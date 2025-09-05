Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Ngày 4/9, Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng của đơn vị đã phối hợp ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Công an triệu tập những trường hợp liên quan để giáo dục, răn đe.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Đồng Lê nắm được thông tin nhóm thanh thiếu niên ở xã Đồng Lê và xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị có biểu hiện khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội. Hai nhóm này hẹn gặp nhau để "giải quyết mâu thuẫn".

Qua tìm hiểu xác định, khi tìm gặp nhau, những thanh thiếu niên này có mang theo nhiều loại hung khí. Nếu 2 nhóm xảy ra xô xát sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Công an xã Đồng Lê huy động lực lượng phối hợp với Công an xã Tuyên Phú tiến hành ngăn chặn sự việc.

Trong đêm, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên (từ 15 – 18 tuổi) trú xã Tuyên Phú điều khiển xe máy, mang theo hung khí tập trung gần Trường Trung học cơ sở Sơn Hóa. Nhóm thanh thiếu niên tại xã Đồng Lê (từ 15 – 17 tuổi) cũng chuẩn bị hung khí, tập trung tại một quán nước trên địa bàn.

Lực lượng công an triệu tập các trường hợp có liên quan tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những thanh thiếu niên cầm đầu khai báo, do mâu thuẫn cá nhân nên huy động bạn bè thách thức nhau để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí mà những thanh thiếu niên này chuẩn bị để "giải quyết mâu thuẫn".

Hiện những trường hợp liên quan được cơ quan chức năng xử lý, thông tin tới gia đình, nhà trường để phối hợp răn đe, giáo dục.