Tin sáng 10/12: Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh mới; Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 500 triệu đồng

Tin sáng 9/12: 3 trường hợp nợ thuế bị đề xuất tạm hoãn xuất cảnh từ 1/1/2025; Đáo hạn thẻ tín dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự GĐXH - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với 3 trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế từ ngày 1/1/2025. Cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế quá hạn trên 120 ngày, với mức từ 10 triệu đồng trở lên sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Miền Bắc lại tiếp tục đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

Từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều 9/12 và đêm 11/12, ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 12/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm 11/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển: từ tối và đêm 11/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ đêm 12/12 gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ chiều tối và đêm 11/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 10/12 đến ngày 13/12 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dẹp hiện tượng thu tiền du khách chụp ảnh trước gương ở phố cổ Hà Nội

Chiều 9/12, trao đổi với Báo PL&ĐS, trực ban Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc người sân tham quan trên phố Lò Sũ đứng lại trước chiếc gương để chụp ảnh đã bị người đàn ông thu tiền phí, cảnh sát đã xuống địa bàn nắm bắt thông tin và dẹp bỏ ngay hiện tượng này.

Người đàn ông thu tiền du khách chụp ảnh trước gương.

Trước đó, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ nội dung một góc vỉa hè trên phố Lò Sũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện một tấm gương lớn, nhiều bạn trẻ đi ngang qua đã dừng lại chụp ảnh. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch đã bị một người đàn ông bất ngờ xuất hiện giữ lại bắt nộp tiền, cụ thể là 20 nghìn đồng/lượt.

Được biết, dịch vụ ăn theo check in phong cảnh ở phố cổ từng xuất hiện trong thời gian gần đây. Ví dụ tại một góc phố, người dân quây tấm bạt để du khách thay đồ chụp ảnh, hoặc lắp tấm gương để tạo dáng, tuy khoản tiền phí không nhiều, chỉ từ 10 đến 20 nghìn. Đối với du khách tham quan có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên sẽ thấy thuận tiện vì không mất công đi kiếm chỗ thay đồ, nhưng hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội đã gây phản cảm.

Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 500 triệu đồng

TP đưa tin, ngày 9/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, trong đó đối tượng giả danh cán bộ Công an đã suýt lừa 500 triệu đồng của người dân.

Chị N.T.L vui mừng, gửi lời cảm ơn đến Công an huyện Quỳnh Phụ đã giúp chị kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 5/12, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được tin báo về việc một người phụ nữ đến thuê phòng tại một nhà nghỉ, có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và đang nhận điện thoại thúc giục chuyển tiền. Ngay lập tức, Tổ công tác Công an huyện đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Qua làm việc, người phụ nữ tên N.T.L (sinh năm 1972, trú tại huyện Quỳnh Phụ) cho biết, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ, thông báo chị đang bị điều tra liên quan đến một vụ án buôn bán chất cấm và rửa tiền, đồng thời nói rằng cơ quan Công an sắp bắt tạm giam chị.

Để chứng minh mình vô tội, chị L phải bán tài sản, chuyển thành tiền mặt và gửi vào một tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Lo sợ bị bắt, chị L đã mang toàn bộ số vàng trị giá hơn 500 triệu đồng của gia đình để chuyển tiền theo yêu cầu. Nhận thấy đây là một vụ lừa đảo, Tổ công tác đã nhanh chóng phân tích, giải thích cho chị L hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và khuyên chị không chuyển tiền cho các đối tượng mạo danh.

Công an huyện Quỳnh Phụ cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay cài đặt, truy cập các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên thiết bị điện thoại thông minh. Người dân cần theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng chiếm đoạt tài sản và ngay lập tức báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được xử lý kịp thời.

Hàng chục con lợn rừng chết trong Vườn quốc gia Pù Mát

Theo SK&ĐS, ngày 9/12, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với nhiều con lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân. Các xác lợn rừng nằm dọc các khe suối, không có dấu hiệu bị tác động từ việc săn bắn trái phép.

