ thân cây, vừa tròn vừa căng mang ý nghĩa hút tiền tài.

Do đó, cây sung có ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự sung túc và viên mãn cho gia chủ. Chính vì vậy, người Việt thường có phong tục trồng cây sung trong nhà hoặc bày quả sung trên mâm ngũ quả ngày Tết để cầu nguyện cho gia đình một năm sung túc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn.

Cây sung có ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự sung túc và viên mãn cho gia chủ.

Mặc dù có ý nghĩa tốt trong phong thủy, thế nhưng nhiều người vẫn băn khoăn cây sung để trong nhà có tốt không vì không phải ai cũng phù hợp để trồng loại cây này làm cảnh trong nhà. Cây sung có thể trợ giúp cho mọi lứa tuổi.

Tuy nhiên, bản mệnh của cây sung là mệnh mộc nên loài cây này đặc biệt hợp với những người mệnh Mộc hoặc Hỏa. Chúng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong công việc.

Ngoài ra, cây sung cũng giúp người mệnh Mộc và Hỏa giúp gia đình được sum vầy, ấm no, hòa thuận.

Tuổi nào thích hợp trồng cây sung?

Theo quan niệm phong thủy thì cây sung hợp với những người tuổi Dần, Thìn, Tỵ và Mùi. Những tuổi này rất thích hợp để trồng cây sung, sẽ giúp cân bằng âm dương, tăng cường sức khỏe và mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống. Những tuổi này sẽ có năm sinh tương tự, cụ thể là:

- Tuổi Dần tương ứng với các năm sinh như: Giáp Dần (1914, 1974, 2034), Bính Dần (1926, 1986), Mậu Dần (1938, 1998), Canh Dần (1950, 2010), Nhâm Dần (1902, 1962, 2022)…

Theo quan niệm phong thủy thì cây sung hợp với những người tuổi Dần, Thìn, Tỵ và Mùi.

- Tuổi Thìn tương ứng với các năm sinh như: Canh Thìn (1940, 2000), Nhâm Thìn (1952, 2012), Giáp Thìn (1964, 2024), Bính Thìn (1976, 2036), Mậu Thìn (1988, 2048)…

- Tuổi Tỵ tương ứng với các năm sinh như: 1941, 1949, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013…

- Tuổi Mùi tương ứng với các năm sinh như: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015…

Nên trồng cây sung và đặt cây sung vị trí nào trong nhà để đem lại may mắn?

- Có thể đặt cây ở sân trước nhà, bên trái cổng sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực, để mang lại may mắn cho gia chủ. Còn ở bên phải cổng sẽ giúp hỗ trợ gia chủ phát triển sự nghiệp, công việc thuận lợi hơn.

- Có thể đặt cây ở sân sau nhà cũng giúp gia đình luôn được ấm êm, hạnh phúc.

- Nếu đặt trong nhà thì nên đặt ở phòng khách để giúp gia đình sum họp, hòa thuận, thu hút tài lộc hay phòng làm việc cũng là vị trí lý tưởng để hỗ trợ công việc kinh doanh thuận lợi.

Những lưu ý khi trồng cây sung trong nhà theo phong thủy?

- Tuyệt đối không được trồng cây sung ở giữa lối đi hoặc cổng, điều này sẽ gây cản trở luồng khí lưu thông vào trong nhà. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến vận may và tiền tài của gia chủ.

- Nếu vẫn muốn trồng sung trước cửa nhà thì nên trồng gọn vào phía bên trái hoặc bên phải tùy vào cảnh quan.

Tuyệt đối không được trồng cây sung ở giữa lối đi hoặc cổng, điều này sẽ gây cản trở luồng khí lưu thông vào trong nhà.

- Để tăng tối đa giá trị trong phong thủy, nên trồng thêm Lộc vừng, vạn tuế trong bộ Tam Đa.

- Phải cắt tỉa cây gọn gàng, tránh để cây lớn che khuất tiền sảnh để không ngăn cản việc đón ánh sáng mặt trời lưu thông, xoá tan phần nào âm khí trong nhà.

- Nên tìm hiểu kỹ về cách chăm bón cây để đảm bảo cây luôn tươi tốt. Bởi vì cây càng xanh tốt, cho nhiều quả, chứng tỏ phúc phần của gia đình càng lớn.

- Nếu cây chết, gia đình nên chặt bỏ và trồng cây khác thay thế vào đó.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.