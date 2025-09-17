Bánh chả đặc sản Hà Nội mùa thu, cách chọn mua và cách ăn ngon nhất
GĐXH - Bánh chả ai ăn một lần không thể quên được hương vị rất riêng, rất dễ ăn của nó. Nhưng để thưởng thức món bánh chả Hà Nội đúng cách, chọn mua bánh ngon thì không phải ai cũng biết cách.
Bánh chả – món quà của ký ức Hà Nội
Sắp Trung thu rồi, cái se lạnh của heo may đã tràn về, khói bếp chiều bảng lảng trên phố nhỏ, và đâu đó trên các phố Hàng Điếu, Hàng Than, Thụy Khuê... thơm nồng nàn mùi bánh chả từ các cửa hàng bánh chả gia truyền.
Tại các cửa hàng này, bánh chả Hà Nội được làm thủ công, nướng hàng ngày nên vỏ giòn, nhân thơm, ăn rất vừa miệng. Những chiếc bánh chả xinh xinh khiến người Thủ đô nào ăn một lần cũng nhớ hương vị của nó. Nhớ cái bánh chả bé chừng hai đốt ngón tay, vỏ vàng ươm, giòn rụm, nhân bùi béo với mỡ phần, mứt bí, hạt dưa, đường kính… Nhớ nhất cái hồn của bánh chả nằm ở mùi lá chanh thơm thoang thoảng, giản dị mà thanh khiết, ngửi thấy mùi đã thèm.
Bánh chả Hà Nội vốn là món quà quê, hay xuất hiện trong những ngày lễ, Tết của người Hà Nội. Bánh chả Hà Nội bình dị, ai cũng ăn được. Màu sắc bánh chả không hoa mỹ như bánh cốm, chẳng đẹp như bánh nướng, bánh dẻo... nhưng bánh chả có hồn riêng, hương vị thơm ngon tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.
Vỏ bánh chả làm từ bột mì, cán mỏng, cuộn lấy nhân mỡ phần rồi nướng lửa vừa sao cho vỏ giòn tan mà nhân vẫn còn dậy mùi.
Người thợ làm bánh Hà Nội kỹ lưỡng đến mức chọn cả lá chanh. Làm bánh chả nhất định phải là lá chanh bánh tẻ, không non quá, không già quá. Bởi vì, lá chanh non thì nhạt, lá già lại hắc. Chỉ có lá bánh tẻ mới cho ra mùi hương đằm thắm, dìu dịu mà vẫn thanh.
Ăn bánh chả thế nào cho ngon
Bánh chả ăn ngon nhất khi tiết trời se lạnh, hoặc mát mẻ. Cho miếng bánh nhỏ xíu vào miệng là cảm nhận được ngay vị ngọt béo của nhân, hòa quyện với hương thơm lá chanh... tất cả giòn tan, rồi để lại chút ngậy ngậy, thơm thơm trên đầu lưỡi.
Người Hà Nội thường ăn bánh chả với trà nóng - nhiều người phát hiện bánh chả đặc biệt hợp với trà sen Bách Diệp, trà mạn Thái Nguyên. Vị đắng chát nhẹ của trà làm cân bằng cái ngọt ngậy, khiến dư vị bánh thêm thanh tao. Ăn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà - chuyện gia đình, bạn bè rôm rả, ấm áp cả buổi.
Ở Hà Nội, nhiều tiệm bánh lâu năm ở phố Hàng Điếu, Hàng Than, Thụy Khuê... nổi tiếng với bánh chả truyền thống vẫn giữ được hồn cốt riêng của nó. Bánh chả ở đây thường được làm thủ công, nướng mỗi ngày nên vỏ giòn, nhân thơm, ăn vừa miệng.
Ngoài ra, một số tiệm bánh gia truyền chuyên làm bánh Trung thu cũng làm thêm bánh chả quanh năm, giữ được hương vị xưa, giá cả phải chăng. Người Hà Nội kỹ tính thường chọn mua bánh ở những tiệm quen, vì họ tin rằng bàn tay nghệ nhân gia truyền mới giữ trọn được vị lá chanh, mỡ phần, và cái giòn rụm không lẫn được.
Khi nào nên ăn bánh chả
Bánh chả rất dễ ăn, không phân mùa. Nhưng ngon nhất vẫn là mùa thu và mùa đông khi tiết trời Hà Nội se lạnh. Bên chén trà - với nhiều chị em thích uống nước chè tươi, ăn miếng bánh chả càng thêm ngon miệng - ăn được bánh chả mới ra lò càng thêm ngon.
Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán, nhiều nhà thường bày bánh chả trên bàn trà như một lời mời nồng hậu, một chút thân tình gửi gắm. Và với nhiều người xa Hà Nội, chỉ cần ăn lại chiếc bánh chả là cảm thấy như được trở về tuổi thơ, nơi góc phố cũ có bà có mẹ ngồi nhẩn nha rót trà, mời khách.
Mẹo chọn bánh chả ngon
Để chọn được bánh chả đúng vị Hà Nội, hãy tinh ý một chút:
Vỏ bánh: Phải vàng ruộm, hơi rạn nứt nhẹ, cầm vào chắc tay nhưng không quá cứng.
Nhân bánh: Khi bẻ đôi phải thấy rõ hạt dưa, mứt bí, mỡ trong veo, không bị khô xác.
Mùi hương: Mùi lá chanh phải dậy lên ngay từ khi mở hộp, thơm dịu chứ không hắc.
Độ giòn: Cắn miếng bánh thấy giòn rụm nhưng không vỡ vụn quá nhanh.
Bánh chả ăn ngon, là hương xưa kỷ niệm níu giữ lòng người Hà Nội. Giữa nhịp sống hiện đại, người ta dễ dàng quên đi những điều giản dị, nhưng chỉ cần mùi hương bánh chả, cắn một miếng bánh chả, hớp một ngụm trà/chè nóng là ký ức thanh tao, gần gũi dội về.
Trung thu đến, hãy cùng ngồi lại bên nhau, chia nhau những chiếc bánh chả xinh xinh nhưng đong đầy thương nhớ mới hiểu rằng có những hương vị xưa cũ, bình dị trong dân gian nhưng lại là sợi dây gắn kết, nuôi dưỡng sự đoàn viên trong mỗi gia đình.
Bánh chả chưa bao giờ cũ trong lòng người Hà Nội. Bánh chả là hơi thở của một Hà Nội thanh tao, tinh tế, nồng ấm tình người.