Con lợn rừng bị chết chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát

Cụ thể, có 21 con lợn rừng hoang dã bị chết trong Vườn quốc gia Pù Mát, chủ yếu tập trung tại các lâm phần do trạm Khe Choăng quản lý (thuộc xã Châu Khê, huyện Con Cuông) và trạm Khe Thơi, Tam Đình, Tam Hợp (thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương).

Lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát thông tin, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp lợn rừng hoang dã chết với số lượng lớn. Đơn vị này nghi ngờ có dịch bệnh đang lây lan trong quần thể lợn rừng tại khu vực.

"Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh (nếu có) từ lợn rừng hoang dã sang các loài động vật khác và vật nuôi ở các bản xung quanh, chúng tôi đã báo cáo các ngành chức năng để lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch", ông Tuấn cho biết thêm.

Thiếu tá CSGT chở cháu bé đang lên cơn co giật đi cấp cứu ở TP.HCM

Znews.vn đưa tin, ngày 9/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng chờ người cha ẵm con nhỏ đi cấp cứu. Clip có nhiều chia sẻ, khiến mọi người xúc động.

Theo đó, 16h20 ngày 8/12 Thiếu tá Thái làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của, TP Thủ Đức. Lúc này, có một người đàn ông ôm con nhỏ đang co giật đến cầu cứu, nhờ hỗ trợ đưa đến bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Thiếu tá Thái lập tức báo cáo Ban chỉ huy đội và dùng mô tô đặc chủng mở còi hụ, khẩn trương đưa hai cha con đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, cháu bé được cấp cứu kịp thời, không còn nguy hiểm.

Được biết, cháu bé trên 7 tháng tuổi, bị sốt co giật nên người cha đưa đi cấp cứu. Vì đường đông, lo cho tình trạng của con nên người cha cầu cứu và được CSGT hỗ trợ kịp thời.

Khởi công cầu dây văng 4.000 tỷ vượt sông Hậu

Theo VnExpress, cầu Đại Ngãi 1 nối Trà Vinh - Sóc Trăng được khởi công ngày 9/12, dự kiến hoàn thành năm 2028, giúp rút ngắn hành trình từ miền Tây đi TP HCM khoảng 80 km so với quốc lộ 1.

Công trình nằm trên quốc lộ 60, là một trong những gói thầu xây lắp chính của dự án xây cầu Đại Ngãi, do Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải, làm chủ đầu tư.

Phối cảnh cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu. Ảnh: An Bình

Cầu Đại Ngãi 1 có tổng chiều dài hơn 3 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,6 km, rộng 21,5 m, còn lại là đường dẫn ở hai đầu. Công trình được thiết kế dạng dây văng với hai trụ tháp dạng chữ A, cao 110 m tính từ mặt cầu. Cầu có nhịp chính dài 450 m, lớn thứ hai Việt Nam, sau cầu Cần Thơ 550 m, khổ thông thuyền 300 m. Gói thầu xây dựng cầu Đại Ngãi 1 trị giá hơn 3.900 tỷ đồng, thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, thời gian thi công cầu Đại Ngãi 1 thực hiện trong 1.250 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028. Khi khai thác, công trình này cùng các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên, hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, tăng năng lực giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cầu Đại Ngãi 1 cũng giúp rút ngắn hành trình từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP HCM khoảng 80 km so với quốc lộ 1.

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh tin tưởng công trình sẽ về đích sớm bởi được triển khai từ các nhà thầu có nhiều kinh nghiệm thi công cầu lớn. Theo ông, dự án khi hoàn thành ngoài thuận tiện cho người dân đi lại cũng góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương.

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, tổng chiều dài 15 km, điểm đầu giao quốc lộ 54 thuộc địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Ngoài cầu Đại Ngãi 1, trước đó gói thầu lớn khác của dự án là cầu Đại Ngãi 2 đã khởi công hồi tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025.