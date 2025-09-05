Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Cúng cô hồn cháo ăn liền thay cháo trắng?

Chị Lê Hoa – làm văn phòng ở một công ty tư nhân rất bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian về sớm tất bật chuẩn bị cúng Vu lan, Rằm tháng 7 và cúng cô hồn. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, chị ngớ ra vì quên nấu nồi cháo trắng. Chị đảo mắt nhìn quanh, thấy vài gói cháo ăn liền trong tủ bếp bèn lấy ra, bỏ dầu và gia vị khô đi làm thành bát cháo trắng ăn liền.

Đặt bát cháo trắng ăn liền vào mâm cúng chúng sinh mà lòng chị phân vân vì "không biết cúng cháo ăn liền cho các cô hồn có ổn không. Rồi cúng cháo trắng xong thì có còn ăn được hay không?

Băn khoăn của chị Lê Hoa cũng là thắc mắc của nhiều người. Bởi vì, ăn cháo cúng cô hồn dân gian sợ lạnh bụng, hoặc mang tiếng là "giành đồ cùng cô hồn". Mà đổ đi thì sợ lãng phí vì đó là của "ngọc thực".

Chiều tối đó, chị Hoa pha mấy gói cháo ăn liền, bày bánh kẹo, hoa quả vào mâm cúng cô hồn rồi thắp nhang, khấn nhỏ: “Nam mô A Di Đà Phật, con xin cúng các vật phẩm này cho các cô hồn, mong quý vị nhận cho". Tàn hương, chị mang gạo muối rải bốn phương, tám hướng. Cháo trắng chị đem ra đặt ở gốc cây to ngoài đường để các cô hồn dễ nhận. Sau đó, chị đi thẳng về nhà, không ngoái đầu nhìn lại. Một bát cháo giản dị, một mâm cúng đơn sơ và tấm lòng bác ái cho đi đủ để âm siêu, dương an và lòng chị nhẹ nhõm.

Bát cháo trắng cúng cô hồn hữu duyên thì nhận rồi ra đi thanh thản. Ảnh internet

Ý nghĩa của cháo trắng trong lễ cúng cô hồn

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn Rằm tháng 7 âm. Theo quan niệm dân gian, các cô hồn, ngạ quỷ cổ họng rất bé nên chỉ 'ăn' được cháo. Nồi cháo cúng cô hồn phải là cháo loãng thì các cô hồn mới ăn được.

Cháo trắng loãng cũng là cảnh thiếu thốn, đói rét, cơ cực của những cô hồn không ai thờ cúng, không chốn để về. Cháo trắng để chia sẻ, để cho đi - như việc phát cơm từ thiện ngoài đời sống.

Mỗi mâm cúng cô hồn có bát cháo loãng, đĩa gạo và muối, bánh kẹo, trái cây… đều mang thông điệp thiện lành, bác ái.

Có thể thay cháo trắng bằng cháo ăn liền được không?

Nhiều chuyên gia cho rằng nấu cháo ăn liền thay cháo trắng là được.

Bởi vì, cúng cô hồn không nằm ở hình thức, mà ở tấm lòng thành. Do đó, nếu không kịp nấu cháo trắng thì việc dùng cháo trắng ăn liền pha bằng nước sôi là giải pháp phù hợp.

Cách làm cháo ăn liền cúng cô hồn

Chọn lượng cháo ăn liền muốn cúng phù hợp (bỏ các túi mỡ và gia vị đi, chỉ dùng hạt gạo cháo).

Đổ gạo cháo ăn liền vào tô, pha chút nước nguội đánh lên cho đỡ vón cục. Sau đó, đổ thêm lượng nước sôi vừa đủ vào, khuấy lên, để hạt gạo nở bung. Nêm muối hạt vừa vị.

Chia cháo trắng ăn liền ra các bát, đặt vào mâm cúng sạch sẽ, gọn gàng.

Có thể rắc chút hành lá, rau thơm cho bát cháo thêm đẹp mắt.

Cách nấu cháo trắng đơn giản để cúng cô hồn

Nếu có thời gian thì chỉ tốn 30–40 phút là có ngay nồi cháo trắng loãng truyền thống cúng cô hồn - đúng nghĩa "cúng thí thực".

Nguyên liệu nấu cháo cúng cô hồn

100g gạo tẻ (cho 3 – 4 bát nhỏ)

1 lít nước, muối hạt (vừa đủ).

Cách nấu

Vo sạch gạo, cho vào nồi cùng lượng nước đã chuẩn bị.

Đun sôi nồi cháo thì hạ nhỏ lửa, khuấy nhẹ để gạo không dính đáy nồi. Cứ thế nấu tiếp đến khi gạo nở bung thành nồi cháo loãng thì nêm chút muối.

Múc ra từng bát nhỏ, đặt lên mâm cúng cùng hoa quả, bánh kẹo, gạo muối, nhang, nến...

Cháo trắng luôn có trong mâm cúng cô hồn. Ảnh internet

Sau khi cúng cô hồn cháo trắng xử lý thế nào?

Tất cả những đồ cúng vong - trong đó có cháo trắng cúng cô hồn - đặt ngoài đất nhà mình thì không nên ăn - ông Hà Thanh cho biết vậy. Bởi vì, cháo trắng (cũng như các món khác trong mâm cúng cô hồn) đã được khấn mời các cô hồn thì người bình thường ăn vào có cảm giác "chia phần" cúng vong - không đúng ý nghĩa ban đầu. Người yếu ăn vào có thể bị lạnh bụng, khó chịu.

Cách xử lý cháo trắng cúng cô hồn

Các cụ xưa sau khi cúng cháo trắng cho các cô hồn thường đem những bồ đài lá mít đựng cháo trắng rải kèm gạo muối sau lễ cúng - ngụ ý để các cô hồn ăn - kèm lời khấn tiễn cô hồn ăn xong ở đâu thì trở về đó.

Ngày nay, cúng cháo trắng xong người ta đặt gọn ở gốc cây, bãi đất trống, góc vỉa hè vắng nhưng sạch... cho chim chóc, côn trùng ăn. Có người theo dân gian thì mang cháo trắng tới nơi đường sá giao nhau - được cho là có nhiều cô hồn qua lại dễ dàng nhận được bố thí.

Vậy nên, bạn không cần quá lo lắng cúng cháo trắng, hay cháo trắng ăn liền - vì đều mang ý nghĩa cho đi, miễn là mâm cúng cô hồn được chuẩn bị với tâm thiện lành, lòng bác ái thì vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

