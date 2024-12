Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng

Nữ nhân viên ngân hàng ngăn cản không cho cụ bà rút 450 triệu đồng cho con trai: Hé lộ chiêu thức lừa đảo tinh vi GĐXH - Cụ bà muốn rút số tiền tiết kiệm 450 triệu đồng trước kỳ hạn 2 tháng nhằm gửi cho con trai để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới nhưng bị nữ nhân viên ngân hàng tìm mọi cách ngăn cản.

Khoảng 15h ngày 11/12/2024, Công an phường Khương Trung nhận được tin báo của Ngân hàng Bắc Á (chi nhánh tại số 337 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) về việc có một cụ ông đến rút tiền có nhiều biểu hiện hoang mang, lo sợ, nghi vấn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy Công an quận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an phường Khương Trung đến trụ sở của Ngân hàng xác minh sự việc. Qua xác minh, cụ ông đến rút tiền là N.M.Đ (SN 1950, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khi cơ quan công an tiếp cận, ông Đ nói dối là đến Ngân hàng rút tiền để cho con gái xây nhà. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Công an phường Khương Trung động viên, giải thích, tuyên truyền về các hình thức lừa đảo, ông Đ thừa nhận bản thân đang bị đối tượng giả danh cơ quan Công an thao túng tâm lý.

Công an phường đã phối hợp với Ngân hàng Bắc Á bàn giao tài sản cho gia đình ông Đ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội).

Theo ông Đ, buổi sáng ông nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm thông báo ông liên quan đến vụ việc lừa đảo ngân hàng. Đối tượng yêu cầu ông đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Quá trình nói chuyện, đối tượng đe dọa ông Đ phải tuyệt đối giữ bí mật về cuộc nói chuyện cũng như nội dung đã trao đổi, không được nói với ai, giữ bí mật và không được khai báo lý do rút tiền.

Qua sự việc trên, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.