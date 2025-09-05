Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết
GĐXH - Do thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn gặp nhau trong đêm để "giải quyết mâu thuẫn".
Ngày 4/9, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng của đơn vị đã phối hợp ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Đồng Lê nắm được thông tin nhóm thanh thiếu niên ở xã Đồng Lê và xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị có biểu hiện khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội. Hai nhóm này hẹn gặp nhau để "giải quyết mâu thuẫn".
Qua tìm hiểu xác định, khi tìm gặp nhau, những thanh thiếu niên này có mang theo nhiều loại hung khí. Nếu 2 nhóm xảy ra xô xát sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Công an xã Đồng Lê huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Tuyên Phú tiến hành ngăn chặn sự việc.
Trong đêm, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên (từ 15 – 18 tuổi) trú xã Tuyên Phú điều khiển xe máy, mang theo hung khí tập trung gần Trường Trung học cơ sở Sơn Hóa. Nhóm thanh thiếu niên tại xã Đồng Lê (từ 15 – 17 tuổi) cũng chuẩn bị hung khí, tập trung tại một quán nước trên địa bàn.
Lực lượng công an triệu tập các trường hợp có liên quan tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên cầm đầu khai báo, do mâu thuẫn cá nhân nên huy động bạn bè thách thức nhau để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí mà những thanh thiếu niên này chuẩn bị để "giải quyết mâu thuẫn".
Hiện những trường hợp liên quan được cơ quan chức năng xử lý, thông tin tới gia đình, nhà trường để phối hợp răn đe, giáo dục.
Kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em RọtPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/8, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết quả điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
Khởi tố thêm 23 bị can liên quan vụ án tại Tập đoàn EgroupPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan.
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức nang tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ ở nhà.
Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Chủ mái ấm Hoa Hồng ở TP.HCM bạo hành trẻ lãnh án hơn 2 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
Bị cáo Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM) bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù vì hành vi bạo hành nhiều trẻ em.
Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.
Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe lạng lách, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên Quốc lộ 1A.
4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ... thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, tạo nên một "lá chắn thép", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh lịch sử và giữ vững bình yên cho từng góc phố Thủ đô.
Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lầnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH – Lợi dụng việc bố mẹ đi làm xa, nữ sinh ở với bà nội, đối tượng L.Đ.C. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.
Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà NẵngPháp luật - 2 ngày trước
Trong vòng một tháng, Phạm Huy Hùng 5 lần cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.
Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếmPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.