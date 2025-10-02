Ngân hàng tung lãi suất 6,1% khi gửi 10 triệu đồng
GĐXH - Lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến thị trường tiền tệ trong tuần 22-26/9, lãi suất liên ngân hàng qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt ở mức 4,57%; 5,63%; 5,79%, tăng tương ứng 0,68%; 1,55%; 0,88% so với tuần trước đó.
Trong tuần, NHNN bơm ròng 29.315 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới 79.814 tỷ đồng (kỳ hạn 7, 14, 28, 91 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 50.499 tỷ đồng phát hành trước đó đáo hạn.
Với động thái bơm ròng của NHNN, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định lãi suất liên ngân hàng có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.
Tuy nhiên, theo thống kê của BVSC, lãi suất huy động đã tăng nhẹ trong tháng 9. Như vậy, lãi suất huy động chung diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2024.
Trên thị trường lãi suất huy động, dù không chính thức tăng lãi suất nhưng một số ngân hàng, trong đó có ngân hàng Big4, đã tung ra các chương trình ưu đãi lãi suất bằng cách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, hoặc tặng mã dự thưởng chương trình bốc thăm trúng thưởng lên đến hàng tỷ đồng khi gửi tiết kiệm.
Hiện VCBNeo là ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 2/10/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4
|4,3
|5,4
|5,45
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,8
|3,9
|5,25
|5,35
|5,55
|5,55
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,8
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|4,25
|5,15
|4,65
|5,35
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,25
|4,45
|5,8
|6,1
|6,1
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được VCBNeo niêm yết tại mức 4,35%/năm; kỳ hạn 3-4 tháng là 4,55%/năm và cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 5 tháng.
Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm cao nhất thuộc về Ngân hàng Vikki Bank, lên tới 5,8%/năm.
Vikki Bank cũng đang là ngân hàng niêm yết mức lãi suất ngân hàng cao nhất với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 12-36 tháng, lên tới 6,1%/năm.
Ngân hàng có lãi suất từ 6%
Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.
Vikki Bank áp dụng mức lãi suất 6,1% đối với kỳ hạn 12 và 13 tháng; Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng; HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng; BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng. Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng; Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng lãi ra sao?
Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi
Người dân gửi tiết kiệm 10 triệu đồng vào ngân hàng V, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6,1%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
10 triệu đồng x 6,1%/12 tháng x 12 tháng = 610.000 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
