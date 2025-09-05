Mới nhất
Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Thứ sáu, 20:10 05/09/2025 | Ăn
GĐXH - Nhiều người tiếc bát cháo trắng 'ngọc thực', nhưng lại sợ ăn đồ cúng vong. Lại có người vì lý do nào đó mà không nấu được cháo trắng thì băn khoăn có dùng cháo ăn liền để cúng cô hồn hồn được không? Và sau khi cúng nên xử lý cháo thế nào?

Cúng cô hồn cháo ăn liền thay cháo trắng?

Chị Lê Hoa – làm văn phòng ở một công ty tư nhân rất bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian về sớm tất bật chuẩn bị cúng Vu lan, Rằm tháng 7 và cúng cô hồn. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, chị ngớ ra vì quên nấu nồi cháo trắng. Chị đảo mắt nhìn quanh, thấy vài gói cháo ăn liền trong tủ bếp bèn lấy ra, bỏ dầu và gia vị khô đi làm thành bát cháo trắng ăn liền.

Dùng cháo ăn liền thay cháo trắng cúng cô hồn được không - Ảnh 1.Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, khi các cô hồn lang thang đói khát, không người cúng bái từ âm giới trở về dương gian được chia sẻ miếng cháo, đồ cúng thì đó là việc làm tốt.

Đặt bát cháo trắng ăn liền vào mâm cúng chúng sinh mà lòng chị phân vân vì "không biết cúng cháo ăn liền cho các cô hồn có ổn không. Rồi cúng cháo trắng xong thì có còn ăn được hay không?

Băn khoăn của chị Lê Hoa cũng là thắc mắc của nhiều người. Bởi vì, ăn cháo cúng cô hồn dân gian sợ lạnh bụng, hoặc mang tiếng là "giành đồ cùng cô hồn". Mà đổ đi thì sợ lãng phí vì đó là của "ngọc thực".

Chiều tối đó, chị Hoa pha mấy gói cháo ăn liền, bày bánh kẹo, hoa quả vào mâm cúng cô hồn rồi thắp nhang, khấn nhỏ: “Nam mô A Di Đà Phật, con xin cúng các vật phẩm này cho các cô hồn, mong quý vị nhận cho". Tàn hương, chị mang gạo muối rải bốn phương, tám hướng. Cháo trắng chị đem ra đặt ở gốc cây to ngoài đường để các cô hồn dễ nhận. Sau đó, chị đi thẳng về nhà, không ngoái đầu nhìn lại. Một bát cháo giản dị, một mâm cúng đơn sơ và tấm lòng bác ái cho đi đủ để âm siêu, dương an và lòng chị nhẹ nhõm.

Dùng cháo ăn liền thay cháo trắng cúng cô hồn được không - Ảnh 2.

Bát cháo trắng cúng cô hồn hữu duyên thì nhận rồi ra đi thanh thản. Ảnh internet

Ý nghĩa của cháo trắng trong lễ cúng cô hồn

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn Rằm tháng 7 âm. Theo quan niệm dân gian, các cô hồn, ngạ quỷ cổ họng rất bé nên chỉ 'ăn' được cháo. Nồi cháo cúng cô hồn phải là cháo loãng thì các cô hồn mới ăn được. 

Cháo trắng loãng cũng là cảnh thiếu thốn, đói rét, cơ cực của những cô hồn không ai thờ cúng, không chốn để về. Cháo trắng để chia sẻ, để cho đi - như việc phát cơm từ thiện ngoài đời sống. 

Mỗi mâm cúng cô hồn có bát cháo loãng, đĩa gạo và muối, bánh kẹo, trái cây… đều mang thông điệp thiện lành, bác ái.

Có thể thay cháo trắng bằng cháo ăn liền được không?

Nhiều chuyên gia cho rằng nấu cháo ăn liền thay cháo trắng là được. 

Bởi vì, cúng cô hồn không nằm ở hình thức, mà ở tấm lòng thành. Do đó, nếu không kịp nấu cháo trắng thì việc dùng cháo trắng ăn liền pha bằng nước sôi là giải pháp phù hợp.

Cách làm cháo ăn liền cúng cô hồn

Chọn lượng cháo ăn liền muốn cúng phù hợp (bỏ các túi mỡ và gia vị đi, chỉ dùng hạt gạo cháo).

Đổ gạo cháo ăn liền vào tô, pha chút nước nguội đánh lên cho đỡ vón cục. Sau đó, đổ thêm lượng nước sôi vừa đủ vào, khuấy lên, để hạt gạo nở bung. Nêm muối hạt vừa vị.

Chia cháo trắng ăn liền ra các bát, đặt vào mâm cúng sạch sẽ, gọn gàng.

Có thể rắc chút hành lá, rau thơm cho bát cháo thêm đẹp mắt.

