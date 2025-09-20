Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứng

Thứ bảy, 19:01 20/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?

Lễ tạ - nét đẹp lưu truyền cuối tháng 7 âm

Sáng cuối tháng 7 âm lịch, bà Hòa đã ngoài 60 ở đường Bưởi (Hà Nội) dậy sớm ra chợ mua bó hoa tươi, một giỏ trái cây đủ sắc màu về nhà chuẩn bị lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch - kết thúc tháng cô hồn. Cả tháng 7 âm lịch vừa qua nhà bà gặp nhiều chuyện may mắn, công việc thuận lợi, con cháu khỏe mạnh vào mùa khai giảng mới. Bà tin rằng, bên cạnh sự cố gắng của từng người, còn có sự che chở phù hộ của Tổ tiên, Trời Phật, Thần linh. Vậy nên, bà chuẩn bị lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch thật chu đáo, như một cách dâng lời tri ân và cầu mong tháng mới mọi việc tiếp tục hanh thông. 

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôiCách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

GĐXH - Món cá hấp tía tô lạ miệng, mang đến hương vị quê nhà bình dị. Món này dễ làm, không tốn nhiều thời gian nên ngày thường muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình hãy chọn món cá hấp tía tô này - vừa thơm ngon lạ miệng, vừa thêm một ký ức thật đẹp cho cả nhà quanh đĩa cá nóng hổi.

Lễ tạ không chỉ riêng nhà bà Hòa, mà còn là tục lệ đẹp của nhiều gia đình Việt: khi kết thúc tháng 7 âm lịch thường làm một lễ tạ, thắp nén tâm hương để thành kính bày tỏ lòng biết ơn.

Tháng 7 âm lịch mang nhiều dấu ấn tâm linh - là thời điểm con người quan tâm hơn đến việc gìn giữ nếp xưa, hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên và thành tâm với thần linh. Lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch là một nghi thức, cũng là cách để mỗi gia đình tổng kết tháng cũ, gửi gắm lời tạ ơn đến Phật, Gia tiên, Thần Tài, Táo Quân, Thổ Công… đã bảo hộ, che chở. Đồng thời, đó cũng là dịp để cầu mong tháng mới khỏe mạnh, bình an, công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc tốt tươi... 

Trong guồng quay hiện đại, nhiều nghi lễ truyền thống bị giản lược. Nhưng mâm lễ tạ cuối tháng 7 âm vẫn được nhiều gia đình duy trì. Bởi vì, đó là nghi thức tâm linh, cũng là những giây phút gắn kết gia đình, là khoảnh khắc để dạy con cháu biết nhớ ơn, biết tri ân, biết sống hướng thiện. 

Khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị mâm lễ tạ, cùng thắp hương, cùng chắp tay khấn nguyện, mọi người đều cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Người xưa quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", lễ tạ cuối tháng 7 âm chính là lời tri ân, khép lại tháng cũ và mở ra cánh cửa đón chào tháng mới nhiều may mắn.

Mâm lễ tạ cuối tháng 7 âm và ngày giờ đẹp nhất để làm lễ cúng tạ đón tháng mới may mắn, tài lộc, bình an - Ảnh 2.

Kết thúc tháng 7 âm lịch dân gian thường làm lễ tạ, thắp nén tâm hương thành kính bày tỏ lòng biết ơn. Ảnh internet

Chuẩn bị mâm lễ tạ

Ngày 30/7 âm lịch, gia chủ sắm hoa tươi, trái cây ngon và sạch sẽ, sắp đặt trang nghiêm trên các ban thờ, với ý nghĩa như sau:

Ban thờ Phật: Dâng hoa, quả thanh khiết, bày tỏ tâm kính Phật.

Ban thờ Gia tiên: Dâng hương, trái cây, nhắc nhớ công ơn sinh thành, phù trợ.

Ban thờ Thần Tài, Thổ Địa: Dâng lễ vật ngọt ngào, cầu công việc hanh thông.

Ban thờ Táo Quân (nếu có): Thành tâm tri ân đã giữ lửa cho gia đình.

Ban thờ Thiên (ngoài trời): Thể hiện sự tôn kính với Trời Đất, cầu cho mưa thuận gió hòa. 

Ngày lễ tạ 

Thời khắc dâng hương mang ý nghĩa đặc biệt. Vò vậy, lễ tạ nên tiến hành trong ngày 30/7 – ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch. 

Giờ đẹp lễ tạ

Cũng theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, để gia tăng linh khí nên chọn giờ đẹp để tiến hành lễ tạ. Gia chủ có thể chọn những khung giờ sau để lên hương:

Giờ Mão (5h – 7h sáng): Thời điểm này không khí đất trời tinh khôi, năng lượng an hòa, phù hợp để gửi gắm mọi ước nguyện.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn giờ khác trong ngày, miễn sao phù hợp với sinh hoạt và giữ được tâm thế an nhiên, thành kính.

Tuy nhiên, điều cốt yếu không nằm ở việc cúng vào giờ nào, mà ở tấm lòng thành. Vì vậy, nếu chọn được "giờ đẹp" lên hương thì gia đình sẽ thêm phần an tâm, coi như sự khởi đầu hanh thông cho tháng mới.

