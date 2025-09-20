Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứng
GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?
Lễ tạ - nét đẹp lưu truyền cuối tháng 7 âm
Sáng cuối tháng 7 âm lịch, bà Hòa đã ngoài 60 ở đường Bưởi (Hà Nội) dậy sớm ra chợ mua bó hoa tươi, một giỏ trái cây đủ sắc màu về nhà chuẩn bị lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch - kết thúc tháng cô hồn. Cả tháng 7 âm lịch vừa qua nhà bà gặp nhiều chuyện may mắn, công việc thuận lợi, con cháu khỏe mạnh vào mùa khai giảng mới. Bà tin rằng, bên cạnh sự cố gắng của từng người, còn có sự che chở phù hộ của Tổ tiên, Trời Phật, Thần linh. Vậy nên, bà chuẩn bị lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch thật chu đáo, như một cách dâng lời tri ân và cầu mong tháng mới mọi việc tiếp tục hanh thông.
Lễ tạ không chỉ riêng nhà bà Hòa, mà còn là tục lệ đẹp của nhiều gia đình Việt: khi kết thúc tháng 7 âm lịch thường làm một lễ tạ, thắp nén tâm hương để thành kính bày tỏ lòng biết ơn.
Tháng 7 âm lịch mang nhiều dấu ấn tâm linh - là thời điểm con người quan tâm hơn đến việc gìn giữ nếp xưa, hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên và thành tâm với thần linh. Lễ tạ cuối tháng 7 âm lịch là một nghi thức, cũng là cách để mỗi gia đình tổng kết tháng cũ, gửi gắm lời tạ ơn đến Phật, Gia tiên, Thần Tài, Táo Quân, Thổ Công… đã bảo hộ, che chở. Đồng thời, đó cũng là dịp để cầu mong tháng mới khỏe mạnh, bình an, công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc tốt tươi...
Trong guồng quay hiện đại, nhiều nghi lễ truyền thống bị giản lược. Nhưng mâm lễ tạ cuối tháng 7 âm vẫn được nhiều gia đình duy trì. Bởi vì, đó là nghi thức tâm linh, cũng là những giây phút gắn kết gia đình, là khoảnh khắc để dạy con cháu biết nhớ ơn, biết tri ân, biết sống hướng thiện.
Khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị mâm lễ tạ, cùng thắp hương, cùng chắp tay khấn nguyện, mọi người đều cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Người xưa quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", lễ tạ cuối tháng 7 âm chính là lời tri ân, khép lại tháng cũ và mở ra cánh cửa đón chào tháng mới nhiều may mắn.
Chuẩn bị mâm lễ tạ
Ngày 30/7 âm lịch, gia chủ sắm hoa tươi, trái cây ngon và sạch sẽ, sắp đặt trang nghiêm trên các ban thờ, với ý nghĩa như sau:
Ban thờ Phật: Dâng hoa, quả thanh khiết, bày tỏ tâm kính Phật.
Ban thờ Gia tiên: Dâng hương, trái cây, nhắc nhớ công ơn sinh thành, phù trợ.
Ban thờ Thần Tài, Thổ Địa: Dâng lễ vật ngọt ngào, cầu công việc hanh thông.
Ban thờ Táo Quân (nếu có): Thành tâm tri ân đã giữ lửa cho gia đình.
Ban thờ Thiên (ngoài trời): Thể hiện sự tôn kính với Trời Đất, cầu cho mưa thuận gió hòa.
Ngày lễ tạ
Thời khắc dâng hương mang ý nghĩa đặc biệt. Vò vậy, lễ tạ nên tiến hành trong ngày 30/7 – ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch.
Giờ đẹp lễ tạ
Cũng theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, để gia tăng linh khí nên chọn giờ đẹp để tiến hành lễ tạ. Gia chủ có thể chọn những khung giờ sau để lên hương:
Giờ Mão (5h – 7h sáng): Thời điểm này không khí đất trời tinh khôi, năng lượng an hòa, phù hợp để gửi gắm mọi ước nguyện.
Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn giờ khác trong ngày, miễn sao phù hợp với sinh hoạt và giữ được tâm thế an nhiên, thành kính.
Tuy nhiên, điều cốt yếu không nằm ở việc cúng vào giờ nào, mà ở tấm lòng thành. Vì vậy, nếu chọn được "giờ đẹp" lên hương thì gia đình sẽ thêm phần an tâm, coi như sự khởi đầu hanh thông cho tháng mới.
Lời khấn lễ tạ
Khi dâng hương, gia chủ có thể khấn đơn giản:
"Nam mô A di đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 âm lịch, gia đình chúng con xin thành tâm kính lễ chư Phật, chư vị Thần linh, Gia tiên tiền tổ. Xin tạ ơn trên đã che chở, phù trợ cho gia đình chúng con bình an, mạnh khỏe, công việc thuận lợi trong suốt tháng qua. Kính mong bước sang tháng mới, gia đạo được an lành, mọi sự tốt đẹp".
Lời khấn không cần cầu kỳ, hoa mỹ, chỉ cần xuất phát từ trái tim thì tự nhiên tâm ý được kết nối, lòng người thêm vững tin.
Cúng lễ tạ tháng 7 âm lịch không phải để trả lễ cầu lộc, mà là nghi thức biết ơn, khép lại tháng cũ và đón tháng mới an hòa. Lễ tạ đơn giản, trang nghiêm là cách gia chủ bày tỏ lòng thành với ơn trên và tổ tiên, tự gieo cho mình niềm tin, sự bình an - đó là hành động vừa mang giá trị tâm linh, vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính, chứ không phải mâm cao cỗ đầy. Một bát nước trong, một đĩa hoa quả, nén hương thơm cũng đủ để thể hiện sự tri ân. Và ngày 30/7 âm lịch, vào giờ đẹp như giờ Mão 5h – 7h các gia chủ hãy dành vài phút lắng lòng, thắp nén hương tri ân, để đón tháng mới với năng lượng tích cực và gia đạo bình an.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