Cách nấu cháo trắng đơn giản để cúng cô hồn

Nếu có thời gian thì chỉ tốn 30–40 phút là có ngay nồi cháo trắng loãng truyền thống cúng cô hồn - đúng nghĩa "cúng thí thực".

Nguyên liệu nấu cháo cúng cô hồn

100g gạo tẻ (cho 3 – 4 bát nhỏ)

1 lít nước, muối hạt (vừa đủ).

Cách nấu

Vo sạch gạo, cho vào nồi cùng lượng nước đã chuẩn bị.

Đun sôi nồi cháo thì hạ nhỏ lửa, khuấy nhẹ để gạo không dính đáy nồi. Cứ thế nấu tiếp đến khi gạo nở bung thành nồi cháo loãng thì nêm chút muối.

Múc ra từng bát nhỏ, đặt lên mâm cúng cùng hoa quả, bánh kẹo, gạo muối, nhang, nến...

Dùng cháo ăn liền thay cháo trắng cúng cô hồn được không - Ảnh 6.

Cháo trắng luôn có trong mâm cúng cô hồn. Ảnh internet

Sau khi cúng cô hồn cháo trắng xử lý thế nào?

Tất cả những đồ cúng vong - trong đó có cháo trắng cúng cô hồn - đặt ngoài đất nhà mình thì không nên ăn - ông Hà Thanh cho biết vậy. Bởi vì, cháo trắng (cũng như các món khác trong mâm cúng cô hồn) đã được khấn mời các cô hồn thì người bình thường ăn vào có cảm giác "chia phần" cúng vong - không đúng ý nghĩa ban đầu. Người yếu ăn vào có thể bị lạnh bụng, khó chịu.

Cách xử lý cháo trắng cúng cô hồn

Các cụ xưa sau khi cúng cháo trắng cho các cô hồn thường đem những bồ đài lá mít đựng cháo trắng rải kèm gạo muối sau lễ cúng - ngụ ý để các cô hồn ăn - kèm lời khấn tiễn cô hồn ăn xong ở đâu thì trở về đó.

Ngày nay, cúng cháo trắng xong người ta đặt gọn ở gốc cây, bãi đất trống, góc vỉa hè vắng nhưng sạch... cho chim chóc, côn trùng ăn. Có người theo dân gian thì mang cháo trắng tới nơi đường sá giao nhau - được cho là có nhiều cô hồn qua lại dễ dàng nhận được bố thí. 

Vậy nên, bạn không cần quá lo lắng cúng cháo trắng, hay cháo trắng ăn liền - vì đều mang ý nghĩa cho đi, miễn là mâm cúng cô hồn được chuẩn bị với tâm thiện lành, lòng bác ái thì vẫn trọn vẹn ý nghĩa. 

Dùng cháo ăn liền thay cháo trắng cúng cô hồn được không - Ảnh 7.Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Dùng cháo ăn liền thay cháo trắng cúng cô hồn được không - Ảnh 8.Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.


Ngọc Hà
Tin liên quan

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa

Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.

Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻ

Bữa tối với 4 món ngon lành, làm nhanh mà chi phí bỏ ra cực rẻ

Ăn - 7 giờ trước

Một bữa cơm ấm cúng không cần cầu kỳ, chỉ cần 4 món đơn giản, hai mặn hai chay, là đủ để vừa ngon miệng vừa tiết kiệm, lại đánh bại mọi hộp cơm ship về!

Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Loại rau này xưa toàn bị chặt bỏ nhưng ngày nay nó là một loại rau đặc sản được dân thành phố săn lùng, có giá bán rất rẻ mà chế biến được nhiều món ngon.

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360 - 10 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Những điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 7

Những điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 7

Ăn - 11 giờ trước

Để lễ cúng Rằm tháng 7 diễn ra trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa, có một số lưu ý quan trọng mà các gia đình không nên bỏ qua.

Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.

Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn

Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn

Ăn - 1 ngày trước

Bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình sau giờ làm, chấm dứt tình trạng lúng túng hỏi "nên ăn gì?".

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này nông thôn xưa nhà nào cũng trồng, nay hái bán vài chục nghìn 1 ký, ăn nhiều mát, bổ còn giúp sáng mắt, giải độc.

Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịm

Mẹo rán chả lá lốt xanh mướt, vỏ giòn, nhân ngọt lịm

Ăn - 1 ngày trước

Không phải ai cũng biết cách rán chả lá lốt có màu xanh mướt; nếu làm không khéo, miếng chả sẽ bị thâm đen, nhân khô xạp hoặc vỏ thì cháy mà nhân chưa chín.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360
Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Loại rau dân dã, thơm lạ, ăn nhiều sáng mắt, giải độc, thanh nhiệt mùa hè, nấu kiểu này cực ngon

Ăn