Mâm lễ tạ cuối tháng 7 âm và ngày giờ đẹp nhất để làm lễ cúng tạ đón tháng mới may mắn, tài lộc, bình an - Ảnh 4.

Lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch là cách để mỗi gia đình tổng kết tháng cũ, gửi gắm lời cảm ơn đến Tam bảo, Gia tiên, Thần Tài... Ảnh internet

Lời khấn lễ tạ

Khi dâng hương, gia chủ có thể khấn đơn giản:

"Nam mô A di đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 âm lịch, gia đình chúng con xin thành tâm kính lễ chư Phật, chư vị Thần linh, Gia tiên tiền tổ. Xin tạ ơn trên đã che chở, phù trợ cho gia đình chúng con bình an, mạnh khỏe, công việc thuận lợi trong suốt tháng qua. Kính mong bước sang tháng mới, gia đạo được an lành, mọi sự tốt đẹp".

Lời khấn không cần cầu kỳ, hoa mỹ, chỉ cần xuất phát từ trái tim thì tự nhiên tâm ý được kết nối, lòng người thêm vững tin.

Cúng lễ tạ tháng 7 âm lịch không phải để trả lễ cầu lộc, mà là nghi thức biết ơn, khép lại tháng cũ và đón tháng mới an hòa. Lễ tạ đơn giản, trang nghiêm là cách gia chủ bày tỏ lòng thành với ơn trên và tổ tiên, tự gieo cho mình niềm tin, sự bình an - đó là hành động vừa mang giá trị tâm linh, vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính, chứ không phải mâm cao cỗ đầy. Một bát nước trong, một đĩa hoa quả, nén hương thơm cũng đủ để thể hiện sự tri ân. Và ngày 30/7 âm lịch, vào giờ đẹp như giờ Mão 5h – 7h các gia chủ hãy dành vài phút lắng lòng, thắp nén hương tri ân, để đón tháng mới với năng lượng tích cực và gia đạo bình an.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hạn chót cúng "cô hồn" Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?

Nhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và "mời về" như cúng Tổ tiên nhà mìnhNhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và 'mời về' như cúng Tổ tiên nhà mình

GĐXH - Nghi lễ cúng cô hồn khác hẳn với nghi lễ cúng Tổ tiên nhà mình. Do đó, khi cúng cô hồn cần tìm hiểu thêm những việc sau đây để tránh nhầm lẫn.




Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mẹo này tay nghề giỏi mấy cũng mất ngon

Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mẹo này tay nghề giỏi mấy cũng mất ngon

Bánh chả đặc sản Hà Nội mùa thu, cách chọn mua và cách ăn ngon nhất

Bánh chả đặc sản Hà Nội mùa thu, cách chọn mua và cách ăn ngon nhất

3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắn

3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắn

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Cùng chuyên mục

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộc

- 9 giờ trước

GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khí

Phong thủy - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm của dân gian, việc sử dụng các biểu tượng, đồ tạo tác có thể xua đuổi tà khí cho căn nhà vững vàng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây xem đó là những vật phẩm nào.

Loại rau thích hợp trồng mùa thu đông

Loại rau thích hợp trồng mùa thu đông

Không gian sống - 14 giờ trước

GĐXH - Việc trồng rau đúng mùa vụ giúp rau trồng đảm bảo năng suất và chất lượng cao. Xin mách bạn những loại rau củ quả có thể lựa chọn để trồng ngay tại nhà trong những ngày thu – đông này.

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống - 14 giờ trước

GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

- 15 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch 2025 sẽ vào thứ Hai 22/9/2025 dương lịch. Trong ngày này, mọi người nên làm 4 điều sau để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ cho cả tháng.

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy sân vườn mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết để nhiều tiền và khỏe mạnh

Phong thủy - 22 giờ trước

GĐXH - Vận dụng những kiến thức phong thủy sân vườn, gia chủ vừa sở hữu không gian yên bình, lại hút được nhiều tiền tài và cải thiện sức khỏe. Dưới đây là kiến thức phong thủy cơ bản bạn nên biết.

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

Những cấm kị phong thủy khi bố trí sân vườn

- 1 ngày trước

GĐXH - Sân vườn không chỉ tô điểm vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn có tác dụng tăng cường phong thủy, hỗ trợ vận khí. Những cấm kị trong phong thủy sân vườn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bố trí góc nhỏ xinh cho ngôi nhà.

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Vật phẩm dân văn phòng nên sở hữu để tăng tài vận, thăng tiến, giảm thị phi

Vật phẩm dân văn phòng nên sở hữu để tăng tài vận, thăng tiến, giảm thị phi

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, dân văn phòng rất ưa chuộng sử dụng vật phẩm phong thủy với mong muốn tăng tài vận, quan tước, bổng lộc, hóa giải thị phi chốn công sở... Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn vật phẩm phong thủy dân văn phòng nên sử dụng.

Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH – Trong phong thủy, phòng khách là trung tâm đón khí và lưu thông năng lượng trong ngôi nhà. Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy giúp không gian thêm sáng sủa và thu hút tài lộc.

Xem nhiều

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giải

GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

Cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, mang đến vượng khí

Cây cảnh hóa giải phong thủy xấu ở ban công, mang đến vượng khí

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

Không gian sống
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top